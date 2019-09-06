В Камских Полянах начали строить кластер по переработке томатов и огурцов за 80 млн рублей

В Камских Полянах началось строительство нового пищевого кластера по переработке помидоров и огурцов. Комиссия Минсельхоза РТ одобрила проект по новому производству.

Кластер создается на базе потребкооператива «Алан». Завод по переработке стоит 80 млн рублей, половина из них — грант.



На предприятии создадут более 60 рабочих мест, сообщает пресс-служба исполкома Нижнекамского района.

Ранее сообщалось, что Татарстан может отдать в концессию до 64 тыс. кв. м площади выставочного центра «Казань Экспо». На эту территорию претендует ООО «Фарммедполис РТ», которое намерено открыть там медицинский промпарк. Компания уже обратилась с заявкой в правительство республики.

