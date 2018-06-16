ГК Данафлекс

Общая информация

Группа компаний «Данафлекс» (Danaflex) объединяет ЗАО «Данафлекс», ООО «Данафлекс-Нано» и ООО «Данафлекс-Алабуга».

«Данафлекс» — один из ведущих производителей качественной современной гибкой упаковки, производящий широкий спектр гибкой упаковки для масложировой, кондитерской, бакалейной, снэковой, кисломолочноой отраслей, для продуктов глубокой заморозки и бытовой химии, а также бутылочный этикет.

Компания создана в 2001 году. В 2011 году состоялось открытие крупнейшего завода по производству гибкой упаковки с использование нанотехнологий ООО «Данафлекс-Нано». В 2017 году запущено третье предприятие – завод по производству гибкой упаковки на территории ОЭЗ «Алабуга»



Предприятие осуществляет полный технологический цикл производства упаковки методом флексопечати: от разработки уникального оригинал-макета до изготовления готовой продукции и доставки ее на склад заказчика.

Приоритетными отраслями в разработках новых материалов являются масложировая и кондитерская. Последние разработки отдела новых продуктов –торговые марки Danlite (композитный материал для конфетного этикета), Danplex (материалы, используемые для упаковки жиросодержащих продуктов – соусы, майонезы, кетчупы и др.), Danplex III (кетчупы, соусы).

Продукция предприятия — высокобарьерная полимерная пленка и гибкие упаковочные материалы на ее основе. Высокобарьерная гибкая упаковка является заменой традиционной консервной банке, она позволяет при необходимости подвергать продукцию температурной обработке и разогревать, не распаковывая, в СВЧ-печах. Важным преимуществом высокобарьерной пленки является существенное снижение использования консервантов в продуктах питания и увеличение сроков хранения продукции.

В ГК входит 3 производственные базы: 2 в Казани и 1 в ОЭЗ «Алабуга»

Генеральный директор компании, гендиректор ООО «Данафлекс-Нано» — Галиуллин Айдар Шарипович



Президент компании, генеральный директор ЗАО «Данафлекс» — Баширов Айрат Робертович



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