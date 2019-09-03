«В Казани будут учиться по программам, по которым учатся ребята в других странах мира»

В Казани запустили образовательный IT-проект в бывшем здании штаб-квартиры банка «Спурт»

Сбербанк запускает в Казани образовательный IT-проект в бывшем здании головного офиса «Спурта», выкупленном в июле «Связьинвестнефтехимом» за 270 млн рублей. «Школа 21» в Казани — без учителей, лекций и оценок, куда будут принимать без дипломов и даже не умеющих программировать, — станет вторым российским проектом международной франшизы со штаб-квартирой в Париже. Учащиеся пройдут стажировки в Сбербанке, «Яндексе», IBM, «Газпроме», СИБУРе, Deutsche Bank и смогут затем получить в этих компаниях работу. Управляющий «Банком Татарстан» ПАО «Сбербанк» Рушан Сахбиев рассказал «Реальному времени», что казанская «Школа 21» — результат еще июньских договоренностей главы Сбербанка Германа Грефа и президента РТ Рустама Минниханова, и объяснил, почему речь не идет о подготовке IT-специалистов только для «Сбера». Игроки IT-рынка приветствовали инициативу банка, так как в РФ существует высокая ротация кадров — высококлассные специалисты требуют мировых зарплат, которые могут предоставить не все российские компании, и кадров вечно не хватает.

Сбербанк запускает в Казани IT-проект на месте офиса банка «Спурт»

Обучение студентов в казанском кампусе «Школы 21» Сбербанка начнется в конце 2019 года. Таким образом, Казань станет вторым российским учреждением международного проекта «Ассоциация 42» (или «Школа 42»), «которая за 6 лет существования стала одним из мировых лидеров IT-образования».

Сбербанк рассчитывает при этом принять на работу большую часть студентов «Школы 21». Отметим, что школа откроется в бывшем офисе обанкротившегося банка «Спурт» по адресу: Спартаковская, 2, здание было в начале июля выкуплено АО «Связьинвестнефтехим» (принадлежит Татарстану) на торгах за 270,3 млн рублей как раз для совместного образовательного проекта со Сбербанком.

Любопытно, что сделка прошла практически через месяц после того, как Греф с Миннихановым подписали соглашение о сотрудничестве в образовательной сфере на Петербургском экономическом форуме (см. ниже). Площадь административного здания составляет 3,2 тыс. кв. метров. Вместе с ним были куплены два земельных участка примерно по 2,7 тыс. кв. м каждый.

Школа откроется в бывшем офисе обанкротившегося банка «Спурт», который был в начале июля выкуплен АО «Связьинвестнефтехим». Фото wikimapia.org

Чем «Школа 21» будет отличаться от обычных школ и вузов

Саму «Школу 21» презентуют как «уникальную образовательную инициативу, дающую возможность получить бесплатное образование в сфере программирования». В отличие от обычных школ и вузов, она работает в режиме 24/7 — «без графиков и расписания, учителей, лекций и оценок, студенты сами определяют учебный график». Обучать здесь будут различным языкам программирования: C, C++, Java, Python, Ruby, PHP и прочим. Поступление в «Школу 21» не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия диплома. Согласно проекту (подробности можно узнать на сайте самой школы — изначально московской), отбор кандидатов состоит из трех этапов: онлайн-игра, видеоинтервью и четырехнедельный «бассейн» — отборочный интенсив по программированию, который проходит непосредственно в учебных кластерах. По итогам отбора, который пройдет в два потока, возможность бесплатного обучения IT-технологиям по инновационной методике получат более 250 участников. Участникам будет предоставлено общежитие. Всего за 2020 год «Школа 21» планирует принять не менее 500 участников. Директор московской «Школы 21» Светлана Инфимовская, комментируя запуск казанского проекта, так объяснила открытие в Казани:

— Казань традиционно привлекает лучшие современные практики во всех ключевых областях, и образование, безусловно, не является исключением. Уже осенью мы начнем отборы в зимние «бассейны» в здании «Школы 21» на Спартаковской улице, которое будет отвечать самым высоким техническим требованиям. Появление здесь филиала «Школы 21» с общежитием позволит получить востребованную профессию не только жителям Казани.

