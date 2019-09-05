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В Москве простились с известной переводчицей Корана Валерией Пороховой

15:07, 05.09.2019 2
В Москве простились с известной переводчицей Корана Валерией Пороховой
Фото: realnoevremya.ru

В Москве простились с известной переводчицей смыслов Корана на русский язык Валерией Пороховой.

Как стало известно «Реальному времени» из собственных источников, церемония прощания состоялась в Московской соборной мечети после полуденного намаза. Порохову похоронили на Хованском кладбище.

На прощание с переводчицей пришли около 200 человек.

Валерия Порохова скончалась 2 сентября на 80-м году жизни.

Ранее «Реальное время» публиковало интервью с известной переводчицей. В нем она рассуждала о татарском языке в мечетях, артефактах пророка и других вещах.

Общество
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:12
    Интересно, почему её похоронили в Москве, а не там где она жила с мужем?
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  • Анонимно 16:07
    Покойтесь с миром, Валерия Михайловна
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