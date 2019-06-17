Казанский зоопарк будет заполнен к 2021 году

Гендиректор Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов подтвердил, что открытие новой части зоопарка — «Река Замбези» — запланировано на конец августа. Однако заполнять вольеры и привозить животных будут до 2021 года.

На сегодняшний день новая коллекция сформирована на 41% (14 видов животных), рассказал Нурмухаметов на «деловом понедельнике» в мэрии Казани. По его словам, на 114 млн рублей частных пожертвований зооботсад закупил 167 африканских животных.

В Казань уже доставлены гамадрилы, страусы, пантеровые черепахи, мартышки Бразза, сурикаты, даманы, дикдики, львы, голубые гну и другие животные. Пока они размещаются на территории старого зоопарка.

А вот марабу и фламинго ждут доставки в сентябре-октябре. В этот же период планируется завезти белоголовых сипов, венценосных журавлей, кафрского ворона, египетскую цаплю, зебр, гепардов и лемуров.

В будущем на противоположной стороне озера Кабан планируется строительство еще одной территории, посвященной Южной Америке. Здесь будут жить ягуары, муравьеды, тапиры, ленивцы.

Ранее в Минстрое РТ уже сообщали, что зоопарк будет сдан в июле-сентябре этого года.