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«Чайки умирают просто на глазах!» — экологи взяли на контроль тревожный сигнал с Волги

14:00, 25.07.2019 4

Жители Казани сообщили о гибели птиц и рыбы и неестественном осадке в реке

«Чайки умирают просто на глазах!» — экологи взяли на контроль тревожный сигнал с Волги Фото: mirvremeni.ru

Казанцев взбудоражили сообщения о гибели птиц и рыбы на Волге в границах города. В частности, пользователи в соцсетях рассказали о мертвых рыбе и чайках, выброшенных на берег в районе Победилово. Были тревожные звонки и по другим прибрежным зонам вокруг Казани, при этом ситуация ухудшилась примерно неделю назад. Накануне в Сети также появились снимки воды неестественного зеленого оттенка с обильной пеной на пляже «Локомотив». Как убедилась корреспондент «Реального времени», мертвой рыбой здесь усеян весь берег, а сама вода неприятно, резко пахнет. К делу подключились экологи, но, как выяснили специалисты, причиной гибели птиц необязательно была вода. Подробнее — в материале «Реального времени».

Мертвые чайки

«Смертельно опасная река Волга», — так озаглавил свой ролик казанец, снявший мертвых птиц и рыб на берегу реки в районе Победилово. Видео в соцсетях быстро набрало свыше 16 тысяч просмотров.

— 5 минут назад прибило рыбу, чайки умирают просто на глазах. Только что она была живая, умерла непонятно от чего. Мучилась очень сильно — не знал, чем помочь, если честно. Сам в шоке. Сколько лет сюда приезжал — такого не видел, конечно, — комментирует видео автор.

«Сбросы, что ли, были какие-то, я не знаю: по всему берегу лежат мертвые чайки. Рыба дохнет на глазах, большие птицы. В общем, не хочу больше снимать такие ужасы, все очень печально. Апокалипсис нас ждет», — резюмирует мужчина.

Нерадужную картину на водоемах Казани дополнили снимки с пляжа «Локомотив». Вода на них — неестественно зеленая с голубоватым оттенком и обильной пеной.

В этом лично убедилась и корреспондент «Реального времени», выехавшая на место. В дополнение к неприятному осадку берег усеян мусором и мертвой рыбой от 20 до 60 см в длину. На установленный на пляже стенд «Купаться запрещено» мало кто обращал внимание — здесь не только купались и загорали, но и рыбачили. «Нам не страшно», — отмахивались отдыхающие и рыбаки.

Вода на снимке неестественно зеленая с голубоватым оттенком и обильной пеной. Фото: соцсети

«Густая зеленая вода»

Двое дежуривших на спасательном посту сотрудников считают, что вода просто зацвела и произошло это примерно полторы недели назад. «Последние четыре дня она уже густая зеленая», — отметил один из них.

По словам спасателей, пробы еженедельно отбирают представители Роспотребнадзора и других ведомств: «Они приезжают постоянно, контролируют состояние пляжей города. В среду приезжали для очередного забора, а по итогам проверки на прошлой неделе воду признали негодной для купания».

Впрочем, купаться здесь нельзя было с самого начала сезона — с 1 июня. «Висит черный мячик на стенде — это означает, что купаться запрещено», — указали спасатели.

Собеседник, правда, сам же и отмечает, что «люди не боятся и купаются». Гибель рыбы, выброшенной на берег, оба спасателя не связывают с плохим качеством воды. По их словам, рыба солитерная: «Если она заражена, плавает поверху и в конце концов умирает. Всю жизнь здесь была солитерная рыба. Все элементарно — здесь нет течения, течение возле моста, а здесь получается залив. Ветер дует оттуда, и всю эту грязь сюда прибивает».

Купаться нельзя с самого начала сезона, который наступает 1 июня

Птиц отравили на берегу?

На сообщения казанцев о гибели рыбы и птиц на Волге в районе Победилово отреагировали в Минэкологии и природных ресурсов республики. Специалисты выехали на место с проверкой.

— Мы выезжали, отобрали пробы воды. Но факт гибели птиц и рыбы наши специалисты не смогли подтвердить — они их не увидели. Данные проверки будут направлены в Управление Росприроднадзора, поскольку Волга — это федеральный объект, и это ведомство ведет по нему контрольно-надзорную деятельность. Кроме того, материалы будут переданы в Госкомитет по биоресурсам и Росрыболовство — птицы и рыба в их ведении, — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь Лилия Мулюкова.

Ситуацию с гибелью птиц прокомментировала «Реальному времени» завкафедрой природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова:

— Птицы в прибрежной зоне кормились, может, на свалке, где опять, скорее всего, травили крыс. Я смотрела видео, ощущение именно такое — идет отравление птиц, чем-то кормившихся на берегу. Теоретически, конечно, источником отравления могла стать и вода, но тогда было бы и массовое всплытие рыбы вокруг, а этого нет. Причем птицы умирали в разное время, судя по кадрам. У нас сейчас это очень распространенное явление, к сожалению, — идет тенденция гибели птиц в местах потравки грызунов.

Что касается неестественного осадка в реке в районе пляжа «Локомотив», данную заявку экологи из министерства также перенаправили в «Росприроднадзор». В пресс-службе МЧС РТ не подтвердили факт ЧП техногенного характера. Но, как пояснили специалисты, в данном случае необходимы лабораторные исследования воды. «Надо обязательно провести анализы, и пробы воды тоже не помешает проверить — у нас не самая благополучная ситуация», — отметила Мингазова.

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  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
Лейсан Набиева, Василя Ширшова, фото Лейсан Набиевой
Общество Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 14:04
    Есть чистая часть пляжа, есть грязная часть. Но на чистой все равно купаться стремно - я бы не рисковал. Тем более с детьми!
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  • Анонимно 14:05
    Не понимаю людей, которые купаются на фото. Жить надоело? Запах не душит? Что должно заставить людей делать это, не такая уж и жара была эти дни - вот сегодня разве что начинается.
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  • Анонимно 14:09
    Дааааааа........

    А что ещё сказать?
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  • Анонимно 15:22
    утки живы. видимо, дело не в воде
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