Рушан Сахбиев: «Школа 21» — результат июньских договоренностей Грефа и Минниханова

Рушан Сахбиев — заместитель председателя Волго-Вятского банка — управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк», объяснил в беседе с корреспондентом «Реального времени», что обучение в школе бесплатное, проект социальный и финансовой выгоды Сбербанк от него не получает, сумму затрат на проект назвать отказался, сославшись на закрытую информацию.

— В Казани действительно будет открыта такая школа программирования — «Школа 21». Это социальный проект Сбербанка, направленный на подготовку специалистов. Обучение в нем абсолютно бесплатное. Школа должна помочь людям приобрести новые, востребованные профессии в области IT. Уже есть одна такая школа в Москве, сам проект работает по франшизе международной «Ассоциации 42», в России получил название «Школа 21». Держателем франшизы является через свои дочерние общества Сбербанк. Сейчас в школе пока идет ремонт, но надеемся, что она физически откроется уже в этом году, — рассказал Сахбиев.

— Почему вторая школа открывается именно в Казани? Было подписано соглашение на Петербургском экономическом форуме между председателем Сбербанка Германом Грефом и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым о сотрудничестве в сфере образования [6 июня 2019 года — см. новость об этом на официальном сайте президента]. Там, помимо «Школы 21», есть еще около семи образовательных проектов, которые Сбербанк реализует в республике, — пояснил Рушан Сахбиев.

«Речь не идет о подготовке IT-специалистов только для Сбербанка»

Сахбиев уверяет, что открытие «Школы 21» именно в Казани никак не было связано с расположенным неподалеку Иннополисом. В самой «Школе 21» газете «Реальное время» тоже заявили, что Иннополис не был дополнительным фактором в пользу открытия проекта в столице РТ. При этом Рушан Сахбиев добавил, что школа — программа параллельная, хотя в самом Иннополисе у Сбербанка по-прежнему тоже сосредоточены ресурсы, люди, участвующие непосредственно в разработке программного обеспечения для самого Сбербанка.

— Будут ли учащиеся или выпускники «Школы 21» сотрудничать с татарстанскими компаниями или вузами — решать самим учащимся и выпускникам, — объяснил управляющий отделением «Банка Татарстан» газете «Реальное время». — Человек сам определяет по итогам обучения свое место работы. Речь не идет о подготовке IT-специалистов только для Сбербанка, а о получении новой профессии, получении новых знаний в области IT на основании самой современной методики, которая сегодня набирает все большую популярность.

Тот факт, что в школе пока проходит ремонт и она фактически и физически еще не открыта (и точной даты ее открытия пока нет), Рушана Сахбиева не смущает, так как, отметил он, человек может поступить в «Школу 21» дистанционно, одновременно обучаясь пока в другом вузе:

— Дело в том, что это же IT-школа, и было бы странно, если бы для отбора не использовались в том числе и дистанционные формы. Последующее обучение действительно предполагает физическое нахождение в самой школе, а этап отбора — нет.

Средний возраст студентов «Школы 21» — 25 лет, более четверти из них — девушки. Фото instagram.com/21coding

Учащиеся пройдут стажировки в «Сбербанке», «Яндексе», IBM, «Газпроме», СИБУРе, Deutsche Bank

Диана Семенова из отдела маркетинга и коммуникаций «Банка Татарстан» ПАО «Сбербанк» и Анна Киселева, представитель московской «Школы 21», уточнили «Реальному времени», что сейчас число обучающихся в «Школе 21» составляет более 1,5 тыс. человек. Пока полностью завершивших обучение людей еще нет, но в рамках обучения учащиеся проходят обязательные стажировки в таких компаниях, как Сбербанк, «Яндекс», IBM, «Газпром», СИБУР, Deutsche Bank, и получают по их итогам предложения о постоянной работе. Решение открыть «Школу 21» в Казани в Сбербанке связали с высоким потенциалом в данном регионе, «так как бизнес-структуры и руководство региона заинтересованы в получении востребованных кадров в сфере IT».

