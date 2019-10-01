Как земельная «мафия» Менделеевска Тихие Горы пилила

Экс-главу ПИЗО района и его подчиненных отдали под суд за увод участков у Камы в 30 раз дешевле кадастровой цены

Перед Менделеевским судом предстанут бывшие сотрудники Палаты имущественных и земельных отношений района, вместе с бывшим председателем Юрием Никитиным. Его обвиняют по девяти эпизодам незаконного отчуждения муниципальной земли за бесценок или попросту даром. По данным «Реального времени», в деле фигурируют подделка платежек в программе Photoshop, выброшенные в мусорку архивы и подписи обманутого руководителя исполкома Менделеевска.

По бумагам 10 соток уходили за 2—5 тысяч рублей



Четверо из пятерки фигурантов «дела ПИЗО» ранее были сотрудниками этой организации, 46-летний Юрий Никитин с 2006-го по 2011-й возглавлял ПИЗО Менделеевского района, а затем еще 8 лет занимал посты зампреда и начальника отдела. Добровольно уволился в конце мая 2019-го — после задержания первого фигуранта по делу. Впрочем, тут же получил должность замдиректора в коммерческой фирме «Земельное бюро».

Тем задержанным был 30-летний челнинец Александр Днепров, который с 2015-го работал контрактным управляющим в Менделеевском ФГУП «Управление благоустройства», фактически выполняя обязанности специалиста ПИЗО, а в апреле этого года устроился на работу в Москве ведущим инженером подразделения Росреестра.

Также на скамью подсудимых отправятся бывшие главные специалисты менделеевской ПИЗО — 35-летний Ильназ Ахтямзянов из Челнов, ныне менеджер в торгово-производственной фирме, и 40-летняя Гульнара Хабибрахманова, кадастровый инженер.

Пятой фигуранткой дела стала 45-летняя Галия Ахметгареева, владелица агентства недвижимости «Русгал-Сервис».

Юрий Никитин с 2006-го по 2011-й возглавлял ПИЗО Менделеевского района, а затем еще восемь лет занимал посты зампреда и начальника отдела. Фото mendeleevsk.tatarstan.ru

Претензии силовиков вызвали истории отчуждения 10 муниципальных участков по 8—10 соток на берегах Камы и Ика — в застроенном коттеджами селе Тихие Горы, вошедшем в состав Менделеевска, и селе Икское Устье Бизякинского поселения. Договоры о передачи земли без торгов в 2015—2017 годах привлекли внимание сотрудников прокуратуры, УФАС, экономической полиции МВД РТ.

Дело возбудили в Менделеевском отделе Следкома по РТ в феврале этого года, первые подозреваемые появились к весне. По версии силовиков, часть земель участники преступных схем получили бесплатно, либо по цене в 2—5 тысяч рублей, что в 30 раз дешевле даже кадастровой стоимости. Часть земель в последующем были перепроданы с наваром в 60 раз!

Объявления для своих и подарки жене, племяннику и дяде

В деле фигурируют участки, оформленные на родню Никитина. Зампред ПИЗО присмотрел 10 соток в Бизякинском поселении — кадастровая стоимость участка под жилую застройку составляла 92,6 тысячи рублей, рыночная доходила до 700 тысяч. Затем попросил жену Наталью Костину написать заявление о выделении участка в собственность, после чего лично подготовил и подсунул на подпись главе поселения проекты распоряжения о предоставлении земли и договоры купли-продажи.

Причем, скинул кадастровую цену до 13,9 тысячи рублей, применив для расчетов стоимости ставку, установленную для собственников зданий и помещений на муниципальной земле. Хотя прекрасно знал — выбранный участок был свободен от застройки. По данным следствия, и те 13,9 тысячи до бюджета не дошли — жена получила землю бесплатно, поскольку муж скрыл от учета в ПИЗО и исполкоме района факты совершения сделок.

Так же бесплатно в июле—сентябре 2015-го семья земельщика заполучила участок с кадастровой стоимостью 73,2 тысячи рублей уже в Менделеевске — в так называемых Тихих Горах, у Камы. Участок был оформлен на имя племянника жены Никитина, который даже не подозревал, что за бумаги подписывал — так верил дяде-чиновнику. По версии силовиков, в данном случае Никитин готовил проекты документов уже от имени и. о. руководителя исполкома Менделеевска Тагирзяна Андерзянова и, пользуясь его доверием, получил подписи. Через год на продаже участка семья заработала 410 тысяч рублей.

В июле — сентябре 2015-го семья земельщика бесплатно заполучила участок с кадастровой стоимостью 73,2 тысячи рублей в так называемых Тихих Горах, у Камы. Фото vpoisketurov.ru

Осенью 2017-го, замещая председателя ПИЗО, Никитин лично подготовил документы для предоставления земли дяде своей жены, на сей раз кадастровую стоимость 170 тысяч рублей даже не снижать не стал — просто внес в документы произвольные даты и номера, скрыв их от учета, полагают в Следкоме.

Нюанс в том, что все отчужденные участки ранее не состояли на кадастровом учете — они были вновь сформированы в самых привлекательных местах. А еще эти участки не проходили через торги — каким-то странным образом публичное предложение выкупа в газете «Менделеевские новости» не привлекало желающих. Загадка прояснилась в ходе следствия — часть объявлений не публиковалась в Сети, а часть потенциальных покупателей заинтересованные сотрудники ПИЗО отпугивали уверениями — торги будут по рыночной цене, готовьте 1,5 млн рублей.

