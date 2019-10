«Чума в Лаишево» — пол-Европы в средние века уничтожил штамм из Татарстана?

К такому выводу об истоках пандемии чумы, бушевавшей в Европе в XIV—XVIII веках, склоняются немецкие ученые, но татарстанские — им не доверяют

Фото: «Триумф смерти». Пиетр Бргейгель (старший). 1562. Репродукция ec-dejavu.ru

Большой переполох вызвала в Татарстане новость о результатах исследования немецких ученых, которые пришли к выводу, что эпидемия чумы, уничтожив половину жителей Европы в Средние века, пришла с Востока, а именно из поселения, где сегодня стоит Лаишево. Чумная палочка, впрочем, в Лаишево не была особенно заразной и мутировала в опасный штамм уже в Западной Европе в XIV веке. Газета «Реальное время» ознакомилась с оригинальным исследованием, опубликованным в авторитетном журнале Nature, и попросила прокомментировать его выводы татарстанского историка Тимура Хайдарова, опубликовавшего год назад книгу как раз на эту тему: «Эпоха «Черной смерти» в Золотой Орде и прилегающих регионах (конец XIII — первая половина XV вв.).

Лаишевский штамм чумы вызвал эпидемию «черной смерти» в Европе?

Телеканал RT со ссылкой на журнал Nature Communications накануне опубликовал информацию о том, что якобы эпидемия чумы, которая в XIV—XVIII веках уничтожила половину населения Европы, пришла с Востока. К такому выводу пришли немецкие ученые, исследовав останки из массовых захоронений в России, Великобритании, Франции, Германии и Швейцарии.

По их мнению, в ходе масштабной пандемии чумная палочка мутировала, становясь все более смертоносной. Команда исследователей из Общества Макса Планка, возглавляемая Йоханнесом Краузе, считает, что эпидемию «черной смерти» вызывали несколько близких видов микробов чумной палочки (Yersinia pestis). И предполагает, что микробы начали мутировать уже после проникновения в Европу, образовав ряд отличных друг от друга штаммов.

Самый старый штамм был найден в современном Татарстане в захоронении близ города Лаишево на реке Каме. Его немцы называют материнским штаммом других европейских подвидов чумной бактерии, из чего они делают выводы, что болезнь начала свое смертоносное шествие с Востока, и Лаишево стало точкой входа чумы в Европу.

Самый старый штамм был найден в современном Татарстане в захоронении близ города Лаишево на реке Каме. Фото tatar-inform.ru

«Штамм-изолят lai009 из Лаишево является первичным по отношению к изолятам из Южной, Центральной, Западной и Северной Европы»

Действительно, на сайте респектабельного и ценимого в научных кругах журнала Nature можно найти опубликованный вчера материал немецких биологов под названием «Phylogeography of the second plague pandemic revealed through analysis of historical Yersinia pestis genomes», в котором Лаишево упоминается шесть раз. В главе исследования, посвященной филогенетической реконструкции чумной палочки Yersinia pestis, пишется, что штамм-изолят LAI009 из Лаишево является первичным по отношению «к изолятам BD из Южной, Центральной, Западной и Северной Европы, а также к ранее опубликованным изолятам конца XIV века из Лондона (6330) 10 и Болгара.

«Мы считаем LAI009 как наиболее первичную форму штамма, который вошел в Европу во время начальной волны второй пандемии», — пишут ученые. Благодаря анализу нового штамма из Лаишево (LAI009), являющегося филогенетическим «предком» для всех вторичных пандемических штаммов, немцы «представляют доказательства присутствия бактерии в том же регионе, в 2000 км к северо-востоку от Крымского полуострова, перед тем, как палочка достигла южной Европы в 1347—1348 гг. В материале ученые благодарят за помощь в работе со скелетами Рафаиля Фаттахова, Айрата Ситдикова и Елизавету Волкову.

Тимур Хайдаров: штамм «черной чумы» обнаружили в Булгаре, а не в Лаишево

Исследования и выводы немецких ученых мы попросили прокомментировать Тимура Хайдарова, опубликовавшего в прошлом году большое исследование как раз на тему: «Эпоха «Черной смерти» в Золотой Орде и прилегающих регионах (конец XIII — первая половина XV вв.)» Интервью с ним газета «Реальное время» брала год назад.

— Тимур, на днях немецкие ученые заявили, что штамм чумы, обнаруженный под Лаишево, мог вызвать знаменитую эпидемию «черной смерти» в Западной Европе в Средние века. Это действительно могло быть так?

— Да, действительно, под Лаишево было обнаружено крупное захоронение, но не XIV, как пишут СМИ, а скорее XV века, или, говоря точнее, второй половины XIV века. Но его нашли еще в 1990-х годах. Мы в прошлом году опубликовали работу, где этот Лаишевский могильник фигурировал. Еще один подобный могильник, где обнаружен был в свое время штамм чумы, существует недалеко от Лаишево — в Булгаре.

Уникальность ситуации в том, что оба могильника примерно одного и того же исторического периода: второй половины XIV века. По летописям нам известно, что на этой территории действительно была крупная вспышка эпидемии. Но именно в Булгаре обнаружили штамм так называемой «черной чумы» («черная смерть», «черный мор» — вторая пандемия чумы, пик которой пришелся на 1346—1353 годы, от которой в первую очередь пострадала Западная Европа, — прим. ред.), а под Лаишево обнаружили штамм уже вторичной чумы!

