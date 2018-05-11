Баширов Айрат Робертович
Общая информация
Родился в Казани.
Образование:
1998 г. — Челябинский государственный университет по специальности «финансы и кредит»
2003 г. — Казанский государственный финансово-экономический институт по программе «Мастер делового администрирования».
Трудовая деятельность:
1998 по 2001 гг. — руководитель казанской инвестиционной компании «Диалог-инвест».
2000 по 2002 гг. — член совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка.
2001 по 2010 гг. — генеральный директор ООО «Данафлекс».
С января 2010 г. — президент ЗАО «Данафлекс».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420087, г. Казань, ул. Родина, 7
- Телефон: +7(843) 273-76-13
- Email: marketing@danaflex.ru
- Сайт: www.danaflex.ru
Дата последнего обновления: 11.05.2018