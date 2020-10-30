Список компаний

АНО Международный Конно-Спортивный Комплекс «Казань»

Спорт

Общая информация

АНО «Международный Конно-Спортивный Комплекс «Казань» — многофункциональный комплекс, который включает в себя спортивно-демонстрационную зону, ипподромное поле, учебно-тренировочную, парковую, развлекательно игровую зону.

Руководитель — Ступин Андрей Иванович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, ул Патриса Лумумбы, 47
  • Телефон: (843) 279-29-01
  • Email: dmksk@mail.ru
  • Сайт: http://ippodrom-kazan.ru/

Дата последнего обновления: 30.10.2020


Если вы нашли ошибку, напишите нам