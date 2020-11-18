ЧУВО Российский исламский институт
Общая информация
Частное учреждение высшего образования «Российский исламский институт» основан 20 июня 1998 года.
Учредителями являются Централизованная мусульманская религиозная организация Совет муфтиев России, Централизованная религиозная организация Духовное управление мусульман Республики Татарста и Институт истории им. Шигабутдина Марджани Академии Наук Республики Татарстан.
Руководитель — Мухаметшин Рафик Мухаметшович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, ул. Газовая, 19
- Телефон: (843) 277-55-36
- Email: press-slujbariu@mail.ru
- Сайт: www.kazanriu.ru
Дата последнего обновления: 18.11.2020