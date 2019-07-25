«Чайки умирают просто на глазах!» — экологи взяли на контроль тревожный сигнал с Волги
Жители Казани сообщили о гибели птиц и рыбы и неестественном осадке в реке
Казанцев взбудоражили сообщения о гибели птиц и рыбы на Волге в границах города. В частности, пользователи в соцсетях рассказали о мертвых рыбе и чайках, выброшенных на берег в районе Победилово. Были тревожные звонки и по другим прибрежным зонам вокруг Казани, при этом ситуация ухудшилась примерно неделю назад. Накануне в Сети также появились снимки воды неестественного зеленого оттенка с обильной пеной на пляже «Локомотив». Как убедилась корреспондент «Реального времени», мертвой рыбой здесь усеян весь берег, а сама вода неприятно, резко пахнет. К делу подключились экологи, но, как выяснили специалисты, причиной гибели птиц необязательно была вода. Подробнее — в материале «Реального времени».
Мертвые чайки
«Смертельно опасная река Волга», — так озаглавил свой ролик казанец, снявший мертвых птиц и рыб на берегу реки в районе Победилово. Видео в соцсетях быстро набрало свыше 16 тысяч просмотров.
— 5 минут назад прибило рыбу, чайки умирают просто на глазах. Только что она была живая, умерла непонятно от чего. Мучилась очень сильно — не знал, чем помочь, если честно. Сам в шоке. Сколько лет сюда приезжал — такого не видел, конечно, — комментирует видео автор.
«Сбросы, что ли, были какие-то, я не знаю: по всему берегу лежат мертвые чайки. Рыба дохнет на глазах, большие птицы. В общем, не хочу больше снимать такие ужасы, все очень печально. Апокалипсис нас ждет», — резюмирует мужчина.
Нерадужную картину на водоемах Казани дополнили снимки с пляжа «Локомотив». Вода на них — неестественно зеленая с голубоватым оттенком и обильной пеной.
В этом лично убедилась и корреспондент «Реального времени», выехавшая на место. В дополнение к неприятному осадку берег усеян мусором и мертвой рыбой от 20 до 60 см в длину. На установленный на пляже стенд «Купаться запрещено» мало кто обращал внимание — здесь не только купались и загорали, но и рыбачили. «Нам не страшно», — отмахивались отдыхающие и рыбаки.
«Густая зеленая вода»
Двое дежуривших на спасательном посту сотрудников считают, что вода просто зацвела и произошло это примерно полторы недели назад. «Последние четыре дня она уже густая зеленая», — отметил один из них.
По словам спасателей, пробы еженедельно отбирают представители Роспотребнадзора и других ведомств: «Они приезжают постоянно, контролируют состояние пляжей города. В среду приезжали для очередного забора, а по итогам проверки на прошлой неделе воду признали негодной для купания».
Впрочем, купаться здесь нельзя было с самого начала сезона — с 1 июня. «Висит черный мячик на стенде — это означает, что купаться запрещено», — указали спасатели.
Собеседник, правда, сам же и отмечает, что «люди не боятся и купаются». Гибель рыбы, выброшенной на берег, оба спасателя не связывают с плохим качеством воды. По их словам, рыба солитерная: «Если она заражена, плавает поверху и в конце концов умирает. Всю жизнь здесь была солитерная рыба. Все элементарно — здесь нет течения, течение возле моста, а здесь получается залив. Ветер дует оттуда, и всю эту грязь сюда прибивает».
Птиц отравили на берегу?
На сообщения казанцев о гибели рыбы и птиц на Волге в районе Победилово отреагировали в Минэкологии и природных ресурсов республики. Специалисты выехали на место с проверкой.
— Мы выезжали, отобрали пробы воды. Но факт гибели птиц и рыбы наши специалисты не смогли подтвердить — они их не увидели. Данные проверки будут направлены в Управление Росприроднадзора, поскольку Волга — это федеральный объект, и это ведомство ведет по нему контрольно-надзорную деятельность. Кроме того, материалы будут переданы в Госкомитет по биоресурсам и Росрыболовство — птицы и рыба в их ведении, — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь Лилия Мулюкова.
Ситуацию с гибелью птиц прокомментировала «Реальному времени» завкафедрой природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова:
Что касается неестественного осадка в реке в районе пляжа «Локомотив», данную заявку экологи из министерства также перенаправили в «Росприроднадзор». В пресс-службе МЧС РТ не подтвердили факт ЧП техногенного характера. Но, как пояснили специалисты, в данном случае необходимы лабораторные исследования воды. «Надо обязательно провести анализы, и пробы воды тоже не помешает проверить — у нас не самая благополучная ситуация», — отметила Мингазова.
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