Прокофьева Татьяна Георгиевна
Общая информация
Родилась 11 октября 1959 года в Тахтинском районе Хабаровского края.
Образование
1981 г. — окончила архитектурный факультет Казанского инженерно-строительного института по специальности «Архитектура».
Трудовая деятельность
1981-1983 гг. — инженер, архитектор Казанского завода пишущих устройств.
1983-1991 гг. — архитектор отдела генплана института «Казгражданпроект».
1992-1999 гг. — архитектор компании Moody/Nolan (США).
1999-2007 гг. — архитектор международной компании NBBJ.
2007-2009 гг. — советник главы МО г. Казани по архитектуре и градостроительству.
2009-2019 гг. — главный архитектор г. Казани.
С 2020 г. — руководитель проекта по комплексному благоустройству территории в районе казанского речпорта.
Награды и звания
Член Союза архитекторов США (1995 г.), Союза архитекторов России (2003 г.). Награждена нагрудным знаком «Кентавр» (2016 г.). Подробнее:
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 28.10.2020