В московскую «Школу 21» подали заявки 85 тыс. человек — поступили только 500

«Школа 21» работает по французской франшизе «Ассоциации 42», которая, уверяют в Сбербанке, за последние шесть лет набрала невероятную популярность среди европейских, американских и отечественных IT-компаний и специалистов. Первая бесплатная школа программирования «Школа 21» в России была открыта в Москве в ноябре 2018 года по инициативе Сбербанка и работает, таким образом, не больше года. Средний возраст студентов «Школы 21» — 25 лет, более четверти из них — девушки. Единственное ограничение при приеме студентов в «Школу 21» — кандидаты должны быть старше 18 лет. Обучение в «Школе 21» длится от 1,5 до 3,5 года, в учебном заведении отсутствуют преподаватели, не проводятся лекции и не выставляются оценки.

Название «Школа 21» отражает количество уровней подготовки и объем знаний, необходимых профессионалу в XXI веке. Школа в Казани будет ежегодно выпускать до 500 программистов — столько же, к слову, сколько и в Москве. Интересно, что уже московский проект встретил ажиотаж: подали заявки 85 тыс. абитуриентов — студентами стали только 500. Большинство прибыли из разных регионов России, примерно половина студентов до этого программированием не занимались. Более 20% студентов — женщины (в среднем по остальным школам женщин всего 5—7%).

Как отмечали руководители «Школы 21» в феврале этого года, в основном это «студенты профильных и непрофильных вузов, доучившиеся или бросившие; люди из депрессивных регионов, работающие в специфических областях (например, клининг, продажи), или без работы вообще — они пашут с утра до ночи, потому что хотят выкарабкаться». И наконец, «люди, состоявшиеся в профессии (например, у нас учатся инвестиционный банкир и юрист-международник), у которых есть денежная подушка на пару лет и желание изменить свою жизнь. Они тоже очень мотивированы».

У студентов «Школы 21» будет возможность свободно переводиться и продолжать обучение по программе в кампусах в 12 странах мира. Сама «Школа 21» уже приняла нескольких иностранных студентов из зарубежных кампусов «Ассоциации 42». Всего в московской школе обучаются более 30 иностранных граждан, прошедших конкурсный отбор в Москве.

Сейчас число обучающихся в «Школе 21» составляет более 1,5 тыс. человек. Пока полностью завершивших обучение людей еще нет, но в рамках обучения учащиеся проходят обязательные стажировки в таких компаниях, как Сбербанк, «Яндекс», IBM, «Газпром», СИБУР, Deutsche Bank. Фото instagram.com/21coding

«Сбербанк действительно этим проектом несет важную социальную нагрузку»

— Это проект, который запускался еще в Париже, в оригинале называется «Школа 42», Сбербанк приобрел права просто на запуск проекта в России и назвал «Школа 21». В целом сама инициатива очень здоровская, полностью ее поддерживаю, — рассказал директор IT-парка Антон Грачев в беседе с корреспондентом «Реального времени». — Тем более что я примерно знаю, сколько денег вкладывает Сбербанк во всю эту историю… Информация конфиденциальная, точной цифры сказать не могу, но Сбербанк действительно этим проектом несет важную социальную нагрузку, выпуская разработчиков, да еще в очень сжатые сроки, на достаточно высоком уровне. Потому что вся программа, по которой будут учиться ребята в Казани, — идентична программам, по которым учатся ребята в других странах мира, одна и та же онлайн-платформа с одними и теми же онлайн-заданиями, которые приходят из Парижа. И у этой программы очень хорошие показатели по выпуску: выпускники за очень короткое время осваивают навыки программирования. Но главное, там даются не знания, а возможность получить эти знания!

Оценить потенциальный спрос или нехватку IT-специалистов сегодня сложно, считает Антон Грачев, потому что многие компании в открытую не говорят о том, кто им нужен: всегда есть спрос на разработчиков высокого уровня, но проблема многих российских IT-компаний в том, что они работают на российский рынок, а разработчики «хотят получить мировую зарплату»:

— Если разработчик знает английский, он может сидеть в Казани и работать удаленно на проект какой-нибудь зарубежной компании. И тяжело компаниям удерживать высококлассных разработчиков, поэтому ротация всегда происходит. И проект Сбербанка позитивно повлияет на картинку в целом, — объяснил он.