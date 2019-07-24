Застройщики vs крановщики: «Это не забастовка. Это остановка по техническим причинам»

Девелоперы убеждены, что протестное движение за соблюдение техники безопасности поддержат не все

Фото: Василя Ширшова

Объединение «Крановщики Казани» разослало застройщикам письма с требованиями соблюдать требования техники безопасности и Трудового кодекса РФ. Руководители строительных организаций должны выйти на связь с крановщиками до 8 часов утра 24 июля, иначе работа кранов на стройплощадках будет приостановлена. Опрошенные «Реальным временем» застройщики говорят, что знают о распространении таких листовок. Однако они убеждены, что на их площадках техника безопасности соблюдается, а ультиматум поддержат далеко не все крановщики. Между тем статистика говорит о том, что при эксплуатации подъемных сооружений фиксируются аварии, в том числе со смертельным исходом.

Крановщики пригрозили остановить стройку

Письмо с ультиматумом направило объединение «Крановщики Казани» в адрес руководителей строительных организаций.

«В настоящее время на строительных объектах Казани сложилась критическая ситуация: наблюдается повсеместное нарушение требований трудового законодательства, массовое нарушение правил техники безопасности, низкая заработная плата, не соответствующая тяжелым условиям труда и ответственности нашего труда», — пишут авторы обращения (копия есть у «Реального времени»).

Далее крановщики озвучивают свои требования. Самое первое из них — немедленное наведение порядка в сфере безопасности труда и исправности оборудования. От застройщиков потребовали полного и всестороннего соблюдения норм Трудового кодекса РФ, обеспечения всех машинистов башенных кранов страхованием жизни и здоровья, установления оплаты труда машинистов на уровне не ниже 500 рублей в час (после выплаты всех налогов). В последнем, десятом пункте письма указано, что полномочиями вести переговоры, принимать решение о начале коллективного трудового спора и проведении коллективных действий, в том числе забастовок, наделяются представители сообщества «Крановщики Казани», профкома МПРА и иных представителей МПРА (Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация»).

«Для предотвращения остановки работы кранов предлагаем связаться с выборными представителями до 8 часов 24 июля», — таким предупреждением заканчивается текст письма, адресованного руководителям строительных компаний.

Самое первое требование крановщиков — немедленное наведение порядка в сфере безопасности труда и исправности оборудования. Фото Романа Хасаева

«Техника безопасности не соблюдается регулярно»

— Это не забастовка. Это остановка по техническим причинам, которые указаны в наших требованиях. Параллельно мы пытаемся озвучить другие требования, например, касающиеся повышения зарплаты. У нас абсолютно не соблюдается Трудовой кодекс. У кого-то вообще нет договоров, у кого-то договоры только на часть зарплаты. Отсутствует оплата в двойном размере за выходные и праздничные дни, оплата переработки. У некоторых фирм очень низкая базовая ставка в договорах, остальное — премии. Если у начальника будет возможность, он заплатит, не захочет — не заплатит, — прокомментировал «Реальному времени» представитель МПРА в Казани Юрий Шарипов.

По его словам, техника безопасности на стройплощадках нарушается регулярно. Он приводит следующий пример. Каменщики, которые хотят работать быстрее, могут попросить крановщика поднять не один, а два ящика с раствором, что категорически запрещено. К тому же, если зацепить два ящика за четыре крюка, рассказывает собеседник, они раскручиваются и могут развалиться прямо в воздухе.

— Вес каждого ящика примерно полтонны. Если на проходящего человека (что тоже неправильно) упадет раствор массой 400 кг, будет виноват крановщик. Получается, он использовал нештатную тару, вдобавок поднимал два ящика, — говорит Юрий Шарипов. По его словам, в такой ситуации прораб попросту открестится от того, что поручал крановщику поднимать тяжелый груз сверх положенного.

По его словам, если крановщик откажется что-то делать, ссылаясь на технику безопасности, представители строительных компаний могут отказать ему в работе.

По словам Шарипова, техника безопасности на стройплощадках нарушается регулярно. Фото spbdnevnik.ru

Застройщики не испугались забастовки?

Как пояснил Юрий Шарипов, есть несколько форм работы с крановщиками.

— Есть фирмы, просто владеющие кранами. Некоторые фирмы берут в аренду краны, у них свои крановщики. Есть компании, которые строят, имеют свои краны и еще берут в аренду. Тут разные формы, — отметил он.

Известно, что среди компаний, которые получили письма от крановщиков, оказались «Ак таш», «#Суварстроит», «Грань», «Рентсити», СК «Строй». В компаниях «#Суварстроит» и «Грань» не прокомментировали информацию о получении письма с требованиями. Заместитель генерального директора компании «Ак таш» Дмитрий Клыков отказался от комментариев, сославшись на то,что у него нет на это полномочий. В «Ренсити» сообщили, что никакого письма не получали. «У нас таких ситуаций не было», — ответил представитель застройщика на вопрос корреспондента о нарушениях техники безопасности на стройплощадках.

