Шмаков Павел Анатольевич

Общая информация

Родился 18 декабря 1957 года в Казани.

Образование

1982 г. — окончил факультет экспериментальной и теоретической физики МИФИ.

2004–2006 гг. — обучался в университете Хельсинки.

Трудовая деятельность

1983 г. — учитель физико-математической школы «Квант».

1992–2000 гг. — директор академического колледжа при КГУ.

2004–2005 гг. — обучался в педагогическом училище и работал помощником учителя в Хельсинки.

2006–2010 гг. — работал преподавателем математики, физики, химии в школах Хельсинки, Вантаа, Эспоо.

2011–2013 гг. — директор лицея им. Лобачевского при КГУ.

С 2013 г. — директор специализированного олимпиадно-научного центра «Школа „СОлНЦЕ“».

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