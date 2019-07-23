«Сахарный генерал» покаялся и вышел из СИЗО

С подачи Следкома казанский суд заменил экс-гендиректору «Заинского сахара» реальный арест домашним, «Агросила» ждет 120 миллионов

Фото: Ирина Плотникова

Раскаялся и вышел из СИЗО сегодня бывший гендиректор ОАО «Заинский сахар» Шамиль Мингазов. С подачи Следкома Ново-Савиновский суд отпустил его под домашний арест. На заседании стало известно — Мингазов «изобличил других участников преступления», а его семья уже рассталась с недвижимостью на сумму свыше 50 млн рублей — в счет компенсации ущерба, нанесенного потерпевшей компании. Правда, сделка пока не прошла регистрацию. Детали — в эксклюзивном репортаже «Реального времени».



«Частично начал возмещать ущерб»



Заседание суда началось со значительным опозданием. Обвиняемого «сахарного генерала» привезли за час до начала. А вот представителя надзорного ведомства пришлось подождать — пока в районной прокуратуре не получили соответствующее поручение из республиканской.

В ожидании отец арестованного вспоминал свои путешествия за границу и случайное участие в съемках «Кавказской пленницы» — в массовке для сеанса одновременной игры в домино. Говорят, в этом эпизоде Мингазов-старший — в ту пору студент-третьекурсник — очень похож на своего сына.

Наконец в зале суда появился председательствующий Марсель Ахметшин и объявил — в суд поступило ходатайство Следкома о смягчении меры пресечения обвиняемому Мингазову. Последний сообщил, что на иждивении у него — трое детей, за плечами — три высших образования, до ареста занимал пост председателя совета директоров ООО «Кузбассавто» в Кемеровской области.

Заседание суда началось со значительным опозданием. Фото Ирины Плотниковой

Следователь третьего отдела Следкома по РТ Наиля Валиуллина, что не раз просила суд о продлении ареста Мингазову, обнародовала сенсационную информацию: 8 июля он полностью признал вину по эпизодам растраты, злоупотребления полномочиями и коммерческого подкупа. «В содеянном раскаялся, дал показания, изобличающие соучастников, и частично начал возмещать ущерб», — продолжила она и попросила отпустить бывшего топ-менеджера «Заинского сахара» под домашний арест, тут же продлив его срок до 27 августа.

— А до этого показания он не давал? — уточнил судья Ахметшин.

— Отказывался, — отвечала следователь.

— Сумма-то ущерба немаленькая, — констатировал председательствующий.

— Порядка 122 миллионов рублей, — согласилась Валиуллина.

«Агросила» получит два участка и «недвижку» на 53 млн рублей

Судья решил выяснить — насколько же возмещен ущерб. В результате на заседании было засвечено соглашение об отступном между Мингазовыми и потерпевшим АО «Агросила». Из документа следует — обвиняемый и члены его семьи в счет погашения ущерба отдают два земельных участка и пять нежилых строений.

«Сторона потерпевшего оценила это имущество около 53 млн рублей. Документы в Регпалату уже поданы», — сообщила представитель следствия. И объяснила, что сделка может завершиться уже в первых числах августа.

Также Наиля Валиуллина поделилась планами — в ближайшее время Мингазову и еще шести экс-сотрудникам «Заинского сахара» намерены предъявить окончательное обвинение и начать их знакомство с материалами дела в 20 томах.

В ближайшее время Мингазову и еще шести экс-сотрудникам «Заинского сахара» намерены предъявить окончательное обвинение и начать их знакомство с материалами дела в 20 томах. Фото facebook.com

Помощник прокурора Ново-Савиновского района Маргарита Сергеева просила суд заменить меру пресечения главному фигуранту.

Напомним, к уголовной ответственности также привлекают бывшего зама Мингазова по производству и коммерции Сагидуллу Халиуллина, экс-начальника производства Валерия Уразайкина, главного технолога Любовь Чукавину, замначальника отдела коммерции Ирину Тычкову, кладовщика Галину Слободину и начальника отдела упаковки Никишину.