Ущерб оценен в 1,5 млн рублей, на перепродаже дельцы наварили больше

Уже в статусе обвиняемого экс-чиновник принял меры к погашению ущерба — участки его жены и ее дяди вернулись в собственность Менделеевского района. Еще часть земель под арестом. Общий ущерб по делу оценен в 1,5 млн рублей, исходя из кадастровой стоимости, если считать в ценах рынка — афера тянет на десятку миллионов.

В ходе следствия выяснилось, что ради земельного «подарка» жене Никитину пришлось помогать бывшей коллеге Хабибрахмановой — иначе она не соглашалась отказаться от подачи заявок на аукцион по тому участку. По версии силовиков, Хабибрахманова получила участок для своей сестры за 2,2 тысячи — на 71 тысячу рублей ниже кадастровой стоимости, а затем перепродала его уже за полмиллиона.

Свой кусочек Тихих Гор пожелал получить и специалист ПИЗО Днепров. По версии следствия, он предложил знакомому челнинцу выступить фиктивным покупателем и получить 10% от барыша, а с Никитиным договорился — скрыть сделку от учета. В результате свободный от строений участок с кадастровой стоимостью 73,3 тысячи рублей (позже оцененной как ущерб бюджету) на бумаге реализовали за 2,2 тысячи, выдав покупателя за собственника здания на этой земле. Однако и эту мизерную сумму «прихватизаторы» оплачивать не стали.

Перед отправкой документов для регистрации в Росреестр, Никитин заверил их своей подписью, а в апреле 2016-го «бесплатный» участок был продан уже 385 тысяч рублей, из который фиктивный собственник получил свои 38,5 тысячи, а остальное забрал Днепров.

Ахтямзянов с Никитиным поспособствовали уводу двух участков в Икском Устье, полагают в прокуратуре. Фото rodnaya-vyatka.ru

По той же схеме подруга Днепрова стала собственницей двух наделов по 10 соток у Камы всего за 14,6 тысячи рублей — позже их продали за 850 тысяч, то есть в 60 раз дороже. Правда, ущерб исполкому рассчитывался по кадастровой стоимости на дату отчуждения и составил лишь 490 тысяч. На следствии Днепров признавался — передавал Никитину «за помощь» 14,7 тысячи рублей, тот от получения этой суммы открещивается.

Также в 2015-м году риелтор Галия Ахметгараева столкнулась с проблемой — построенный ею дом в Тихих Горах залез за границу соседнего участка. И она решила его купить, чтобы узаконить постройку. По версии следствия, кадастровая цена — 185 тысяч показалась риелтору слишком высокой, и она вступила в сговор с зампредом ПИЗО Никитиным, а тот привлек подчиненного Ахтямзянова — для подготовки проектов документов по сниженной стоимости. В результате желаемое Ахметгараева получила всего за 5,6 тысячи рублей и, по версии обвинения, передала еще 5 тысяч помощнику-специалисту ПИЗО.

Схожим образом Ахтямзянов с Никитиным поспособствовали уводу двух участков в Икском Устье, полагают в прокуратуре. Один надел формально был выкуплен дядей специалиста ПИЗО, другой — его же тетей. При этом по документам все было чисто — даже кадастровую стоимость 92 и 107 тысяч соответственно не занижали, вот только плата за эту землю в бюджет района так и не поступила. Тогда спустя 2 года «тетин» участок Ахтямзянов продал за 625 тысяч рублей.

По девяти эпизодам афер потерпевшим признан исполком района, еще по одному — покупатель земли. По версии следствия, Ахтямзянов в августе 2015-го взял с него 400 тысяч рублей, хотя кадастровая цена выкупа составляла 73,2 тысячи. Если верить обвиняемому экс-специалисту ПИЗО, сумму выкупа он отдал зампреду — тот обещал внести их в бюджет, но не сделал этого.

Первое заседание по «делу ПИЗО» Менделеевский горсуд назначил на 9 октября. Фото Максима Платонова

Архив выкинули в мусорку

Обвинения в свой адрес частично либо полностью признали Никитин, Днепров и Ахтямзянов. Днепров не признает совершение преступления с использованием служебного положения, а Никитин — сговор. Ахтямзянов кается во всем, даже о попытках прикрыть преступление фальсификацией — с его слов, после начала проверок он, по заданию своего шефа, на домашнем компьютере с помощью Photoshop нарисовал платежки по неоплаченным договорам купли-продажи участков своих дяди и тети.

Отрицают причастность к аферам Ахметгареева и Хабибрахманова. Из этой пятерки в СИЗО за время следствия успел побывать только бывший глава ПИЗО, позже районный суд посчитал нужным смягчить эту меру пресечения до домашнего ареста. Сейчас Никитин, как и остальные, находится под подпиской о невыезде.

Как выяснилось в ходе следствия, с документооборотом в Менделеевском ПИЗО был полнейший бардак — в результате которого журналы регистрации договоров купли-продажи и аренды земельных участков весной 2018-го «случайно выбросили в мусорный бак», во время субботника. Этот факт признавала и действующая руководитель ПИЗО. К слову, за время работы Никитина в этой должности сменились пять человек.

Впрочем, препятствием для следствия эта история не стала — те же документы нашлись в Росреестре. В адрес руководства исполкома района было внесено представление, и говорят, на данный момент в земельной отчетности наведен полный порядок.

Первое заседание по «делу ПИЗО» Менделеевский горсуд назначил на 9 октября.