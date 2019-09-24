В Татарстане нашли подростков, причисляющих себя к колумбайнерам

В этом году в Татарстане и еще восьми регионах России полицейские нашли несовершеннолетних, причисляющих себя к колумбайнерам.

Замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров отметил, что на днях в Кирове силовики установили подростка, который интересовался темой школьного насилия и планировал совершить массовое убийство в одной из школ с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства, пишет ТАСС.

Ранее эксперты признали невменяемым казанского школьника, который 13 мая пришел на урок с кухонным ножом и пневматическим пистолетом. Ему предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы 26 человек, в том числе несовершеннолетних, и с применением оружия (п.п. «г», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Школьник находится под домашним арестом.