Список персон

Баширов Айрат Робертович

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Баширов Айрат Робертович

Общая информация

Родился в Казани.

Образование:

1998 г. — Челябинский государственный университет по специальности «финансы и кредит»

2003 г. — Казанский государственный финансово-экономический институт по программе «Мастер делового администрирования».

Трудовая деятельность:

1998 по 2001 гг. — руководитель казанской инвестиционной компании «Диалог-инвест».
2000 по 2002 гг. — член совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка.
2001 по 2010 гг. — генеральный директор ООО «Данафлекс».

С января 2010 г. — президент ЗАО «Данафлекс».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420087, г. Казань, ул. Родина, 7
  • Телефон: +7(843) 273-76-13
  • Email: marketing@danaflex.ru
  • Сайт: www.danaflex.ru

Дата последнего обновления: 11.05.2018

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