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ГБУК РТ Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник

Культура, Музеи, выставочные залы, галереи

Общая информация

ГБУК РТ «БГИАМЗ» был образован 26 июня 2000 года.

Булгарский музей-заповедник является памятником средневекового мусульманского зодчества, уникальным и единственным образцом болгаро-татарской архитектуры середины XIII-XIV вв.

Руководитель — Зиганшин Рамиль Рустэмович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Адрес: 422840, ул. Назаровых, 67
  • Телефон: (84347) 3-16-32
  • Email: bulgar2003@mail.ru
  • Сайт: https://vbolgar.ru/

Дата последнего обновления: 02.10.2020


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