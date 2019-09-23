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Происшествия

Избившим женщину в Нижнекамске школьником заинтересовались полицейские

14:03, 23.09.2019
Избившим женщину в Нижнекамске школьником заинтересовались полицейские
Фото: скриншот видео vk.com

МВД Татарстана рассказал подробности истории с избившим женщину школьником. Инцидент произошел на спортплощадке в Нижнекамске еще 13 сентября, видео появилось в социальных сетях в минувшую пятницу. Сейчас школьника подозревают в вымогательстве.

Интересно, что сообщение в правоохранительные органы изначально поступило о том, что женщина избила этого подростка. Однако следователи восстановили картину произошедшего: по их данным, 13 сентября школьник 2006 года рождения во дворе школы встретил знакомого 7-летнего мальчика и потребовал у него деньги в размере 300 рублей. Услышав отказ, он проследовал за первоклассником к нему домой. Там их встретила бабушка малыша. От внука она узнала, что старшеклассник вымогает у мальчика деньги, о чем рассказала его матери.

Позже родительница встретила того школьника и потребовала объяснить, почему он вымогает деньги у ее сына. Когда женщина пригрозила подростку сообщить все его родителям, он схватил ее за волосы, нанес удар по лицу и убежал.

Полиция выяснила также, что этот случай вымогательства — не первый: школьник на протяжении длительного времени требовал с младшеклассников деньги, угрожая физической расправой.

Как сообщает пресс-служба МВД Татарстана, подозреваемый школьник проживает в полной семье. Отец мальчика состоит на учете как правонарушитель в сфере семейно-бытовых отношений. Кроме этого ребенок поставлен на наблюдение с диагнозом «смешанное расстройство учебных навыков».

Происшествия Татарстан
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