Талгат Сафа Таджуддин

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Общая информация

Родился 12 октября 1948 года в Казани.



Образование:

1966-1973 гг. — Бухарское медресе «Мир Араб»

1973-1978 гг. — Египетский исламский университет «Аль-Азхар» в Каире (общебогословский факультет)

Трудовая деятельность:



1973 г. — избирается вторым имамом-хатыбом Казанской соборной мечети «Аль-Марджани»

1978 г. — назначен первым имамом-хатыбом Казанской Соборной мечети «Аль-Марджани»

19 июня 1980 г. — избран Верховным муфтием и Председателем Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС)

Май 1990 г. — на совещании глав духовных управлений мусульман СССР избран председателем управления международных связей мусульманских организаций

6-8 июня 1990 г. — в Уфе на V съезде мусульман Европейской части СССР и Сибири переизбран муфтием и председателем ДУМЕС

1992 г. — присвоен сан Верховного муфтия на VI Чрезвычайном съезде мусульман России, где было принято решение о преобразовании структуры ДУМЕС в Центральное духовное управление мусульман России и европейских стран СНГ

1995 г. — включен в состав попечительского совета «Общественного российского телевидения» (ОРТ)

1996 г. — присвоен титул Шейха-уль-Ислам

За годы своей деятельности являлся:

— официальным представителем мусульман Российской Федерации в ЮНЕСКО, Организации Исламской Конференции, Европейской лиги мусульман;

— членом правления Советского фонда Мира, Координационного совета Организации исламского сотрудничества (ОИС, Саудовская Аравия, Джидда);

— членом-учредителем Европейского Исламского Совета (Бонн, Германия);

— председателем Ассоциации внешних связей мусульманских организаций СНГ;

— членом Попечительского совета Национального военного фонда, Российского организационного комитета «Победа», Совета глав конфессий России при Президенте РФ, членом Президиума Межрелигиозного совета России.

Награды и звания:

1998 г. — награжден орденом Дружбы «за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами», присвоена Почетная грамота Республики Башкортостан

2001 г. — номинирован как «Человек года-2001» за укрепление межрелигиозных связей и миротворческую деятельность в номинации «Религия»

2002 г. — получил серебряную медаль «За укрепление уголовно-исполнительской системы»

2004 г. — награжден общественной наградой — Орденом Минина и Пожарского «Возвеличим Россию своими делами»

2007 г. — награжден золотой медалью «За миротворческую и благотворительную деятельность» Указом Президента РФ

2008 г. — награжден Орденом Почета за заслуги в развитии духовной культуры и укреплении дружбы между народами

2009 г. — награжден орденом Русской Православной Церкви в честь святого благоверного князя Даниила Московского (II степени)

2010 г. — вручен нагрудный знак «За содействие МВД России» за большой личный вклад в нравственно-патриотическое воспитание сотрудников милиции (ныне — полиции)

Женат, имеет трех сыновей и двух дочерей, дедушка пятнадцати внучек и внуков.

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