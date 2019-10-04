Шевченко — о Соловьеве: «Если есть журналисты-стукачи — их право, мы об этом узнали, и хорошо»

Поведение обозвавшего татарстанца мразью телеведущего российские журналисты не одобрили, но призвали отказаться от буллинга

Владимир Соловьев, обозвавший слушателя из Татарстана в эфире «Вести FM» мразью за то, что тот назвал его лакеем Путина, пожаловался на травлю в свой адрес. Последовавшую на его эмоциональный выпад реакцию телеведущий связал с «осенним обострением» жителей республики. Российские журналисты не одобрили поведения Соловьева, но призвали отказаться от буллинга в его адрес. Подробнее — в материале «Реального времени».



«Успокоительные, видно, не успели завезти в аптеки»



Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев пожаловался на травлю в свой адрес после того, как обозвал жителя Татарстана мразью за то, что тот назвал его лакеем Путина. Журналист обвинил слушателя в причастности к ИГИЛ (организация запрещена в России) и пригрозил передать его контакты спецслужбам.

Последовавшее негодование общественности в Татарстане и обращение в Следком с просьбой завести уголовное дело на ведущего по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» Соловьев назвал «осенним обострением»:

— У меня нет никаких проблем с великим татарским народом. Я часто бываю в Казани. И любой, у кого есть уши, услышал главную фразу, что тот мерзавец, приславший сообщения, которые вполне могут составить основу для возбуждения уголовного дела против него, — он позорит Татарстан. Кстати, при этом не факт, что он татарин, — подчеркнул Соловьев в беседе с «Газетой.Ru».

По словам журналиста, его реакцию вызвали оскорбления в адрес Владимира Путина в письме Хасанова и «разнообразные призывы, в том числе и антисемитские».

— Я смотрю, что несколько дней идет активная и забавная попытка устроить травлю против меня. Я, честное слово, смотрю на это с улыбкой, потому что давно работаю в СМИ и всегда знаю, если начинают травить, то пришел либо весенний сезон обострений, либо осенний. А успокоительные, видно, не успели завезти в аптеки, — заявил Соловьев.

«Он же Рудольфович? А нам, татарам, все равно: и он обрезанный, и мы»

Скандал разгорелся в среду, через день после выхода в эфир выпуска авторской программы Соловьева «Полный контакт» на «Вести FM» от 1 октября. Ролик, где журналист резко отреагировал на слова татарстанца, который назвал его лакеем и «путиноидом», быстро разлетелся в Сети и вызвал большое негодование в Татарстане:

— Некто Хасанов из Татарстана... Ты мразь! Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь! Лакей, путиноид... Ты-то чей? Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо! А потом они в ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) всплывают! — заявил тогда в эфире программы Соловьев.

На следующий день, 3 октября, выходку телеведущего прокомментировали в казанском Кремле:

— Насколько я знаю, Владимир Соловьев ведет курсы по мастерству диалога, конфликта, и я думаю, не очень честно вступать в конфликт со своим оппонентом публично, через уважаемую радиостанцию, которая вещает на всю страну, когда твой оппонент не может тебе ответить, — подчеркнула официальный представитель Кремля Лилия Галимова.

Спикер добавила, что не может дать оценку деятельности телеведущего. На вопрос, уместно ли известному телеведущему в прямом эфире связывать жителей республики с террористами, представитель Кремля выразила надежду на то, что Соловьев не проводил такой аналогии, это получилось случайно.

Вскоре казанский правозащитник Еркен Сарсембаев направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой привлечь журналиста Владимира Соловьева к уголовной ответственности за оскорбление татар. По словам Сарсембаева, действия журналиста подпадают под ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В тот же день, реагируя на общественный резонанс, Владимир Соловьев рассказал, почему назвал мразью татарстанца.

— Этот гражданин крайне жестко и негативно настроен и против руководителя страны — в очень оскорбительной форме... Что нельзя мразь называть мразью? Когда я человека так назвал, то базировал это на определенной переписке с ним. Просто не все из того, что он пишет, можно было озвучить. Настолько это было ужасающе! — оправдывался ведущий.

