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МРО ДОО ВО Болгарская Исламская Академия

Образование и наука

Общая информация

Болгарская исламская академия научно-богословский и образовательный центр всероссийского значения, учрежденный ведущими мусульманскими организациями нашей страны (ЦДУМ, ДУМ РФ, ДУМ РТ).

Академия была создана 4 апреля 2016 года.

Руководитель — Абдрахманов Данияр Мавлиярович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Болгар
  • Адрес: 422840, ул Антона, 67В
  • Телефон: (84347) 3-15-19
  • Email: info@bolgar.academy
  • Сайт: http://bolgar.academy

Дата последнего обновления: 23.11.2020

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