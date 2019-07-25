«Чайки умирают просто на глазах!» — экологи взяли на контроль тревожный сигнал с Волги

Жители Казани сообщили о гибели птиц и рыбы и неестественном осадке в реке

Казанцев взбудоражили сообщения о гибели птиц и рыбы на Волге в границах города. В частности, пользователи в соцсетях рассказали о мертвых рыбе и чайках, выброшенных на берег в районе Победилово. Были тревожные звонки и по другим прибрежным зонам вокруг Казани, при этом ситуация ухудшилась примерно неделю назад. Накануне в Сети также появились снимки воды неестественного зеленого оттенка с обильной пеной на пляже «Локомотив». Как убедилась корреспондент «Реального времени», мертвой рыбой здесь усеян весь берег, а сама вода неприятно, резко пахнет. К делу подключились экологи, но, как выяснили специалисты, причиной гибели птиц необязательно была вода. Подробнее — в материале «Реального времени».

Мертвые чайки

«Смертельно опасная река Волга», — так озаглавил свой ролик казанец, снявший мертвых птиц и рыб на берегу реки в районе Победилово. Видео в соцсетях быстро набрало свыше 16 тысяч просмотров.

— 5 минут назад прибило рыбу, чайки умирают просто на глазах. Только что она была живая, умерла непонятно от чего. Мучилась очень сильно — не знал, чем помочь, если честно. Сам в шоке. Сколько лет сюда приезжал — такого не видел, конечно, — комментирует видео автор.

«Сбросы, что ли, были какие-то, я не знаю: по всему берегу лежат мертвые чайки. Рыба дохнет на глазах, большие птицы. В общем, не хочу больше снимать такие ужасы, все очень печально. Апокалипсис нас ждет», — резюмирует мужчина.

Нерадужную картину на водоемах Казани дополнили снимки с пляжа «Локомотив». Вода на них — неестественно зеленая с голубоватым оттенком и обильной пеной.

В этом лично убедилась и корреспондент «Реального времени», выехавшая на место. В дополнение к неприятному осадку берег усеян мусором и мертвой рыбой от 20 до 60 см в длину. На установленный на пляже стенд «Купаться запрещено» мало кто обращал внимание — здесь не только купались и загорали, но и рыбачили. «Нам не страшно», — отмахивались отдыхающие и рыбаки.

Вода на снимке неестественно зеленая с голубоватым оттенком и обильной пеной. Фото: соцсети

«Густая зеленая вода»

Двое дежуривших на спасательном посту сотрудников считают, что вода просто зацвела и произошло это примерно полторы недели назад. «Последние четыре дня она уже густая зеленая», — отметил один из них.

По словам спасателей, пробы еженедельно отбирают представители Роспотребнадзора и других ведомств: «Они приезжают постоянно, контролируют состояние пляжей города. В среду приезжали для очередного забора, а по итогам проверки на прошлой неделе воду признали негодной для купания».

Впрочем, купаться здесь нельзя было с самого начала сезона — с 1 июня. «Висит черный мячик на стенде — это означает, что купаться запрещено», — указали спасатели.

Собеседник, правда, сам же и отмечает, что «люди не боятся и купаются». Гибель рыбы, выброшенной на берег, оба спасателя не связывают с плохим качеством воды. По их словам, рыба солитерная: «Если она заражена, плавает поверху и в конце концов умирает. Всю жизнь здесь была солитерная рыба. Все элементарно — здесь нет течения, течение возле моста, а здесь получается залив. Ветер дует оттуда, и всю эту грязь сюда прибивает».

Купаться нельзя с самого начала сезона, который наступает 1 июня

Птиц отравили на берегу?

На сообщения казанцев о гибели рыбы и птиц на Волге в районе Победилово отреагировали в Минэкологии и природных ресурсов республики. Специалисты выехали на место с проверкой.

— Мы выезжали, отобрали пробы воды. Но факт гибели птиц и рыбы наши специалисты не смогли подтвердить — они их не увидели. Данные проверки будут направлены в Управление Росприроднадзора, поскольку Волга — это федеральный объект, и это ведомство ведет по нему контрольно-надзорную деятельность. Кроме того, материалы будут переданы в Госкомитет по биоресурсам и Росрыболовство — птицы и рыба в их ведении, — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь Лилия Мулюкова.

Ситуацию с гибелью птиц прокомментировала «Реальному времени» завкафедрой природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова:

— Птицы в прибрежной зоне кормились, может, на свалке, где опять, скорее всего, травили крыс. Я смотрела видео, ощущение именно такое — идет отравление птиц, чем-то кормившихся на берегу. Теоретически, конечно, источником отравления могла стать и вода, но тогда было бы и массовое всплытие рыбы вокруг, а этого нет. Причем птицы умирали в разное время, судя по кадрам. У нас сейчас это очень распространенное явление, к сожалению, — идет тенденция гибели птиц в местах потравки грызунов.

Что касается неестественного осадка в реке в районе пляжа «Локомотив», данную заявку экологи из министерства также перенаправили в «Росприроднадзор». В пресс-службе МЧС РТ не подтвердили факт ЧП техногенного характера. Но, как пояснили специалисты, в данном случае необходимы лабораторные исследования воды. «Надо обязательно провести анализы, и пробы воды тоже не помешает проверить — у нас не самая благополучная ситуация», — отметила Мингазова.

1 / 29 Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева



Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева

Лейсан Набиева