Нурмухаметов Фанис Вагизович
Общая информация
Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Казанский Зооботсад»
Родился 18 ноября 1981 года в с.Ташлык Нижнекамского района Республики Татарстан.
Образование:
2010 г. окончил НОУ ВПО «Академия управления «ТИСБИ», по специальности «менеджмент организации»;
1997-2001 гг. – учеба в профессиональном лицее №23 г.Нижнекамска;
Трудовая деятельность:
2003-2008 гг. – стрелок (на контроле) ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод»;
2008-2010 гг. – помощник директора МУП «Организатор пассажирских перевозок»;
2010 г. — исполняющий обязанности заместителя директора МУП «Организатор пассажирских перевозок»,;
2010-2011 гг. – заместитель директора МУП «Организатор пассажирских перевозок»;
2011-2012 гг. – директор МУП «Организатор пассажирских перевозок»;
С 2012 гг. – МБУК «Казанский зооботсад», директор.
Награды и звания:
Грамота и памятная медаль Президента Российской Федерации за подготовку и проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г.
Женат, воспитывает сына и дочь.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Хади Такташа, 112, МБУК «Казанский зооботсад»
- Телефон: +7 843 278 05 20
- Email: kaz-zoo@mail.ru fanis1118@yandex.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018