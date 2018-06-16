ГК Данафлекс
Общая информация
Группа компаний «Данафлекс» (Danaflex) объединяет ЗАО «Данафлекс», ООО «Данафлекс-Нано» и ООО «Данафлекс-Алабуга».
«Данафлекс» — один из ведущих производителей качественной современной гибкой упаковки, производящий широкий спектр гибкой упаковки для масложировой, кондитерской, бакалейной, снэковой, кисломолочноой отраслей, для продуктов глубокой заморозки и бытовой химии, а также бутылочный этикет.
Компания создана в 2001 году. В 2011 году состоялось открытие крупнейшего завода по производству гибкой упаковки с использование нанотехнологий ООО «Данафлекс-Нано». В 2017 году запущено третье предприятие – завод по производству гибкой упаковки на территории ОЭЗ «Алабуга»
Предприятие осуществляет полный технологический цикл производства упаковки методом флексопечати: от разработки уникального оригинал-макета до изготовления готовой продукции и доставки ее на склад заказчика.
Приоритетными отраслями в разработках новых материалов являются масложировая и кондитерская. Последние разработки отдела новых продуктов –торговые марки Danlite (композитный материал для конфетного этикета), Danplex (материалы, используемые для упаковки жиросодержащих продуктов – соусы, майонезы, кетчупы и др.), Danplex III (кетчупы, соусы).
Продукция предприятия — высокобарьерная полимерная пленка и гибкие упаковочные материалы на ее основе. Высокобарьерная гибкая упаковка является заменой традиционной консервной банке, она позволяет при необходимости подвергать продукцию температурной обработке и разогревать, не распаковывая, в СВЧ-печах. Важным преимуществом высокобарьерной пленки является существенное снижение использования консервантов в продуктах питания и увеличение сроков хранения продукции.
В ГК входит 3 производственные базы: 2 в Казани и 1 в ОЭЗ «Алабуга»
Генеральный директор компании, гендиректор ООО «Данафлекс-Нано» — Галиуллин Айдар Шарипович
Президент компании, генеральный директор ЗАО «Данафлекс» — Баширов Айрат Робертович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ЗАО «Данафлекс»: 420087, РТ, г. Казань, ул. Родина, 7, а/я 232 ООО «Данафлекс-Нано»: 420095, г. Казань, ул. Восстания, 142
- Телефон: (843) 567-58-50
- Email: danaflex@danaflex.ru
- Сайт: www.danaflex.info
Дата последнего обновления: 16.06.2018