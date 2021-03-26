Талгат Сафа Таджуддин
Общая информация
Родился 12 октября 1948 года в Казани.
Образование:
1966-1973 гг. — Бухарское медресе «Мир Араб»
1973-1978 гг. — Египетский исламский университет «Аль-Азхар» в Каире (общебогословский факультет)
Трудовая деятельность:
1973 г. — избирается вторым имамом-хатыбом Казанской соборной мечети «Аль-Марджани»
1978 г. — назначен первым имамом-хатыбом Казанской Соборной мечети «Аль-Марджани»
19 июня 1980 г. — избран Верховным муфтием и Председателем Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС)
Май 1990 г. — на совещании глав духовных управлений мусульман СССР избран председателем управления международных связей мусульманских организаций
6-8 июня 1990 г. — в Уфе на V съезде мусульман Европейской части СССР и Сибири переизбран муфтием и председателем ДУМЕС
1992 г. — присвоен сан Верховного муфтия на VI Чрезвычайном съезде мусульман России, где было принято решение о преобразовании структуры ДУМЕС в Центральное духовное управление мусульман России и европейских стран СНГ
1995 г. — включен в состав попечительского совета «Общественного российского телевидения» (ОРТ)
1996 г. — присвоен титул Шейха-уль-Ислам
За годы своей деятельности являлся:
— официальным представителем мусульман Российской Федерации в ЮНЕСКО, Организации Исламской Конференции, Европейской лиги мусульман;
— членом правления Советского фонда Мира, Координационного совета Организации исламского сотрудничества (ОИС, Саудовская Аравия, Джидда);
— членом-учредителем Европейского Исламского Совета (Бонн, Германия);
— председателем Ассоциации внешних связей мусульманских организаций СНГ;
— членом Попечительского совета Национального военного фонда, Российского организационного комитета «Победа», Совета глав конфессий России при Президенте РФ, членом Президиума Межрелигиозного совета России.
Награды и звания:
1998 г. — награжден орденом Дружбы «за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами», присвоена Почетная грамота Республики Башкортостан
2001 г. — номинирован как «Человек года-2001» за укрепление межрелигиозных связей и миротворческую деятельность в номинации «Религия»
2002 г. — получил серебряную медаль «За укрепление уголовно-исполнительской системы»
2004 г. — награжден общественной наградой — Орденом Минина и Пожарского «Возвеличим Россию своими делами»
2007 г. — награжден золотой медалью «За миротворческую и благотворительную деятельность» Указом Президента РФ
2008 г. — награжден Орденом Почета за заслуги в развитии духовной культуры и укреплении дружбы между народами
2009 г. — награжден орденом Русской Православной Церкви в честь святого благоверного князя Даниила Московского (II степени)
2010 г. — вручен нагрудный знак «За содействие МВД России» за большой личный вклад в нравственно-патриотическое воспитание сотрудников милиции (ныне — полиции)
Женат, имеет трех сыновей и двух дочерей, дедушка пятнадцати внучек и внуков.
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Дата последнего обновления: 26.03.2021