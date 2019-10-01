Особенности осеннего призыва — в Татарстане растет число контрактников на замену «срочке»

Почему добровольная воинская служба на контрактной основе становится популярнее

Фото: Олег Тихонов

Сегодня, 1 октября, по всей России стартует осенняя призывная кампания, которая продлится до конца 2019 года. Количество контрактников в Российской армии растет, но призывников при этом меньше не становится: об этом свидетельствуют данные новой призывной кампании в Татарстане, которые озвучил сегодня военный комиссар Татарстана Сергей Погодин. При этом в условиях ужесточения правил призыва в республике становится все популярнее возможность пойти сразу на контракт: отслужить два года, но избежать всех прелестей срочной службы. Как это сделать и другие подробности новой призывной кампании — в материале «Реального времени».

Армия становится контрактной, но срочников меньше не становится

По всей стране в армию планируют призвать 132 тысячи человек. Если сравнить со значениями нескольких последних лет, то можно заметить снижение количества призывников, но в федеральных масштабах почти незначительное. Годом ранее в армию призывали 132,5 тысячи человек, в 2017 году — 134 тысячи человек.

В Татарстане план меняется даже в сторону незначительного увеличения. Как рассказал сегодня журналистам военный комиссар Татарстана генерал-майор Сергей Погодин, осенью 2018 года в республике призывали 3 484 человека, весной 2019 года — 3 321 человека, а этой осенью планируют призвать около 3 500 человек. Примерно столько же призывали осенью 2017 года.

Вместе с тем Погодин констатирует: контрактников в Российской армии становится все больше и больше. Сейчас их количество уже превышает количество военнослужащих по призыву.

Погодин констатирует: контрактников в Российской армии становится все больше и больше. Фото Олега Тихонова

Призыв не исчезнет

Пару недель назад очередной виток «вечной» дискуссии о возможности отменить службу по призыву в России инициировал министр обороны страны Сергей Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу». Многие СМИ перепечатали выдержку оттуда с заголовками вроде «Шойгу допустил отмену призыва в Российской армии», хотя заявил он фактически обратное.

— В принципе это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае. В любом суверенном государстве помимо действующих военнослужащих-профессионалов должен иметься и мобилизационный резерв из числа граждан. За счет такого резерва в случае угрозы начала войны можно достаточно быстро усиливать Вооруженные силы. Для формирования такого резерва организуется военная подготовка мужского населения, — заявлял Шойгу.

Под каждым из этих слов сегодня подписался и Сергей Погодин.

— Служба по призыву нужна для того, чтобы мы могли создать мобилизационный резерв. Поэтому служба по призыву будет. Там очень хорошо написано: каждый гражданин должен быть причастен к защите Родины, — добавил Погодин.

Между срочной и контрактом

Тем не менее далеко не все нынешние контрактники проходили срочную службу. Еще с весенней кампании 2015 года у призывника с высшим или средним специальным образованием есть возможность выбирать между одним годом срочной службы и двумя годами службы по контракту. Эту возможность в военкоматах не скрывают, наоборот — призывнику с соответствующим образованием перед отправкой в войска на срочную службу несколько раз предложат подписать контракт.

В последние годы призывная кампания ориентирована на лиц с высшим образованием, а правила призыва последовательно ужесточаются. Фото Олега Тихонова

Эта возможность, по словам Погодина, сейчас набирает популярность. В 2018 году такой мерой воспользовались около 200 человек, и уже столько же пошли сразу на контракт с начала 2019 года. Притом что в последние годы призывная кампания ориентирована на лиц с высшим образованием, а правила призыва последовательно ужесточаются — для призывников это удобная возможность избежать всех прелестей срочной службы.

Для новобранца разница налицо: такой контрактник (в войсках их еще называют «альтернативщиками», чем создают путаницу с альтернативной гражданской службой) будет каждый день после службы уходить домой, у него будут выходные и отпуска, продолжительность которых больше, чем у гражданских. Вместо денежного довольствия солдата-срочника в 2 тысячи рублей он будет получать не менее 24 тысяч рублей в месяц — эту сумму сегодня приводили как размер денежного довольствия контрактника для рядовой должности без выслуги лет и учета различных надбавок. В конце концов, он может даже ни разу не услышать «Рота, подъем!», по крайней мере, в свой адрес.

При поступлении на контрактную службу в таком порядке выбирать место службы возможно из предложенных в военкомате вариантов. Такие варианты вполне могут оказаться вдали от дома, возможно, и в другом регионе. Впрочем, новоиспеченному контрактнику частично компенсируют затраты на съемное жилье, а также стоимость проезда к месту отпуска.

Однако и здесь есть лайфхак, который поможет управлять собственным поступлением на контрактную службу. Поступление на контракт можно начать прямо у ворот воинской части, где будущий контрактник планирует проходить службу. Если в этой части согласны взять его на контракт, то он получает так называемое «отношение» — документ, с которым человек направляется в военкомат. И тогда его дальнейшее поступление на контракт будет нацелено уже именно на эту часть. Подспорьем здесь может стать личное знакомство с офицерами этой части, но иногда (особенно в случае некомплекта в части) достаточно просто прийти на КПП и сказать: «У меня есть образование, хочу служить здесь по контракту».

Еще одно новшество, которое анонсирует военком: в эту призывную кампанию люди, имеющие право на отсрочку или освобождение от призыва, могут написать в военкомат заявление и все же отправиться служить. Фото Олега Тихонова

Кто воспользуется новым правом отказаться от отсрочки?

Еще одно новшество, которое анонсирует военком: в эту призывную кампанию люди, имеющие право на отсрочку или освобождение от призыва, могут написать в военкомат заявление и все же отправиться служить. Однако это новшество касается довольно узкого круга людей.

Сам Погодин приводит, по его мнению, наиболее распространенный пример реализации этого права: оно может понадобиться тем, у кого отец или родной брат погиб во время прохождения военной службы. Такой человек не подлежит обязательному призыву в армию, но теперь он может беспрепятственно продолжить дело погибшего родственника — если сам захочет.

Большинство хотят служить в ВДВ и спецназе, но попадут туда не все

Военком Татарстана сегодня также рассказал о том, как распределят 3,5 тысячи призывников по различным родам войск. Большинство из них пойдут в Сухопутные войска — 36% от задания на отправку, на втором месте Военно-морской флот — 15%. В Ракетные войска стратегического назначения пойдут 13% призывников, Воздушно-космические силы пополнят 11% от всех татарстанских новобранцев.

Немного особняком стоят войска Национальной гвардии, которые не подведомственны Минобороны. Тем не менее туда направят до 9% от всех татарстанских срочников. В Воздушно-десантные войска и части специального назначения попадут еще 8%, в 12-е Главное управление Министерства обороны — 3%, другие подразделения — 5%.

При этом именно ВДВ и части спецназа ГРУ Погодин называет наиболее популярными среди призывников. Далее идет так называемый Президентский полк. Кроме того, в эту призывную кампанию 42 человека направят в «научные роты», где они будут заниматься военными разработками.