Префектура «Старый город»Исполнительного комитета Казани
Общая информация
Префектура «Старый город» Исполнительного комитета г.Казани занимается восстановлением и сохранением исторических архитектурных памятников и благоустройством территории Старо-Татарской слободы. В том числе одной из приоритетных задач Префектуры является развитие туристической привлекательности этой части города.
На территории Префектуры находятся 96 объектов культурного наследия, 7 из которых имеют федеральное значение. Отличительной чертой Слободы является ее конфессионально-национальный колорит, который выражается в архитектурных формах, традициях и культурной жизни, которая сохранилась по сей день.
Руководитель - Усманов Марат Закариевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул.Ш.Марджани 40/1
- Телефон: (843) 221-49-99
- Email: Prefectura.kzn@tatar.ru
- Сайт: www.old-kzn.ru
Дата последнего обновления: 26.08.2017