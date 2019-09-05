Айрат Баширов и Ко упаковали в холдинг бизнес на 10 миллиардов
Основатель компании «Данафлекс» создает управляющую компанию для контроля над четырьмя заводами гибкой упаковки
Как стало известно «Реальному времени», один из основателей группы компаний «Данафлекс» Айрат Баширов покинул пост гендиректора одного из крупных по размеру выручки предприятий группы — ЗАО «Данафлекс», передав его своему младшему брату Марату. Уход Баширова-старшего от оперативного управления может быть связан с завершением процесса объединения в единый холдинг четырех предприятий с совокупной стоимостью активов в 10 млрд рублей. «Как руководитель холдинговой компании я должен взять в свои руки управление всеми четырьмя заводами, а не сосредотачиваться на одном», — объяснил он «Реальному времени» суть преобразований внутри компании.
Ротация гендиректоров заводов «Данафлекс»
О смене генерального директора ЗАО «Данафлекс», выступающего материнской компанией и гарантом — поручителем по всем ключевым инвестиционным проектам группы «Данафлекс», стало известно в начале недели. 2 сентября на этот пост был назначен Марат Баширов (младший брат президента компании, — прим. ред.), следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». До этого в августе он оставил пост руководителя елабужской компании ООО «Данафлекс-Алабуга», резидента ОЭЗ «Алабуга». А сам Айрат Баширов не значится руководителем ни одной из трех своих российских компаний «Данафлекса», хотя остается бенефициаром с разной долей участия.
Так, в конце августа гендиректором «Данафлекс-Алабуга» назначен Айдар Галиуллин. Одновременно с этим поменялся гендиректор «Данафлекс-нано» — им стал Айдар Сафин. Источники в отрасли высказали «Реальному времени» смелое предположение о том, что цепная реакция последних кадровых перестановок в «Данафлексе» вызвана желанием шефа сосредоточиться на выведении на проектный уровень зарубежного предприятия. «Возможно, он решил уехать в Чехию, чтобы взять в ручное управление завод DGPack, — заметил источник. — Он открылся в марте этого года и должен вскоре выйти на проектный уровень производства гибкой пленки. Наверно, есть трудности, ведь управлять дистанционно из Казани непросто». И действительно, в последнее время Айрат Баширов находился за пределами России, но, как выяснилось позднее, он уехал отдыхать.
Президент остается на месте
— Я никуда не уезжал: как руководил компанией из своего рабочего кабинета в Казани, так и остаюсь в нем, — опроверг версию «чешского побега» Айрат Баширов в разговоре с «Реальным временем». — Просто сейчас нахожусь в отпуске на неделю за границей.
Видимо, основатель «Данафлекса» лишний раз смог убедиться, что оставлять без присмотра компанию нельзя ни на день. Даже недельное отсутствие шефа, а особенно после кадровых решений на руководящих постах, порождает смуту.
Но самое главное, что Айрат Баширов подтвердил информацию о том, что отходит от оперативного руководства отдельным казанским предприятием «Данафлекс», чтобы возглавить принципиально новую холдинговую структуру «Данафлекс». Некоторые детали преобразования раскрыл сам Баширов. По его словам, четыре производственных предприятия (два в Казани, одно в ОЭЗ «Алабуга» и еще одно в чешском городе Простееве) объединены в единый холдинг «Данафлекс». Соответственно, они перейдут в подчинение управляющей компании, которую возглавит Айрат Баширов.
— Это связано не только с чешским проектом, но и с трансформацией структуры управления, — заявил он, загадочно добавив, что произошло несколько изменений. — У нас сейчас четыре завода в группе «Данафлекс». Я, как руководитель холдинговой компании, не могу концентрироваться на одной площадке. Я должен взять в свои руки управление всеми четырьмя заводами. Поэтому у нас создана холдинговая структура, и я ее возглавил.
Баширов не уточнил юридическое название управляющей компании. По его словам, перед этим были произведены новые кадровые назначения руководителей на каждом из четырех заводов. «По сути, никто никуда не ушел, — заметил Айрат Баширов. — Мы поменяли местами несколько директоров. Это нормальная ротация. А чешский завод возглавил Эвджи Битцовски».
Получатели господдержки из офшора
О том, как изменится акционерный капитал ГК «Данафлекс» в результате объединения в холдинговую структуру, узнать не удалось. «Вы немного опережаете события — рано об этом спрашиваете», — заметил глава компании. Сегодня ЗАО «Данафлекс» принадлежит 100 процентов казанского «Данафлекс-нано» (мощность завода — 6 тысяч тонн, специализируется на выпуске пленки с нанопокрытием) и 49 процентов «Данафлекс-Алабуга» (51 процент принадлежит лично Айрату Баширову), мощность — до 1 тысячи тонн.
Между тем, акционерный состав ЗАО «Данафлекс» остается непрозрачным: мажоритарным акционером является ООО «Диалог-Инвест» и кипрская компания Checkling Management Limited. Конечными бенефициарами группы являются физические лица, в том числе из Татарстана. По итогам 2018 года ЗАО «Данафлекс» получило выручку в 3,4 млрд рублей и 304 млн рублей чистой прибыли. Гораздо больше заработала компания «Данафлекс-нано»: выручка — 8,8 млрд рублей, а чистая прибыль — 181 млн рублей.
«Данафлекс-Алабуга» активно пользуется федеральными мерами поддержки. В марте 2017 года компания заключила соглашение с Минпромторгом РФ о предоставлении субсидий на 72,9 млн рублей для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2014—2019 годах в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на реализацию комплексного инвестиционного проекта. Пока получено 52 млн — последний транш ожидается в конце этого года.
Кроме того, Фонд развития промышленности выделил заем на 500 млн рублей. Еще 443 млн инвестировано самой компанией. Согласно параметрам проекта, к 2022 году компания должна выйти на выручку в 19 млрд рублей, создать 105 рабочих мест и перечислить 1,5 млрд рублей налогов.
Чешский завод — с поддержкой чешских властей
Чешский завод DGPack стоимостью 40 млн евро — почти брат-близнец елабужского «Данафлекс-Алабуга». Он также покрывает весь спектр пищевой упаковки: от относительно простых ламинатов для кондитерской продукции и бакалеи до самых сложных упаковочных решений для кофе, реторт-пакетов кормов для животных и даже пакетов для детского питания. Однако он был необходим для близости с европейскими заказчиками. Заявка была подана в CzechInvest и проект «Данафлекса» также получил господдержку, но только от властей Чехии.
«Тогда было одобрено 77 инвестиционных проектов на общую сумму более 43,6 млрд чешских крон с ожидаемым созданием 4 746 новых рабочих мест. Инвесторы смогут получить от государственных инвестиционных стимулов максимальную сумму в 10,34 млрд чешских крон для этих проектов», — отмечается на сайте CzechInvest. Сам Айрат Баширов подтвердил, что завод построен в индустриальной зоне. Бизнесмен доволен объемами поддержки от властей Чехии, но не стал вдаваться в подробности.
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