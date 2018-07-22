«Изге Болгар жыены»: обряды Таджуддина, мечты Самигуллина и казачьи выходки «духовных» волонтеров
Что не так в «Собрании в священном Болгаре» в 2018 году?
Накануне в Спасском районе состоялось большое торжество, которое многие российские верующие ждут целый год, — «Изге Болгар җыены». Несмотря на растущие масштабы торжества, существенные недостатки, оставленные без внимания в прошлые годы, портят все впечатление от мероприятия. В Болгаре побывал и обозреватель «Реального времени», воочию «насладившийся» праздником.
«Безопасность. Вас же защищаем»
В городе Болгар (Спасский район Татарстана) состоялся ежегодный мусульманский сход «Изге Болгар җыены» («Собрание в священном Болгаре»), собравший тысячи верующих. На парковке перед древним городищем стояли сотни автобусов и легковых машин, номера которых свидетельствовали о том, что сюда приехали люди не только из районов Татарстана, но и из разных уголков России и даже Казахстана. Более тысячи делегатов Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» и сотни участников внеочередного съезда Всемирного конгресса татар только прибавили мероприятию массовости.
Собрание, организованное Министерством культуры Татарстана, Всемирным конгрессом татар и ДУМ РТ, приурочено к Дню принятия ислама Волжской Булгарией, которое произошло 1096 лет назад. Несмотря на то, что этой датой считается 21 мая 922 года, нынешнее торжество, в отличие от прошлых лет, было проведено в июле. Причина проста: съезд попадает на месяц Рамазан, а долгие поездки на сотни километров только изнуряют постящихся. Более того, в мае погода тоже преподносит сюрпризы: может стоять жара, а могут и ударить заморозки.
Открытие праздника прошло на площадке перед Памятным знаком. Специально для этого соорудили большую сцену, скамейки для зрителей, установили мощную аппаратуру и поставили большой экран. Перед приходом vip-гостей «паломников» «развлекали» чтением Корана, проповедями и исполнением песен.
Правда, пройти к «майдану» нужно было сквозь рамки металлоискателя, показывая содержимое сумок дежурившим полицейским. Следует отметить, что с каждым годом меры безопасности на сходе становятся все строже и строже. Вдоль металлических заграждений сновали сотрудники МВД, жестко пресекая попытки отдельных людей не стоять в очередях у металлоискателей и перелезть через заборчики.
— Еще несколько лет назад свободно ходили по территории, а тут понаставили всякое, — недовольно ворчали пожилые.
— Безопасность. Вас же защищаем, — пожимал плечами полицейский.
Над головами пронесся вертолет. «Минниханов прилетел», — зашептались в толпе.
К слову, президент Татарстана Рустам Минниханов перед торжественным открытием провел встречу с религиозными деятелями в Болгарской исламской академии. С ним беседовали региональные муфтии, духовные лидеры стран СНГ и арабские профессора, преподающие в БИА. Наконец, президент, Минтимер Шаймиев, Талгат Таджуддин, Камиль Самигуллин, Рушан Аббясов и другие почетные лица подъехали к мемориальному комплексу и взошли на сцену.
Чтобы получше сфотографировать этих людей, я подхожу поближе к сцене, встаю у динамиков и начинаю «прицеливаться» объективом фотоаппарата, наводя резкость. Кто-то неожиданно хватает меня сзади за ворот и пытается оттащить к зрителям. Я сопротивляюсь, продолжаю стоять и ловить кадр. Сделав пару снимков, оглядываюсь: коренастый лысый мужчина в костюме с галстуком и микронаушником в правом ухе, от которого за шею тянется витой проводок. Типичный охранник большого босса. Не понимаю, что ему не нравится, поскольку я был изначально аккредитован на мероприятие как журналист, близко к охраняемым персонам не подхожу: до них еще остается немало метров.
— Здесь не снимай, — строго приказывает мне незнакомец, неожиданно перейдя на «ты».
— Это моя работа, — отвечаю и фотографирую внезапного визави, отчего тот был слегка ошарашен. — А вы делайте свою. Давайте не будем друг другу мешать.
