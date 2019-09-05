В Москве простились с известной переводчицей Корана Валерией Пороховой
В Москве простились с известной переводчицей смыслов Корана на русский язык Валерией Пороховой.
Как стало известно «Реальному времени» из собственных источников, церемония прощания состоялась в Московской соборной мечети после полуденного намаза. Порохову похоронили на Хованском кладбище.
На прощание с переводчицей пришли около 200 человек.
Валерия Порохова скончалась 2 сентября на 80-м году жизни.
Ранее «Реальное время» публиковало интервью с известной переводчицей. В нем она рассуждала о татарском языке в мечетях, артефактах пророка и других вещах.
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