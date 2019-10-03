Ультиматум «краснобусов» — перевозчики Казани требуют миллиард, чтобы не повышать цены на проезд

В Ассоциации автотранспортных предприятий РТ настаивают, что власти должны пересмотреть дотации льготникам

Фото: Максим Платонов

Перевозчики потребовали 900 млн рублей из бюджета, дабы сохранить стоимость проезда в Казани на прежнем уровне. Транспортники ссылаются на большие убытки — за прошлый год они составили около миллиарда рублей, и потери продолжают расти. Неполная компенсация за перевозку льготников по 18 рублей при тарифе 22 рубля и реальной стоимости проезда в транспорте 27 рублей не покрывает расходов, возросших из-за увеличения лизинговых платежей, обновления автопарка, закупки контрольно-кассового оборудования и с введением законодательных новшеств. Причем с трудностями столкнулись не только казанские ПАТП. Подробнее о ситуации рассказал сегодня «Реальному времени» председатель Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков.

«Непонятно, как устанавливают дотацию для льготников»

Перевозчики собрались сегодня на базе ПАТП №4 рассказать о ходе подготовки общественного транспорта к зиме, а заодно прокомментировали свои недавние заявления с требованием поднять стоимость проезда в Казани.

Транспортники пояснили: у многих автобусы в лизинге. Дескать, на фоне низких тарифов мелкие предприятия несут убытки. По словам собравшихся, некоторые частники, чтобы внести лизинговые платежи, закладывают собственные квартиры и машины.

— Люди, которые делают важную для городского населения работу, на грани разорения, — жаловались перевозчики.

По их словам, автобусов на маршрутах некоторых городов становится меньше, интервалы между рейсами растут, а в итоге страдают горожане.

Председателю Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергею Темлякову непонятно, на основании чего правительство республики устанавливает тарифы

Председателю Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергею Темлякову непонятно, на основании чего правительство республики устанавливает тарифы.



По «странной логике», по его словам, республика определила тариф и для столицы Татарстана в 22 рубля. Видимо, он сложился из среднеарифметического между суммой в 18 рублей, которую компенсируют льготникам, и реальной стоимостью проезда — 27 рублей, полагает глава ассоциации.



В 2018 году общественный транспорт перевез 100 миллионов льготников в Казани. По расчетам перевозчиков, выходит 9 рублей разницы между суммой дотации для льготников и действительной стоимостью проезда за каждую поездку. Итого в общей сложности перевозчики, по их словам, недобирают на сегодня 900 млн рублей.

— Мы подали документы в городской комитет по транспорту. Просим 900 млн рублей, чтобы перевозчики могли покрыть убытки и выжить в данный момент, не говоря уже о каком-то развитии и прибыли. Пока этой суммы будет достаточно, чтобы не поднимать тарифы на проезд для казанцев. Мы обратились в городскую структуру как к заказчику услуг, но цифры закладывает республиканский бюджет, и он должен пересмотреть размер дотаций на льготников. Его надо повысить с 18 до 27 рублей, — пояснил Темляков «Реальному времени».

Перевозчики ждут ответа от городского комитета по транспорту, пока там проверяют всю информацию и собираются принять решение.

По расчетам перевозчиков, выходит 9 рублей разницы между суммой дотации для льготников и действительной стоимостью проезда за каждую поездку

Кто компенсирует выпадающие доходы при оплате за проезд по карте?

На проблемы с рентабельностью жалуются и перевозчики других городов Татарстана. Недавно в казанскую Ассоциацию перевозчиков вошли транспортники из Нижнекамска и Альметьевска.

— Уже с 2016 года мы обращаемся в комитет по тарифам. Но нас там не слышат. В сентябре получили решение из комитета. Вместо увеличения тарифа нам его понизили. Установили, что при оплате билета с помощью банковской карты пассажир будет платить 20 рублей вместо 22, как было раньше. Природа такого решения абсолютно непонятна, ведь в обычной жизни при оплате за электричество, воду мы же не платим меньше, если производим оплату карточкой, а не наличным образом. Кто будет компенсировать нашему предприятию выпадающие доходы, при этом комитет не установил. Я уж не говорю про юридическую сторону такого решения комитета, потому что в соответствии с Законом о защите прав потребителей нельзя устанавливать разную стоимость оплаты, — пожаловался генеральный директор Нижнекамского ПАТП Юрий Иванов.

Убытки предприятия на данный момент — 35 млн рублей, прогноз к концу года — 49 млн рублей. Юрий Иванов надеется, что прокуратура РТ изучит решение комитета по тарифам РТ на предмет соответствия законодательству.

— Нас поставили в такие условия, что нам просто стыдно перед пассажирами. Нашему предприятию 54 года, — продолжает руководитель нижнекамского предприятия. — В 2015 году мы были вынуждены провести транспортную реформу. Из 14 автобусных маршрутов оставили девять. В то время у нас на городских перевозках работали 160 водителей и 160 кондукторов. Сейчас на девяти маршрутах работают 45 водителей. Что это за перевозки? Интервал до 45—50 минут доходит. Молодежь на водителя не идет, так как средняя зарплата — 30 тысяч рублей. Водители увольняются, кондуктора увольняются.

Комитет по транспорту запросил у предприятий дополнительные документы, подтверждающие необходимость изменения тарифа на проезд

Еще в сентябре в пресс-службе мэрии Казани сообщали, что инициативу перевозчиков о повышении стоимости проезда до 40 рублей при наличном расчете в комитете по транспорту пока завернули: не увидели достаточно твердого обоснования:



«В частности, они ссылаются на изменения в федеральном законодательстве, которые повлекли за собой дополнительные затраты для перевозчиков. В связи с фискализацией продаваемых билетов и использованием в транспортных средствах контрольно-кассовой техники перевозчиками дополнительно набраны более 600 кондукторов, что дополнительно увеличило затраты предприятий.



Тем не менее комитет по транспорту запросил у предприятий дополнительные документы, подтверждающие необходимость изменения тарифа на проезд. Вся документация будет детально изучена. Только в случае сбора всей доказательной базы со всеми экономическими расчетами документы будут переданы в Госкомитет РТ по тарифам. В полномочия данного ведомства и входит установление тарифов на городском пассажирском транспорте», — сообщала тогда мэрия Казани «Реальному времени».

Есть ли подвижки в проверке документов от перевозчиков, пока неясно. Наше издание запросило информацию у городских властей, ответ будет опубликован после получения.



1 / 35 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов