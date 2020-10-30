АНО Международный Конно-Спортивный Комплекс «Казань»
Общая информация
АНО «Международный Конно-Спортивный Комплекс «Казань» — многофункциональный комплекс, который включает в себя спортивно-демонстрационную зону, ипподромное поле, учебно-тренировочную, парковую, развлекательно игровую зону.
Руководитель — Ступин Андрей Иванович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, ул Патриса Лумумбы, 47
- Телефон: (843) 279-29-01
- Email: dmksk@mail.ru
- Сайт: http://ippodrom-kazan.ru/
Дата последнего обновления: 30.10.2020