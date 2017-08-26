Префектура «Старый город»Исполнительного комитета Казани

Общая информация

Префектура «Старый город» Исполнительного комитета г.Казани занимается восстановлением и сохранением исторических архитектурных памятников и благоустройством территории Старо-Татарской слободы. В том числе одной из приоритетных задач Префектуры является развитие туристической привлекательности этой части города.

На территории Префектуры находятся 96 объектов культурного наследия, 7 из которых имеют федеральное значение. Отличительной чертой Слободы является ее конфессионально-национальный колорит, который выражается в архитектурных формах, традициях и культурной жизни, которая сохранилась по сей день.

Руководитель - Усманов Марат Закариевич

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