Шмаков Павел Анатольевич
Общая информация
Родился 18 декабря 1957 года в Казани.
Образование
1982 г. — окончил факультет экспериментальной и теоретической физики МИФИ.
2004–2006 гг. — обучался в университете Хельсинки.
Трудовая деятельность
1983 г. — учитель физико-математической школы «Квант».
1992–2000 гг. — директор академического колледжа при КГУ.
2004–2005 гг. — обучался в педагогическом училище и работал помощником учителя в Хельсинки.
2006–2010 гг. — работал преподавателем математики, физики, химии в школах Хельсинки, Вантаа, Эспоо.
2011–2013 гг. — директор лицея им. Лобачевского при КГУ.
С 2013 г. — директор специализированного олимпиадно-научного центра «Школа „СОлНЦЕ“».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул Кави Наджми, 18
- Телефон: (843) 292-42-60
- Email: shkolasolnce@yandex.ru
- Сайт: http://shkolasolnce.ru/
Дата последнего обновления: 19.10.2020