Соловьев отреагировал и на реакцию казанского Кремля, отметив, что вмешивать региональные власти смешно:

— Они же не видели всю переписку. А она у меня есть — переписка с этим слушателем велась с 2017 года. С его стороны — с антисемитскими высказываниями и призывами. Так что перед тем, как реагировать, надо изучать вопрос. Тем более известно, как Татарстан голосовал. Там как раз достаточно много людей, поддерживающих власть, — заявил он.

По его словам, совершенно напрасно многие усмотрели в его реплике связь Татарстана и ИГИЛ: «Они с ума сошли? Речь шла о вполне конкретном человеке и о его вполне конкретных СМС, которые он отправлял. Я и говорю об этом конкретном человеке, а там этого и в тексте нигде нет, что это про весь Татарстан. Наоборот!»

На инцидент с Соловьевым отреагировали и на федеральном уровне, а не только в Татарстане. Российский актер Марат Башаров заявил, что татар слова ведущего не волнуют:

— Нам, татарам, все равно, что водка, что пулемет — главное, чтобы с ног валило. Он же Рудольфович? А нам, татарам, все равно: и он обрезанный, и мы. Нам по барабану, — приводит слова Башарова телеграм-канал «Подъем».

«Татарский народ просто должен сделать выводы»

Не обошел стороной ситуацию с Соловьевым и журналист Максим Шевченко. В своем телеграм-канале «Макс атакует» он написал стихотворение по случаю:

«Оскорбил еврей татарина,

Вел себя не как положено.

И сидит теперь зашкваренный,

Как барбос, куснувший ежика.

Просто б Путина нахваливал

Да ругал колонну пятую,

Обсуждал бы водки палево

И бандеровщину клятую.

Нет же, обозвал игишником,

Запрещенным строго-настрого,

Как едросс, хвативший лишку, он,

На побед кремлевских праздновании.

А теперь все улюлюкают,

Обсуждают, что обрезанный,

И татары ходят злюками,

Пять коней уже зарезали».

В разговоре с «Реальным временем» Максим Шевченко пояснил, что всегда выступает за свободу слова и считает любое поведение допустимым, как не видит необходимости что-либо запрещать или кого-то осуждать:

— Считаю, что Владимир Рудольфович имел право на эмоцию, как и Марат Башаров имел право на эмоцию. И я имею право на некий сатирический памфлет стихотворный. Я сторонник свободы слова. Считаю, что не надо сразу обращаться к общественности или городовому: «Ой, запретите, прекратите». Надо уметь отвечать на такие вещи. Вот Башаров очень хорошо ответил Соловьеву, с юмором.

Но в целом сама тенденция Соловьева — «Я найду твой номер, сейчас к тебе придут». Это такая угроза, которая показывает теснейшие связи Соловьева, журналиста, со спецслужбами. Соловьев саморазоблачился в прямом эфире. Но это его позиция. Считаю, что если есть журналисты-стукачи, журналисты, которые тесно работают со спецслужбами, — это их право. Мы об этом узнали, и это очень хорошо. Моя позиция следующая — обижаться здесь не на что. Татарский народ просто должен сделать выводы и взять на заметку. Трудно посмеяться, потому что смешным в этой ситуации выглядел Соловьев.

«Нельзя сразу причислять недовольных властью к террористам»

Российский журналист, спецкор издания Znak.com Екатерина Винокурова, комментируя инцидент с Соловьевым, также подчеркнула, что выступает против любого буллинга.

— Полностью согласна с представительницей вашего, казанского Кремля о том, что не очень прилично выглядит ситуация, когда человеку что-то высказывают, а он не может ответить. Мое мнение таково: безусловно, в том, что написал слушатель Хасанов, нет состава. Меня больше всего смутило обвинение, которое с ходу бросил Соловьев по ИГИЛу (организация запрещена в России). Мне кажется, нельзя сразу причислять недовольных властью к террористам, это не просто не улучшит общую обстановку, а может еще и ухудшить ее. Призываю решить ситуацию миром. Не все москвичи разделяют мнение Соловьева, мы очень уважаем народ Татарстана и татар, как и то, что здесь могут жить люди с разными политическими позициями, — отметила Винокурова.