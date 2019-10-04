Владельцы «Хан Сарая» простятся с заведением за 100 миллионов

Эксперты связывают тотальную распродажу заведений в Казани с «чисткой рынка» — уходят староформатные, приходят рестораны с продуманной концепцией

В Казани на продажу выставили ресторан «Хан Сарай». Собственник оценил его в 100 млн рублей и объяснил решение нехваткой финансовых средств и желанием сконцентрироваться на основном направлении бизнеса — арендном. За лето ресторанный рынок татарстанской столицы пережил еще несколько продаж и закрытий: срок жизни заведений и средний чек упали в два раза, потребительский спрос снизился. Однако сами рестораторы не считают, что налицо действительно негативный тренд — люди в рестораны все же ходить не перестали. Эксперты же полагают, что закрытие «староформатных» заведений неизбежно, на их место просто приходят рестораны с определенной концепцией, организованные профессионалами.

Ресторанный комплекс, сауна, мангал — на первой линии от дороги

В Казани продают ресторан «Хан Сарай» — объявление появилось на «Авито». Трехэтажное здание общей площадью 1,3 тыс. кв. м с цоколем, «в котором расположен ресторанный комплекс, сауна, на прилегающей территории построены уютные кабинки (павильоны), мангал», собственник оценил в 100 млн рублей. Продавец отмечает, что здание выгодно расположено «на первой линии от дороги, рядом автобусная остановка «Сафиуллина» / «Фучика», поблизости многочисленные магазины, аптеки, офисы, плотный жилой массив, высокий автомобильный трафик». Напомним, всего 2 года назад владельцы «Хан Сарая» на Сафиуллина, 5, добавили себе свыше 300 квадратных метров — поясняли планами обустроить летнее кафе. Город участок передал, но, судя по всему, планы у собственников заведения изменились.

ООО «Ресторан Хан Сарай» с уставным капиталом в 300 тыс. рублей, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит Гасанову Ильгару Аслан оглы, до 2016 года 50% бизнесом владел Меджидов Рзабала Сардар-оглы. Юрлицо с 30 января не действует, исключено из ЕГРЮЛ. На Гасанова записаны еще два предприятия: ООО «Союз» (аренда и продажа недвижимости) и ООО «Эмрас» (розничная продажа алкоголя). «Союз» с выручкой в 715 тыс. рублей пережил в этом году процедуру наблюдения, но в мае дело о банкротстве было прекращено.

«Сам ресторан очень хороший, и 100 млн рублей, я считаю, его реальная цена»

Представитель продавца рассказала, что продажа «Хан Сарая» вовсе не связана с тем, что он стал невыгодным, и так объяснила решение собственника о «сбросе» актива: «Просто это у нас был второстепенный бизнес. Основное направление у нас — аренда, продажа недвижимости. Сам же ресторан вполне успешный».

Владелец Ильгар Гасанов подтвердил «Реальному времени», что ресторан выставлен на продажу, «потому что деньги нужны»:

— Да, действительно продаю. Сам ресторан очень хороший, и 100 млн рублей, я считаю, его реальная цена. С посещением все отлично. В субботу мест нет!

Срок жизни казанских ресторанов, как и средний чек, сократился в два раза

Как писала газета «Реальное время» в начале августа, срок жизни ресторанов в Казани в последние годы сократился с семи лет до трех, и, чтобы оставаться актуальными, владельцы общепита меняют один тренд на другой. Одновременно снизился и средний чек. Если четыре года назад он составлял 1000-1200 рублей, то сегодня он упал до 650-700 рублей.

Снизилось и число новых открывающихся ресторанов — после того, как прошли массовые мероприятия в столице РТ, от Универсиады до Чемпионата мира по футболу, когда открывалось по полсотне новых кафе, а закрывалось 30-40. Эксперты считают, что в 2019 году в Казани на 20 открытых заведений придется столько же закрытых. Действительно, только этим летом закрылось сразу несколько ресторанов, что могло бы свидетельствовать о некоем негативном тренде на ресторанном рынке Казани.

