В Москве простились с известной переводчицей Корана Валерией Пороховой

В Москве простились с известной переводчицей смыслов Корана на русский язык Валерией Пороховой.

Как стало известно «Реальному времени» из собственных источников, церемония прощания состоялась в Московской соборной мечети после полуденного намаза. Порохову похоронили на Хованском кладбище.

На прощание с переводчицей пришли около 200 человек.

Валерия Порохова скончалась 2 сентября на 80-м году жизни.

Ранее «Реальное время» публиковало интервью с известной переводчицей. В нем она рассуждала о татарском языке в мечетях, артефактах пророка и других вещах.

