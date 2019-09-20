Соцсети: в Нижнекамске подросток избил женщину на спортплощадке

Сегодня в социальных сетях появилось видео ссоры между подростком и женщиной на спортплощадке у школы №37 в Нижнекамске. В ходе ссоры подросток набросился на женщину, схватил на волосы и стал избивать.

Судя по комментариям наблюдавших за ссорой детей, конфликт начался из-за того, что подросток якобы вымогал 300 рублей у сына женщины, и та вступилась за него. На записи слышно, как женщина обращается к подростку: «Ты моего ребенка зашугал». Комментаторы в соцсетях добавляют, что это не первый случай вымогательства со стороны этого мальчика.