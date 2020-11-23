МРО ДОО ВО Болгарская Исламская Академия
Общая информация
Болгарская исламская академия научно-богословский и образовательный центр всероссийского значения, учрежденный ведущими мусульманскими организациями нашей страны (ЦДУМ, ДУМ РФ, ДУМ РТ).
Академия была создана 4 апреля 2016 года.
Руководитель — Абдрахманов Данияр Мавлиярович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Болгар
- Адрес: 422840, ул Антона, 67В
- Телефон: (84347) 3-15-19
- Email: info@bolgar.academy
- Сайт: http://bolgar.academy
Дата последнего обновления: 23.11.2020