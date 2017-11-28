МУП Трест Горводзеленхоз
Общая информация
МУП по содержанию зеленых насаждений города Казани (МУП трест «Горводзеленхоз») — правопреемник «Отдела по содержанию садов, парков, скверов и строительству новых зеленых объектов» в составе управления «Земли и леса» г. Казани.
Деятельность предприятия направлена на сохранение существующего зеленого фонда города, реконструкция и обновление озеленения улиц, площадей и парков, строительство новых садов, мероприятия по оздоровлению городских водоемов, благоустройство и содержание городского лесопарка, текущее содержание проезжей части и тротуаров Вахитовского и Приволжского районов.
Руководитель — Заббарова Роза Шарифулловна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Лобачевского,5
- Телефон: (843) 292-51-89
- Email: zelvodhoz@mail.ru
- Сайт: www.gvzx.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017