Тимур Хайдаров: «По летописям нам известно, что на этой территории действительно была крупная вспышка эпидемии. Но именно в Булгаре обнаружили штамм так называемой «черной чумы», а под Лаишево обнаружили штамм уже вторичной чумы!». Фото facebook.com/timuor.khajdarov

Чума могла попасть в Европу еще в эпоху бронзового века

— Откуда взялась тогда информация немецких ученых?

— Информация о «чуме в Лаишево» идет из статьи немецкого ученого Иоханнеса Краузе (биохимик, занимающийся историческими инфекционными заболеваниями и эволюцией человека, профессор Тюбингенского университета, — прим. ред.), ему я отправлял в январе этого года свою книгу. И вслед за мной немцы сегодня пытаются доказать существование штамма чумы в более раннее время.

— Каким образом штамм чумы из, условно, Лаишево, мог хотя бы теоретически попасть в Европу? Завоевательными походами или купеческими караванами? Через невольничьи рынки?

— На самом деле, еще неизвестно до сих пор, этот ли, лаишевский штамм является причиной европейской пандемии. С большой долей вероятности, это был скорее местный штамм, я считаю, вторичный. Проблема у Краузе в том, что он выводы делает исходя из данных двух-трех погребений, хотя в Европе их число измеряется десятками! (в статье в Nature ученые пишут о штаммах, также взятых в Лондоне, Тулузе, Бранденбурге, Ландсберге, Наббурге, Штарнберге, Пихле и Штансе, — прим. ред.). Надо понимать, что чума — очаговое заболевание.

Краузе — сторонник теории знаменитого ученого Роберта Коха. Кох считал, что причина заболевания и эпидемии во взаимодействии возбудителя и человека, и при этом никакие климатические и социальные изменения им не учитывались. А сторонники теории Луи Пастера полагают, что человеческая среда имеет немаловажную роль в распространении чумы. Судя по всему, на мой взгляд, попадание чумы в Европу произошло намного раньше, чем считалось до сих пор. Ориентировочно, в эпоху Бронзового века, через Карпаты, во времена переселения народов, и уже потом чума сформировала вторичные штаммы и очаги распространения.

«В Орде как поступали? Город заболел чумой, и по мусульманской традиции карантин ввели, территория умирала просто…»

— Когда сегодня говорят «Россия и Татарстан — родина чумы», сразу возникает вопрос, а как было с санитарией в Золотой Орде, например? Или с гигиеной?

— С санитарией в Орде было более-менее неплохо. В отличие от Европы, были широкие улицы, бани, отхожие места. Но вопрос даже не в санитарии! Почему из болезни одного человека, из одного небольшого очага, чума вызвала пандемию? Проблема в стрессовой ситуации, которую вызывает голод, нестабильность, климатические изменения, войны. Психосоматика влияет на падение иммунитета человека, и к болезни, к которой был меньше восприимчив здоровый организм, ослабленный становится более восприимчив. Все это и приводило к эпидемиям.

Плюс надо учитывать фактор европейских традиций восстановления городов. В Орде же как поступали? Отдельный город заболел чумой, и по мусульманской традиции карантин ввели, территория умирала просто. Кочевники уходили в другое место, и больше на место эпидемии не возвращались и не селились там. Пространства были огромные, смысла привязываться к определенной территории не было.

— А в Европе как поступали?

— А в Европе места мало, народу много. И вынуждены были заново восстанавливать города, ограничиваясь небольшими карантинными зонами, дней на 40.

Как два чабана пообедали умершими от чумы сусликами

— В своей книге вы писали, что одним из массовых способов борьбы с эпидемией на Руси было выжигание. Что вы имели в виду?

— Да в прямом смысле: дом заболевших сжигался или «вымораживался»! До конца XVIII века этот метод практиковался. Но он был очень опасным. В книгах по борьбе с чумой написано было, что для этого применялась смесь пороха, еловых веток, камфорного масла, все это поджигалось. В результате по летописям можно наблюдать, как «неожиданно» начинали гореть целые города.

Дом заболевших сжигался или «вымораживался». Для этого применялась смесь пороха, еловых веток, камфорного масла, все это поджигалось. Фото gazeta-vp.ru

— Обычного человека, обывателя, когда он читает про чуму и разные штаммы, сразу интересует простой вопрос: сегодня вообще существует риск заболевания чумой и тем более ее пандемии? Как говорится, «мы все умрем»?

— Риск заболевания чумой существует, потому что это постоянно действующий возбудитель. Последняя вспышка заболевания была в Монголии, в мае этого года. Причина ее была проста: два чабана пообедали умершими от чумы сусликами. Но так как это бактериальное заболевание, оно элементарно лечится антибиотиками.

«Пандемия чумы сегодня невозможна»

— Пандемия чумы сегодня невозможна только потому, что у нас теперь есть антибиотики?

— Потому что бактерия долго развивается, она должна развиться, чтобы стать опасной для человека. Сегодняшние пандемии, если они возникнут, будут скорее вызваны вирусными заболеваниями и стрессовым состоянием общества. Вирусы быстрее адаптируются [к лекарствам, прививкам, климатическим и социальным условиям]. Бактерия это же микроорганизм, который обладает полным геномом. А вирус — одна веточка генома, очень быстро адаптирующаяся.

Наша боязнь чумы базируется на воспоминании о «черной смерти» в Средних веках, в далеком прошлом. А мы живем в том веке, когда скорее вирус гриппа может стать причиной пандемии, ежегодно от гриппа умирают множество людей, но никто почему-то не бежит с криками «Грипп! Пандемия!» Пандемия чумы сегодня невозможна, тем более в нашей стране, где это мониторится, почва зондируется.