Поминов Андрей Иванович
Общая информация
Родился 2 марта 1958 года в Казани.
Образование
1980 г.— окончил Казанский государственный университет по специальности «радиофизика и электроника».
Трудовая деятельность
1980-1992 гг. — инженер, старший инженер, младший научный сотрудник, научный сотрудник кафедры радиоспектроскопии и квантовой электроники КГУ.
1989-2001 гг. — директор школы, а впоследствии лицея №83 Приволжского района г. Казани.
2001-2002 гг. — директор лицея №33 при Казанском государственном университете.
2002-2007 гг. — начальник отдела образования Вахитовского района г. Казани.
2007-2014 гг. — заместитель министра образования и науки РТ.
С августа 2014 г. — первый заместитель министра образования и науки РТ.
Награды и звания
Награжден орденом «За заслуги пред отечеством II степени» (2020 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Дзержинского, 3, каб. №2
- Телефон: (843) 294-95-60
- Email: mon@tatar.ru
- Сайт: https://mon.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 20.01.2021