В Татарстане резко выросла преступность среди несовершеннолетних

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За 9 месяцев 2019 г. в Татарстане произошел значительный рост преступности среди несовершеннолетних, заявили на итоговом совещании в прокуратуре Татарстана.

Несовершеннолетние за этот период совершили 681 преступление (587 за тот же период годом ранее), что составляет 4% от общего числа зарегистрированных преступлений (3,2 %).

В структуре преступности наблюдается тенденция роста тяжких и особо тяжких преступлений (причинение тяжкого вреда здоровью, разбои, грабежи), а также совершенных в группе, общественных местах, состоянии алкогольного опьянения.

Возросло число несовершеннолетних, совершивших повторные преступления.

Также в прокурате назвали районы, где наиболее выражен рост преступности среди несовершеннолетних. Рост отмечается в Казани, Агрызском, Альметьевском, Арском, Бавлинском, Буинском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Мамадышском, Менделеевском, Мензелинском, Нижнекамском, Тетюшском, Тукаевском и Чистопольском районах.

В качестве примера приведем недавний инцидент, когда в Казани задержали учащегося одной из школ, которого подозревают в угоне автомобиля.

