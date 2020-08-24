ГБУ Татарский Академический Государственный Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля

Общая информация

Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля — один из крупнейших музыкальных театров России, носитель традиций российской, мировой и татарской национальной музыкальной культуры.

Здание театра было построено в 1956 г. (архитекторы Скворцов и Гайнутдинов). Фасады и внутренние интерьеры театра выдержаны в стиле современного неоклассицизма и сочетают классические формы с татарскими национальными орнаментами и элементами декоративно-прикладного искусства.

В 2005 г. театр перенес капитальную реконструкцию. Техническая оснащенность на уровне европейских стандартов, явившаяся результатом реконструкции, позволяет театру создавать новаторские спектакли со сложной сценографией, световыми эффектами.

С 1994 г. театр ежегодно проводит международные гастрольные турне по странам Европы (Голландия, Германия, Австрия, Швеция, Швейцария, Люксембург, Португалия, Дания, Франция, Великобритания и др.), в ходе которых представляет зарубежной публике до 120 спектаклей в год.

Театральный сезон длится с сентября по июль, «кульминационными» точками сезона являются февраль и май месяцы — время проведения Международного оперного фестиваля имени Федора Ивановича Шаляпина и Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева.

Руководитель — Мухаметзянов Рауфаль Сабирович.

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