— Ладно, вот здесь до колонок можешь фотографировать, — разрешил он вернуться мне в исходную точку, где к тому времени щелкали затворами другие фотографы.
«Отдать дань памяти нашим предкам»
Все выступавшие не раз обратили внимание на сакральность этих мест как для татар, так и для мусульман России.
— Мы собрались на этой священной земле отдать дань памяти нашим предкам, — открыл Рустам Минниханов собрание. — Здесь в 922 году было принято историческое решение, и теперь эта земля священна для нас.
Глава республики отметил, как эта территория преображается, и выразил слова благодарности госсоветнику РТ, первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву. А тот в свою очередь рассказал, что в этом году завершаются работы по возрождению Болгара. И вся деятельность координируется с ЮНЕСКО.
— Мы приступаем к новому делу: нам предстоит обустроить эту территорию, где была добровольно принята религия ислам, — анонсировал Минтимер Шарипович.
Продолжая его мысль, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выразил пожелание, чтобы Болгар стал духовным и образовательным центром татар. Более того, он бы хотел, чтоб здесь проводились деловые и молодежные конференции, творческие встречи. Глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан выразил готовность организовать в этом городе и Валдайский форум. По его мнению, вся необходимая инфраструктура для реализации таких планов уже имеется.
— Разве только Булгар свят? — выступил председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин. — Весь земной шар — это Божий храм. Только на кладбищах и в бане мы не можем молиться. Но мы должны беречь эти места, с которыми связана наша вера и наша история, наше прошлое, настоящее и будущее. Мы должны беречь и нашу Отчизну!
Руководитель ЦДУМ, как и год назад, акцентировал внимание на вооруженных силах страны, позволяющих защищать родину от внешней угрозы. Верный своей риторике, он вновь поблагодарил первых лиц Татарстана и России. Правда, в этот раз, в отличие от 2016 года, ему не пришлось соревноваться с главой Совета муфтиев России и ДУМ РФ Равилем Гайнутдином в пении дифирамбов властям, как это случалось раньше. Гайнутдин же вместо себя опять прислал своего первого заместителя Рушана Аббясова.
Таджуддиновские традиции
Надо сказать, что масштабные съезды проводятся в Болгаре с 1995 года. По сути, главным их идейным вдохновителем и «пиарщиком» является Таджуддин. Даже перебравшись в Уфу в 1980 году и возглавив ДУМЕС, он практически на всех площадках продвигал идею возрождения Булгара. И некоторые традиции «Изге Болгар жыены», которые у отдельных верующих могут вызывать недоумение, ввел именно верховный муфтий. И нет ничего удивительного, что самая большая делегация (после татарстанской) сюда из года в год приезжает из Башкирии.
Именно после церемонии открытия все двинулись к Малому минарету для совершения обряда коллективного покаяния (тауба). Добравшись до пункта назначения, глава ЦДУМ России, будучи ведущим действа, окруженный многочисленной свитой с флагами своего духовного управления, стал по листочку зачитывать арабские и татарские фразы с просьбой к Аллаху отпустить грехи. А тысячи мусульман повторяли слова за хазратом.
Далее следует второй обряд – своеобразный мусульманский парад, в чем-то сравнимый с крестным ходом. По завершении покаяния Таджуддин возглавил шествие к Соборной площади у Большого минарета. С зелеными знаменами, с произнесением такбиров («Аллаху акбар») и салаватов (восхвалением Бога и пророка) толпа двинулась к месту полуденного намаза.
На фундаменте некогда существовавшей мечети происходит третий этап мероприятия – коллективный полуденный намаз, как правило, в два ракаата (вместо положенных четырех), поскольку практически все здесь приехали из других населенных пунктов. Забегая вперед, скажем, что возглавил молитву Талгат Таджуддин. А икамат (призыв на намаз) и тасбих после молитвы произнес Камиль Самигуллин.
