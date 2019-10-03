Ультиматум «краснобусов» — перевозчики Казани требуют миллиард, чтобы не повышать цены на проезд
В Ассоциации автотранспортных предприятий РТ настаивают, что власти должны пересмотреть дотации льготникам
Перевозчики потребовали 900 млн рублей из бюджета, дабы сохранить стоимость проезда в Казани на прежнем уровне. Транспортники ссылаются на большие убытки — за прошлый год они составили около миллиарда рублей, и потери продолжают расти. Неполная компенсация за перевозку льготников по 18 рублей при тарифе 22 рубля и реальной стоимости проезда в транспорте 27 рублей не покрывает расходов, возросших из-за увеличения лизинговых платежей, обновления автопарка, закупки контрольно-кассового оборудования и с введением законодательных новшеств. Причем с трудностями столкнулись не только казанские ПАТП. Подробнее о ситуации рассказал сегодня «Реальному времени» председатель Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков.
«Непонятно, как устанавливают дотацию для льготников»
Перевозчики собрались сегодня на базе ПАТП №4 рассказать о ходе подготовки общественного транспорта к зиме, а заодно прокомментировали свои недавние заявления с требованием поднять стоимость проезда в Казани.
Транспортники пояснили: у многих автобусы в лизинге. Дескать, на фоне низких тарифов мелкие предприятия несут убытки. По словам собравшихся, некоторые частники, чтобы внести лизинговые платежи, закладывают собственные квартиры и машины.
— Люди, которые делают важную для городского населения работу, на грани разорения, — жаловались перевозчики.
По их словам, автобусов на маршрутах некоторых городов становится меньше, интервалы между рейсами растут, а в итоге страдают горожане.
Председателю Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергею Темлякову непонятно, на основании чего правительство республики устанавливает тарифы.
По «странной логике», по его словам, республика определила тариф и для столицы Татарстана в 22 рубля. Видимо, он сложился из среднеарифметического между суммой в 18 рублей, которую компенсируют льготникам, и реальной стоимостью проезда — 27 рублей, полагает глава ассоциации.
В 2018 году общественный транспорт перевез 100 миллионов льготников в Казани. По расчетам перевозчиков, выходит 9 рублей разницы между суммой дотации для льготников и действительной стоимостью проезда за каждую поездку. Итого в общей сложности перевозчики, по их словам, недобирают на сегодня 900 млн рублей.
— Мы подали документы в городской комитет по транспорту. Просим 900 млн рублей, чтобы перевозчики могли покрыть убытки и выжить в данный момент, не говоря уже о каком-то развитии и прибыли. Пока этой суммы будет достаточно, чтобы не поднимать тарифы на проезд для казанцев. Мы обратились в городскую структуру как к заказчику услуг, но цифры закладывает республиканский бюджет, и он должен пересмотреть размер дотаций на льготников. Его надо повысить с 18 до 27 рублей, — пояснил Темляков «Реальному времени».
Перевозчики ждут ответа от городского комитета по транспорту, пока там проверяют всю информацию и собираются принять решение.
Кто компенсирует выпадающие доходы при оплате за проезд по карте?
На проблемы с рентабельностью жалуются и перевозчики других городов Татарстана. Недавно в казанскую Ассоциацию перевозчиков вошли транспортники из Нижнекамска и Альметьевска.
— Уже с 2016 года мы обращаемся в комитет по тарифам. Но нас там не слышат. В сентябре получили решение из комитета. Вместо увеличения тарифа нам его понизили. Установили, что при оплате билета с помощью банковской карты пассажир будет платить 20 рублей вместо 22, как было раньше. Природа такого решения абсолютно непонятна, ведь в обычной жизни при оплате за электричество, воду мы же не платим меньше, если производим оплату карточкой, а не наличным образом. Кто будет компенсировать нашему предприятию выпадающие доходы, при этом комитет не установил. Я уж не говорю про юридическую сторону такого решения комитета, потому что в соответствии с Законом о защите прав потребителей нельзя устанавливать разную стоимость оплаты, — пожаловался генеральный директор Нижнекамского ПАТП Юрий Иванов.
Убытки предприятия на данный момент — 35 млн рублей, прогноз к концу года — 49 млн рублей. Юрий Иванов надеется, что прокуратура РТ изучит решение комитета по тарифам РТ на предмет соответствия законодательству.
— Нас поставили в такие условия, что нам просто стыдно перед пассажирами. Нашему предприятию 54 года, — продолжает руководитель нижнекамского предприятия. — В 2015 году мы были вынуждены провести транспортную реформу. Из 14 автобусных маршрутов оставили девять. В то время у нас на городских перевозках работали 160 водителей и 160 кондукторов. Сейчас на девяти маршрутах работают 45 водителей. Что это за перевозки? Интервал до 45—50 минут доходит. Молодежь на водителя не идет, так как средняя зарплата — 30 тысяч рублей. Водители увольняются, кондуктора увольняются.
Еще в сентябре в пресс-службе мэрии Казани сообщали, что инициативу перевозчиков о повышении стоимости проезда до 40 рублей при наличном расчете в комитете по транспорту пока завернули: не увидели достаточно твердого обоснования:
«В частности, они ссылаются на изменения в федеральном законодательстве, которые повлекли за собой дополнительные затраты для перевозчиков. В связи с фискализацией продаваемых билетов и использованием в транспортных средствах контрольно-кассовой техники перевозчиками дополнительно набраны более 600 кондукторов, что дополнительно увеличило затраты предприятий.
Тем не менее комитет по транспорту запросил у предприятий дополнительные документы, подтверждающие необходимость изменения тарифа на проезд. Вся документация будет детально изучена. Только в случае сбора всей доказательной базы со всеми экономическими расчетами документы будут переданы в Госкомитет РТ по тарифам. В полномочия данного ведомства и входит установление тарифов на городском пассажирском транспорте», — сообщала тогда мэрия Казани «Реальному времени».
Есть ли подвижки в проверке документов от перевозчиков, пока неясно. Наше издание запросило информацию у городских властей, ответ будет опубликован после получения.
комментарии