«Реальное время» обратилось и к другим застройщикам, чтобы выяснить, получали ли они письмо от сообщества крановщиков.

Коммерческий директор компании «КамаСтройИнвест» Антонина Дарчинова рассказала, что ей ничего об этом неизвестно. Краны компания берет в аренду. По словам Дарчиновой, она не подозревала о существовании серьезных проблем у крановщиков, поскольку никогда никаких конфликтов с ними не возникало.

— Слышал о таком [письме], но нашей компании это не коснулось — все работают в штатном режиме, — сообщил пресс-секретарь компании «СМУ-88» Айрат Габдулбаров.



Источники «Реального времени» сообщают, что представители строительных компаний действительно получили письма от крановщиков, но всеобщей стачки они не боятся, так как считают, что инициаторов движения поддерживают не все представители профессионального сообщества.

Аварии из-за неисправных кранов и неквалифицированных работников

На сайте Приволжского управления Ростехнадзора можно найти отчет по анализу причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях за 2018 год. В нем указано, что в прошлом году при эксплуатации подъемного сооружения зафиксированы два тяжелых несчастных случая, два несчастных случая со смертельным исходом и один групповой несчастный случай.

Для сравнения приводятся и данные за 2017 год. Тогда при эксплуатации подъемного сооружения зафиксированы три аварии и два тяжелых несчастных случая.

В отчете приводятся и конкретные примеры. Например, 24 мая 2018 года авария произошла на объекте строительства «Общественное здание многофункционального назначения (поз. 48а) по Воскресенскому проспекту в г. Йошкар-Ола». Причинами аварии явилось то, что кран эксплуатировался с неисправными приборами безопасности, а к его обслуживанию допустили в качестве стропальщиков лиц, не имеющих соответствующих удостоверений.

Напомним, в Казани тоже фиксировались аварии с участием кранов. Например, 3 года назад на стройке метро «Дубравная» опрокинулся кран вместе с крановщиком. А в октябре прошлого года кран упал на новостройку — наказали штрафом фирму ООО «Валдай», у которой машина была в аренде. В апреле этого года произошло еще одно ЧП — кран рухнул на подстанцию, повредил автомобиль.

В апреле этого года кран рухнул на подстанцию, повредил автомобиль. Фото пресс-службы ГУ МЧС по РТ

Минстрой поддержал крановщиков, но...

В Министерстве строительства,архитектуры и ЖКХ сообщили, что поддерживают требования крановщиков в части обеспечения безопасности труда. При этом в министерстве подчеркивают, что большинство татарстанских застройщиков берут краны в аренду и что ответственность за безопасность, как и за соблюдение условий Трудового кодекса, несет арендодатель.

«Крупные строительные организации республики не имеют собственных башенных кранов (за исключением «Ак таш», «Евростиль», ПСО «Казань» и ряда других — у них имеется и свои краны), арендуют их у специализированных организаций, которые в свою очередь имеют договорные отношения с машинистами башенных кранов.

Мы полностью согласны и поддерживаем требование крановщиков в части обеспечения порядка в сфере безопасности труда и исправности оборудования, полного и всестороннего соблюдения норм Трудового кодекса РФ.

Обучение по охране труда и промышленной безопасности, обеспечение безопасных условий труда для крановщиков при эксплуатации башенных кранов, обеспечение трудовых прав и гарантий, в том числе установление оплаты труда, страхование жизни полностью ложится на арендодателя.

Согласно требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», пуск в работу башенных кранов (кроме быстромонтируемых) после установки на объекте должен осуществляться эксплуатирующими эти краны организациями на основании предложений комиссии о возможности пуска кранов в работу с участием представителей территориальных органов Ростехнадзора.

Вопросы по установлению оплаты труда машинистов находятся в ведении специализированных организаций. В соответствии со статьей 356 Трудового кодекса Российской Федерации прием и рассмотрение заявлений, писем, жалоб и иных обращений о нарушениях трудовых прав граждан, принятие мер по устранению выявленных нарушений и восстановлению нарушений прав осуществляет Государственная инспекция труда в Республике Татарстан», — говорится в сообщении, полученном из пресс-службы Минстроя.

Илдус Нафиков поручил проверить эту информацию на предмет нарушений трудового законодательства. Фото Максима Платонова

Отдельно в ведомстве дали справку об организации, которая курирует движение крановщиков.

«По информации Татарстанской республиканской организации «Профсоюз строителей России» (Михасев В.Г.) заявлений о вступлении в организацию не поступало, предположительно, они являются членами Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА), объединяющий работников предприятий автомобильной промышленности и смежных отраслей, в том числе станкостроения, химической и лакокрасочной промышленности, энергетики, металлообработки и других. Обращение МПРА в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ не поступало», — рассказали в пресс-службе.

Прокуратура Республики Татарстан проверит эту информацию на предмет нарушений трудового законодательства. Соответствующее поручение накануне дал глава надзорного ведомства Илдус Нафиков. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