В августе в столице выставили на продажу еще один комплекс из двух зданий, известный как ресторан «Аль-Фахир». Расположенные напротив Чеховского рынка объекты оценили в 210 млн рублей. Согласно сообщению на сайте бесплатных объявлений, в обоих зданиях остаются арендаторы. Собственники ресторана «Аль Фахир» пояснили «Реальному времени», что заведение продолжит работу в прежнем режиме, а продается только здание.

«Часто выставляют ресторан на продажу, чтобы понять его стоимость для капитализации своих активов»

Однако глава ассоциации рестораторов РТ Галина Шарафутдинова в беседе с корреспондентом «Реального времени» заметила, что отдельные продажи еще не свидетельствуют об отрицательной тенденции:

— На продажу выставляются, скорее, единичные объекты. Но это, на самом деле, не всегда говорит о том, что будет покупатель и будет совершена продажа. Часто выставляют ресторан на продажу, чтобы понять его стоимость для капитализации своих активов, понять стоимость бизнеса, недвижимости, — объяснила она. — Сам «Хан Сарай» известен больше как банкетный, возможно, собственники чем-то другим решили заняться. Не думаю, что такие продажи являются показателем того, что идет прямо какой-то массовый сброс активов на ресторанном рынке.

Потребительский спрос все-таки снизился, но в рестораны люди ходить не перестали

По ее мнению, рынок после крупных мероприятий, прошедших в Казани, просто вошел в свое нормальное русло, в котором он пребывал до них. Судя же по последним тенденциям, рестораны, летом не работавшие, в сентябре удачно вошли в «нормальный осенний сезон», а кафе с летними верандами испытали прогнозируемый спад в рамках плановых показателей.

— Да, есть общий тренд по снижению потребительского спроса, это очевидный факт. Идет борьба за клиентов: кто сможет предложить более качественный и интересный продукт, тот и станет фаворитом. Здесь каждое предприятие креативит, новые фишки придумывает. За счет этого рынок как-то обновляется. И думаю, что пока переживать по поводу резкого спада на рынке не приходится. Мы надеемся, что снижение потребительской корзины не сильно повлияет на него. Тем более, люди в рестораны ходить все-таки не перестали. И предприятия сегодня предлагают более доступные продукты, — считает Шарафутдинова.

«Сейчас выживают только профессиональные заведения с четкой концепцией»

Мурат Ахмеров, гендиректор компании, работающей в сфере коммерческой недвижимости A-Development, рассказал «Реальному времени», что ресторанный рынок Казани сегодня очень конкурентный, и тренд по закрытию старых ресторанов и кафе объясняется новыми веяними:

— Если раньше открывалось подобное заведение, оно полностью окупалось. Сейчас же выживают только профессиональные заведения с четкой концепцией, не просто с какой-то едой, но и атмосферой, ценником, сервисом, определенным расположением, парковкой, кальянной или ее отсутствием. К примеру, P.Love, «Медина», «Тюбетей». А староформатные — они уходят в небытие. Насколько я могу судить о ресторане именно по его расположению, на Сафиуллина, то там можно продать помещения не дороже 40 тыс. рублей за квадрат. За 100 млн рублей, то есть, почти за 80 тыс. за квадратный метр его никто не заберет, поверьте! Это нереальная цена…

Ахмеров полагает, что на ресторанном рынке сегодня идет такая же чистка, какая была в свое время в банковском секторе, когда «всякие непонятные банки закрывались»: уходят непрофессиональные заведения, которые просто «вымываются с рынка», на их место приходят профессиональные.

— Рестораны, которые были 5-10 лет назад, они не нужны, есть определенный тренд в общепите. Вместо них просто открываются рестораны нового формата, — объяснил он.