«Уходи, тебе нельзя здесь стоять»
Следует отметить, что придя в мечеть на коллективную молитву, мусульманину необходимо занимать первые ряды в мечети. При заполнении первого ряда выстраивается второй и т.д. Считается, что больше благодати перепадает тем, кто молится впереди. И при совместном намазе совсем рядом, плечом к плечу, могут стоять и стар, и млад, и король, и нищий. Вероятно, такими принципами руководствовались и гости торжества, пришедшие на молитву пораньше и разместившиеся впереди. Разумеется, тысячи молящихся не помещаются на довольно маленькой Соборной площади.
Однако сотрудники, отвечающие за безопасность отдельных персон, видимо, таких тонкостей не знают. И неприятные казусы вновь повторяются. Когда Таджуддин и его последователи приблизились к Большому минарету, человек в строгом костюме остановил верховного муфтия, не разрешив ему подниматься до прихода высоких чиновников. ЦДУМовские флаги проносить на импровизированную мечеть тоже запретили. А верующих, расположившихся в первых рядах, а также фото- и видеожурналистов отдельные безопасники начали выгонять с насиженных мест.
В итоге важные персоны прибыли, и верховный муфтий со своими приближенными направился к первой линии. Если Таджуддина спокойно пропустили, то ректора Российского исламского университета ЦДУМ России Артура Сулейманова – двухметрового крепкого мужчину – люди из «охранки» умудрились вытолкнуть. Пожилые имамы, которые решили встать во втором ряду, оказались грубо оттиснуты парнями в тюбетейках и белых футболках с надписью «Волонтер ДУМ РТ». Более того, сцепившись руками, словно образовав кордон омоновцев, они перегородили проход в первые два ряда, расталкивая хазратов. Я же оказался в третьем ряду и пытался снять процесс на фотоаппарат.
— Уходи, тебе нельзя здесь стоять, — схватил меня за локоть еще один молодчик в тюбетейке и почему-то тоже сразу перешел на «ты».
— Почему? – выразил я недоумение, освободив свою руку.
— Потому что нельзя, — последовал невразумительный ответ.
— Тогда не пойду, — продолжал я настаивать на своем.
— Ты меня не понял что ли? – завопил парень.
— У вас есть хоть какое-нибудь мало-мальское религиозное образование? – теперь начал наседать я.
— Есть. Исламское высшее.
— Замечательно. И где вы учились?
— Не твое дело, — сказал незнакомец.
— Вам не объясняли порядки и правила поведения при совместных молитвах?
Человек замялся.
Тут в дело вмешался суровый лысый мужчина, описанный в самом начале.
— Пофотографировал? Все, уходи! – приказал он мне строгим тоном.
— А если я хочу помолиться здесь? – возразил я.
— А-а-а, ну тогда просто убери свою камеру, — смягчил он тональность.
Если охранников – людей нерелигиозных – в каком-то отношении еще можно понять (и простить), то действия молодых людей вызывают полное недоумение. Кому эти «волонтеры» помогали? Приехавшим мусульманам? Не очень заметно. Скорей, старшим товарищам в костюмах и микронаушниках. Или готовятся влиться в казачьи патрули и разгонять протестные акции? Только верующие, особенно дедушки, – люди безобидные, чтоб их прессовать. И почему подобная ситуация повторяется не первый год (о чем «Реальное время» уже писало)? И с какой целью они мешают работе прессы?
Как рассказала «Реальному времени» и.о. пресс-секретаря ДУМ РТ Лилия Хамидуллина, муфтият действительно привлек к работе на съезде 30 парней, которые находились в их базе волонтеров. И эти молодые люди – не студенты исламских учебных заведений Татарстана (поскольку все шакирды сейчас на каникулах), а учащиеся казанских вузов и рабочая молодежь. Разгонять мусульман перед намазом в их задачу не входило. Также она передала извинения начальника отдела по делам молодежи духовного управления Айгуль Биктимировой, которая заверила, что с этими добровольцами будет проведена разъяснительная беседа, и больше такого не повторится.
комментарии
Однако, у руководства ДУМэ РТ и руководство Татарстана Феодальное- рабское отношение над простыми верующими, как говориться:
" кто Мы и кто такой народ простой".
Мероприятие не показало истинного уважения и сплочение между властью и народом. Кому нужна такая показуха???