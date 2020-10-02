ГБУК РТ Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник
Культура, Музеи, выставочные залы, галереи
Общая информация
ГБУК РТ «БГИАМЗ» был образован 26 июня 2000 года.
Булгарский музей-заповедник является памятником средневекового мусульманского зодчества, уникальным и единственным образцом болгаро-татарской архитектуры середины XIII-XIV вв.
Руководитель — Зиганшин Рамиль Рустэмович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 422840, ул. Назаровых, 67
- Телефон: (84347) 3-16-32
- Email: bulgar2003@mail.ru
- Сайт: https://vbolgar.ru/
Дата последнего обновления: 02.10.2020