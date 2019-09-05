Айрат Баширов и Ко упаковали в холдинг бизнес на 10 миллиардов

Основатель компании «Данафлекс» создает управляющую компанию для контроля над четырьмя заводами гибкой упаковки

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», один из основателей группы компаний «Данафлекс» Айрат Баширов покинул пост гендиректора одного из крупных по размеру выручки предприятий группы — ЗАО «Данафлекс», передав его своему младшему брату Марату. Уход Баширова-старшего от оперативного управления может быть связан с завершением процесса объединения в единый холдинг четырех предприятий с совокупной стоимостью активов в 10 млрд рублей. «Как руководитель холдинговой компании я должен взять в свои руки управление всеми четырьмя заводами, а не сосредотачиваться на одном», — объяснил он «Реальному времени» суть преобразований внутри компании.

Ротация гендиректоров заводов «Данафлекс»

О смене генерального директора ЗАО «Данафлекс», выступающего материнской компанией и гарантом — поручителем по всем ключевым инвестиционным проектам группы «Данафлекс», стало известно в начале недели. 2 сентября на этот пост был назначен Марат Баширов (младший брат президента компании, — прим. ред.), следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». До этого в августе он оставил пост руководителя елабужской компании ООО «Данафлекс-Алабуга», резидента ОЭЗ «Алабуга». А сам Айрат Баширов не значится руководителем ни одной из трех своих российских компаний «Данафлекса», хотя остается бенефициаром с разной долей участия.

Так, в конце августа гендиректором «Данафлекс-Алабуга» назначен Айдар Галиуллин. Одновременно с этим поменялся гендиректор «Данафлекс-нано» — им стал Айдар Сафин. Источники в отрасли высказали «Реальному времени» смелое предположение о том, что цепная реакция последних кадровых перестановок в «Данафлексе» вызвана желанием шефа сосредоточиться на выведении на проектный уровень зарубежного предприятия. «Возможно, он решил уехать в Чехию, чтобы взять в ручное управление завод DGPack, — заметил источник. — Он открылся в марте этого года и должен вскоре выйти на проектный уровень производства гибкой пленки. Наверно, есть трудности, ведь управлять дистанционно из Казани непросто». И действительно, в последнее время Айрат Баширов находился за пределами России, но, как выяснилось позднее, он уехал отдыхать.

Завод DGPack открылся в марте этого года и должен вскоре выйти на проектный уровень производства гибкой пленки. Фото tatarstan.ru

Президент остается на месте

— Я никуда не уезжал: как руководил компанией из своего рабочего кабинета в Казани, так и остаюсь в нем, — опроверг версию «чешского побега» Айрат Баширов в разговоре с «Реальным временем». — Просто сейчас нахожусь в отпуске на неделю за границей.

Видимо, основатель «Данафлекса» лишний раз смог убедиться, что оставлять без присмотра компанию нельзя ни на день. Даже недельное отсутствие шефа, а особенно после кадровых решений на руководящих постах, порождает смуту.

Но самое главное, что Айрат Баширов подтвердил информацию о том, что отходит от оперативного руководства отдельным казанским предприятием «Данафлекс», чтобы возглавить принципиально новую холдинговую структуру «Данафлекс». Некоторые детали преобразования раскрыл сам Баширов. По его словам, четыре производственных предприятия (два в Казани, одно в ОЭЗ «Алабуга» и еще одно в чешском городе Простееве) объединены в единый холдинг «Данафлекс». Соответственно, они перейдут в подчинение управляющей компании, которую возглавит Айрат Баширов.

— Это связано не только с чешским проектом, но и с трансформацией структуры управления, — заявил он, загадочно добавив, что произошло несколько изменений. — У нас сейчас четыре завода в группе «Данафлекс». Я, как руководитель холдинговой компании, не могу концентрироваться на одной площадке. Я должен взять в свои руки управление всеми четырьмя заводами. Поэтому у нас создана холдинговая структура, и я ее возглавил.

Баширов не уточнил юридическое название управляющей компании. По его словам, перед этим были произведены новые кадровые назначения руководителей на каждом из четырех заводов. «По сути, никто никуда не ушел, — заметил Айрат Баширов. — Мы поменяли местами несколько директоров. Это нормальная ротация. А чешский завод возглавил Эвджи Битцовски».

Айрат Баширов: «Я, как руководитель холдинговой компании, не могу концентрироваться на одной площадке. Я должен взять в свои руки управление всеми четырьмя заводами. Поэтому у нас создана холдинговая структура, и я ее возглавил»

Получатели господдержки из офшора

О том, как изменится акционерный капитал ГК «Данафлекс» в результате объединения в холдинговую структуру, узнать не удалось. «Вы немного опережаете события — рано об этом спрашиваете», — заметил глава компании. Сегодня ЗАО «Данафлекс» принадлежит 100 процентов казанского «Данафлекс-нано» (мощность завода — 6 тысяч тонн, специализируется на выпуске пленки с нанопокрытием) и 49 процентов «Данафлекс-Алабуга» (51 процент принадлежит лично Айрату Баширову), мощность — до 1 тысячи тонн.

Между тем, акционерный состав ЗАО «Данафлекс» остается непрозрачным: мажоритарным акционером является ООО «Диалог-Инвест» и кипрская компания Checkling Management Limited. Конечными бенефициарами группы являются физические лица, в том числе из Татарстана. По итогам 2018 года ЗАО «Данафлекс» получило выручку в 3,4 млрд рублей и 304 млн рублей чистой прибыли. Гораздо больше заработала компания «Данафлекс-нано»: выручка — 8,8 млрд рублей, а чистая прибыль — 181 млн рублей.

«Данафлекс-Алабуга» активно пользуется федеральными мерами поддержки. В марте 2017 года компания заключила соглашение с Минпромторгом РФ о предоставлении субсидий на 72,9 млн рублей для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2014—2019 годах в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на реализацию комплексного инвестиционного проекта. Пока получено 52 млн — последний транш ожидается в конце этого года.

Кроме того, Фонд развития промышленности выделил заем на 500 млн рублей. Еще 443 млн инвестировано самой компанией. Согласно параметрам проекта, к 2022 году компания должна выйти на выручку в 19 млрд рублей, создать 105 рабочих мест и перечислить 1,5 млрд рублей налогов.

«Данафлекс-Алабуга» активно пользуется федеральными мерами поддержки. Фото Сергея Афанасьева

Чешский завод — с поддержкой чешских властей

Чешский завод DGPack стоимостью 40 млн евро — почти брат-близнец елабужского «Данафлекс-Алабуга». Он также покрывает весь спектр пищевой упаковки: от относительно простых ламинатов для кондитерской продукции и бакалеи до самых сложных упаковочных решений для кофе, реторт-пакетов кормов для животных и даже пакетов для детского питания. Однако он был необходим для близости с европейскими заказчиками. Заявка была подана в CzechInvest и проект «Данафлекса» также получил господдержку, но только от властей Чехии.

«Тогда было одобрено 77 инвестиционных проектов на общую сумму более 43,6 млрд чешских крон с ожидаемым созданием 4 746 новых рабочих мест. Инвесторы смогут получить от государственных инвестиционных стимулов максимальную сумму в 10,34 млрд чешских крон для этих проектов», — отмечается на сайте CzechInvest. Сам Айрат Баширов подтвердил, что завод построен в индустриальной зоне. Бизнесмен доволен объемами поддержки от властей Чехии, но не стал вдаваться в подробности.