Дело расследуется с января 2019 года. Оно началось с эпизодов о растрате 3 тысяч тонн сахара на 112 млн рублей и предполагаемой передаче коммерческой взятки 50 тысяч рублей от гендиректора заму «за прикрытие хищений путем фальсификации документов». Далее в деле появился эпизод о хищении 860 тонн патоки — путем создания излишков на бумаге и вывоза по поддельным накладным. По версии силовиков, Слободина, Чукавина и Халиуллин получали за участие в этом от 20 до 50 тысяч рублей.

Позже к этим эпизодам прибавилась фиктивная аренда американских снегоходов Polaris и финского катера Silver Hawk. По версии следствия, Мингазов арендовал их от имени ОАО у компании своей тети Нурии Фатыховой, а переведенные за технику 1,2 млн рублей похитил с неустановленными лицами. Данный эпизод квалифицирован как злоупотребления полномочиями.

Дело расследуется с января 2019 года. Оно началось с эпизодов о растрате 3 тысяч тонн сахара на 112 млн рублей и предполагаемой передаче коммерческой взятки 50 тысяч рублей от гендиректора заму «за прикрытие хищений путем фальсификации документов». Фото agrosila-holding.ru

«Полагаем к концу расследования ущерб будет возмещен»

Уже после суда «Реальное время» получила комментарий представителя потерпевшего. Руководитель правового управления АО «Агросила» Азат Сагитов рассказал — от защиты Мингазова поступило предложение о возмещении в полном объеме вреда, причиненного его преступными действиями в отношении «Заинского сахара».



— 20 июля было заключено соглашение в пользу ОАО «Заинский сахар» о частичном погашении вреда. До начала судебного заседания, полагаем, ущерб будет погашен в полном объеме, — сообщил Сагитов.

Такое же предположение в суде озвучил адвокат обвиняемого Эдуард Ахметшин: «Полагаем, к концу расследования ущерб будет возмещен в полном объеме».

Как выяснило «Реальное время», кроме Мингазова никто из обвиняемых к погашению ущерба не приступал. Хотя признательные показания многие дали еще раньше. Близкие «сахарного генерала» полагают — ответственность должна быть солидарной.

К слову, ранее по делу было арестовано имущество на 300 млн рублей, преимущественно недвижимость ключевого фигуранта и членов его семьи, а также целая коллекция дорогих швейцарских часов и золотые слитки.

Адвокаты Рамиль Валиев и Эдуард Ахметшин. Фото Ирины Плотниковой

Освобожденному разрешили прогулки не дальше 100 метров от дома

Денежные вопросы два защитника Мингазова в суде не обсуждали. Ходатайство о переводе своего клиента на домашний арест в доме тети оба поддержали. Адвокат Рамиль Валиев просил разрешить двухчасовые прогулки и звонки адвокатам. Ну а его коллега Эдуард Ахметшин настаивал на разрешении личного общения обвиняемого с защитниками по месту домашнего ареста.

Сам обвиняемый ограничился одним предложением: «Я хочу присоединиться к своим адвокатам». Напомним, на первых заседаниях по мере пресечения Мингазов был куда многословней. Заявлял, что будет помогать силовикам разобраться, в надежде, что следствие обелит его имя.

После 40 минут в совещательной комнате судья Марсель Ахметшин постановил — содержание в СИЗО заменить домашним арестом с целым букетом ограничений, но с разрешением на часовые прогулки каждый день на расстоянии не более 100 метров от дома. «Меру пресечения продлить до 27 августа, освободить Мингазова из-под стражи в зале суда», — огласил решение судья.

Полицейский конвой тут же вывел обвиняемого из «стеклянного аквариума», а вот дальше на протяжении 15 минут решал — как понимать судебное решение и не стоит ли доставить освобожденного в СИЗО?.. В итоге Мингазова препроводили на следственные действия.

Завтра суд рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста Халиуллину, бывшему заместителю Мингазова.