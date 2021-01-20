Поминов Андрей Иванович

Общая информация

Родился 2 марта 1958 года в Казани.

Образование

1980 г.— окончил Казанский государственный университет по специальности «радиофизика и электроника».

Трудовая деятельность

1980-1992 гг. — инженер, старший инженер, младший научный сотрудник, научный сотрудник кафедры радиоспектроскопии и квантовой электроники КГУ.

1989-2001 гг. — директор школы, а впоследствии лицея №83 Приволжского района г. Казани.

2001-2002 гг. — директор лицея №33 при Казанском государственном университете.

2002-2007 гг. — начальник отдела образования Вахитовского района г. Казани.

2007-2014 гг. — заместитель министра образования и науки РТ.

С августа 2014 г. — первый заместитель министра образования и науки РТ.

Награды и звания

Награжден орденом «За заслуги пред отечеством II степени» (2020 г.).

Дата последнего обновления: