В Татарстане нашли подростков, причисляющих себя к колумбайнерам
В этом году в Татарстане и еще восьми регионах России полицейские нашли несовершеннолетних, причисляющих себя к колумбайнерам.
Замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров отметил, что на днях в Кирове силовики установили подростка, который интересовался темой школьного насилия и планировал совершить массовое убийство в одной из школ с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства, пишет ТАСС.
Ранее эксперты признали невменяемым казанского школьника, который 13 мая пришел на урок с кухонным ножом и пневматическим пистолетом. Ему предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы 26 человек, в том числе несовершеннолетних, и с применением оружия (п.п. «г», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Школьник находится под домашним арестом.
Справка
Колумбайнеры — подростки, которые интересуют массовым убийством в американской школе «Колумбайн». 20 апреля 1999 года Эрик Харрис и Дилан Клиболд напали на остальных учеников и персонал этой школы с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств. Нападавшие убили 13 человек (12 учеников и одного учителя) и ранили ещё 23 человека.
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