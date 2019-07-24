Межрегиональный профсоюз готов помочь крановщикам из Казани

Увольнения бастующих строителей незаконны, предупредили в головном офисе МПРА и готовы отстаивать коллег

Фото: Лейсан Набиева

В Межрегиональном профсоюзе «Рабочая ассоциация» (МПРА) отреагировали на сообщения из Казани об увольнении бастующих крановщиков. В головном московском офисе общественной организации выразили готовность поддержать коллег и напомнили, что санкции со стороны застройщиков к крановщикам неправомерны. Как сообщили «Реальному времени» в МПРА, низкая зарплата и нарушения техники безопасности — общие проблемы представителей профессии по всей России. Однако стачка в столице Татарстана стала первой в череде возможных забастовок. Опыт протестующих казанцев обещают изучить и повторить в случае его успеха.

Неработающие краны

В Межрегиональном профсоюзе «Рабочая ассоциация» (МПРА) сообщили, что работа части кранов уже остановлена, в ответ машинистов увольняют либо принуждают работать под давлением, рассказал представитель МПРА в Казани Юрий Шарипов:

— Увольняют — вчера, сегодня, продолжается такое давление. Людей заманивают: стоит группа крановщиков, подходит работодатель, отводит человека, заводит на стройку, заставляет залезать на кран. Другого человека завели на объект, попросили расписаться, не выпустили. Также под давлением заставили залезть на кран.

Сегодня днем в соцсетях представители ассоциации распространили сообщение, в котором говорится об увольнениях. «Работодатель НА ЭТО НЕ ИМЕЕТ НИКАКИХ ПРАВ без объяснения причины, оговоренной в трудовом законодательстве. Поэтому все попытки уволить работника за участие в забастовке НЕЗАКОННЫ», — говорится в сообщении (написание сохранено, — прим. ред.).

В сообщении уточняется, что для увольнения работодатель обязан подготовить приказ, утвержденный руководителем компании. «В распоряжении должны быть указаны точные формулировки расторжения трудового договора по инициативе работодателя», — уточняется далее. Работник должен быть ознакомлен с приказом лично, под подпись. В трудовую книжку должна быть внесена запись. Также обязательно должен быть проведен расчет с работником, а если трудовой договор не был заключен, то увольнение все равно незаконно, а «работодатель может быть привлечен к административной и даже уголовной ответственности».

«Все попытки уволить участников забастовки расцениваются нами как попытка давления на активистов, что повлечет за собой контрмеры со стороны профсоюза. Мы призываем всех крановщиков, столкнувшихся с давлением начальства, фиксировать это и передавать активистам профсоюза», — резюмируется в письме.

На данный момент, по словам Шарипова, уволены «безо всяких оснований» четыре машиниста: «Троим сказали: вы уволены, четвертому просто аннулировали пропуск. Это, по сути, замаскированное увольнение, по требованию работодателя. Он пришел на стройку, у него спросили, поддерживает ли он акцию, — пропуск аннулируют».

Собеседник уточнил, что один из работодателей, которого он не стал называть из опасения, что крановщик потеряет рабочее место, решил уволить пятого, но после вмешательства активистов пошел на попятную и заявил, что рассмотрит ситуацию завтра.

Фото vk.com

Шарипов говорит о более чем 20 не работающих по городу кранах из 100, это более 40 крановщиков. По словам представителя Московской ячейки МПРА Дмитрия Кожнева, координировали акцию именно они: «Мы вместе планировали все действия. Прежде чем началась кампания, нужно было с товарищами провести всю необходимую подготовку — идеи по этому поводу начали формироваться несколько месяцев назад, два месяца точно». Кожнев говорит о том, что большинство кранов «в той или иной степени неисправны и их нельзя допускать до работы»: «Систематически происходит падение кранов, люди гибнут».



Связываться с прокуратурой активисты не планируют, поскольку «государственные органы часто отвечают отписками», сказал Кожнев.

«Неприлично мало для такого уровня квалификации и риска»

Объединение «Крановщики Казани» разослало в адрес строительных организаций ультиматумы: они требовали соблюдать требования техники безопасности и Трудового кодекса РФ, или машинисты кранов приостановят работу сегодня — срок ответа на письмо активисты установили на 8 утра.



Они требуют «немедленного наведения порядка в сфере безопасности труда и исправности оборудования», соблюдать стандарты безопасности на работах с использованием башенных кранов, особенно обращая внимание на санитарные правила и нормы, в том числе к микроклимату на рабочих местах. Среди других пунктов — соблюдение норм Трудового кодекса: «иметь официальные трудовые договоры, обладать необходимой квалификацией, проходить обучение и проверку знаний, необходимых для допуска к выполнению работ, полностью исключить привлечение к работам и проникновение на строительные объекты посторонних лиц». Акцент делается и на оплате — почасовой тариф, устраивающий машинистов, составляет 500 рублей в час после выплаты всех налогов; указано и обязательное страхование жизни и здоровья и другие требования.

— У владельца крана частенько подписан договор на какую-то сумму, за рамки которой они не могут выйти. Зарплату нам поднять они могут, только увеличив арендную стоимость крана, — отмечает Шарипов.

Сейчас оплата составляет 200 рублей до вычета налогов, что, по словам Кожнева, «неприлично мало для такого уровня квалификации и риска». Это вынуждает крановщиков работать допоздна, и сверхурочные не оплачиваются в двойном размере, как того требует законодательство, уверяет он.

Собеседник упоминает, что крановщики в Израиле смогли добиться исполнения своих требований. Участвовало более половины машинистов — порядка 600. В России Казань стала первой, о том, готовятся ли такие же акции в других городах, информации у него нет.

Опрошенные накануне «Реальным временем» застройщики подтвердили, что знакомы с требованиями, выразили уверенность, что не все крановщики согласятся присоединиться к ультиматуму, и отрицали нарушения техники безопасности на площадках. Однако в отчете по анализу причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях за прошлый год на сайте Приволжского управления Ростехнадзора приводятся данные по двум тяжелым несчастным случаям, двум случаям со смертельным исходом и групповому несчастному случаю. В подобном отчете за 2017 год указываются три аварии и два тяжелых несчастных случая.

Ситуация на объектах



Корреспондент «Реального времени» приехала на несколько объектов, на которые указал Шарипов. На объектах ЖК «Мой ритм», отметил он, из шести кранов не работают два, на месте стройки полилингвальной школы на Бондаренко без дела находятся оба крана, задействованных на объекте: «На «Парусах не работают минимум два крана из трех, на Короленко два крана — один не работает. В «Салават купере» часть кранов не работает, остальные будем обзванивать дальше».



Однако охранник ЖК «Мой ритм» заявил, что забастовки никакой нет: «Один возмущался, а остальные работают все. Один бастует, из мыши слона делает. Вечно бывает в коллективе один, кто мутит воду, — сколько я работал на стройках, всегда так бывает». Охранник отметил, что сегодня утром поступило «предупреждение никого посторонних не пускать на объект», поэтому с самими работниками поговорить не удалось.

На месте бывшего комбината «Здоровье» из двух кранов работает один, заявил прораб стройки. Прояснить ситуацию он отказался: «Ушел один, не знаю почему», — только и сказал он. Охранник объекта, напротив, заявил, что «все краны работают, просто сейчас обед»: «У нас все крановщики работают. Вчера я тоже слышал, что крановщики бастуют, что мало платят, но так везде мало платят. Они работают допоздна, бывает до 10, 11 [вечера]. После 10 запрещают, потому что мешают народу».



