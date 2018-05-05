Список персон

Нурмухаметов Фанис Вагизович

Гос. ведомства
Нурмухаметов Фанис Вагизович Фото: www.kzn.ru

Общая информация

Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Казанский Зооботсад»

Родился 18 ноября 1981 года в с.Ташлык Нижнекамского района Республики Татарстан.

Образование:

2010 г. окончил НОУ ВПО «Академия управления «ТИСБИ», по специальности «менеджмент организации»;
1997-2001 гг. – учеба в профессиональном лицее №23 г.Нижнекамска;

Трудовая деятельность:

2003-2008 гг. – стрелок (на контроле) ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод»;
2008-2010 гг. – помощник директора МУП «Организатор пассажирских перевозок»;
2010 г. — исполняющий обязанности заместителя директора МУП «Организатор пассажирских перевозок»,;
2010-2011 гг. – заместитель директора МУП «Организатор пассажирских перевозок»;
2011-2012 гг. – директор МУП «Организатор пассажирских перевозок»;
С 2012 гг. – МБУК «Казанский зооботсад», директор.

Награды и звания:

Грамота и памятная медаль Президента Российской Федерации за подготовку и проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г.

Женат, воспитывает сына и дочь.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Хади Такташа, 112, МБУК «Казанский зооботсад»
  • Телефон: +7 843 278 05 20
  • Email: kaz-zoo@mail.ru fanis1118@yandex.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам