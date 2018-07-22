«Изге Болгар жыены»: обряды Таджуддина, мечты Самигуллина и казачьи выходки «духовных» волонтеров

Что не так в «Собрании в священном Болгаре» в 2018 году?

Фото: Тимур Рахматуллин

Накануне в Спасском районе состоялось большое торжество, которое многие российские верующие ждут целый год, — «Изге Болгар җыены». Несмотря на растущие масштабы торжества, существенные недостатки, оставленные без внимания в прошлые годы, портят все впечатление от мероприятия. В Болгаре побывал и обозреватель «Реального времени», воочию «насладившийся» праздником.

«Безопасность. Вас же защищаем»

В городе Болгар (Спасский район Татарстана) состоялся ежегодный мусульманский сход «Изге Болгар җыены» («Собрание в священном Болгаре»), собравший тысячи верующих. На парковке перед древним городищем стояли сотни автобусов и легковых машин, номера которых свидетельствовали о том, что сюда приехали люди не только из районов Татарстана, но и из разных уголков России и даже Казахстана. Более тысячи делегатов Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» и сотни участников внеочередного съезда Всемирного конгресса татар только прибавили мероприятию массовости.

Собрание, организованное Министерством культуры Татарстана, Всемирным конгрессом татар и ДУМ РТ, приурочено к Дню принятия ислама Волжской Булгарией, которое произошло 1096 лет назад. Несмотря на то, что этой датой считается 21 мая 922 года, нынешнее торжество, в отличие от прошлых лет, было проведено в июле. Причина проста: съезд попадает на месяц Рамазан, а долгие поездки на сотни километров только изнуряют постящихся. Более того, в мае погода тоже преподносит сюрпризы: может стоять жара, а могут и ударить заморозки.

Открытие праздника прошло на площадке перед Памятным знаком. Специально для этого соорудили большую сцену, скамейки для зрителей, установили мощную аппаратуру и поставили большой экран. Перед приходом vip-гостей «паломников» «развлекали» чтением Корана, проповедями и исполнением песен.

С каждым годом меры безопасности на сходе становятся все строже и строже



Правда, пройти к «майдану» нужно было сквозь рамки металлоискателя, показывая содержимое сумок дежурившим полицейским. Следует отметить, что с каждым годом меры безопасности на сходе становятся все строже и строже. Вдоль металлических заграждений сновали сотрудники МВД, жестко пресекая попытки отдельных людей не стоять в очередях у металлоискателей и перелезть через заборчики.

— Еще несколько лет назад свободно ходили по территории, а тут понаставили всякое, — недовольно ворчали пожилые.

— Безопасность. Вас же защищаем, — пожимал плечами полицейский.

Над головами пронесся вертолет. «Минниханов прилетел», — зашептались в толпе.

К слову, президент Татарстана Рустам Минниханов перед торжественным открытием провел встречу с религиозными деятелями в Болгарской исламской академии. С ним беседовали региональные муфтии, духовные лидеры стран СНГ и арабские профессора, преподающие в БИА. Наконец, президент, Минтимер Шаймиев, Талгат Таджуддин, Камиль Самигуллин, Рушан Аббясов и другие почетные лица подъехали к мемориальному комплексу и взошли на сцену.

Чтобы получше сфотографировать этих людей, я подхожу поближе к сцене, встаю у динамиков и начинаю «прицеливаться» объективом фотоаппарата, наводя резкость. Кто-то неожиданно хватает меня сзади за ворот и пытается оттащить к зрителям. Я сопротивляюсь, продолжаю стоять и ловить кадр. Сделав пару снимков, оглядываюсь: коренастый лысый мужчина в костюме с галстуком и микронаушником в правом ухе, от которого за шею тянется витой проводок. Типичный охранник большого босса. Не понимаю, что ему не нравится, поскольку я был изначально аккредитован на мероприятие как журналист, близко к охраняемым персонам не подхожу: до них еще остается немало метров.

Наконец, президент, Минтимер Шаймиев, Талгат Таджуддин, Камиль Самигуллин, Рушан Аббясов и другие почетные лица подъехали к мемориальному комплексу и взошли на сцену

— Здесь не снимай, — строго приказывает мне незнакомец, неожиданно перейдя на «ты».

— Это моя работа, — отвечаю и фотографирую внезапного визави, отчего тот был слегка ошарашен. — А вы делайте свою. Давайте не будем друг другу мешать.

— Ладно, вот здесь до колонок можешь фотографировать, — разрешил он вернуться мне в исходную точку, где к тому времени щелкали затворами другие фотографы.

«Отдать дань памяти нашим предкам»

Все выступавшие не раз обратили внимание на сакральность этих мест как для татар, так и для мусульман России.

— Мы собрались на этой священной земле отдать дань памяти нашим предкам, — открыл Рустам Минниханов собрание. — Здесь в 922 году было принято историческое решение, и теперь эта земля священна для нас.

Глава республики отметил, как эта территория преображается, и выразил слова благодарности госсоветнику РТ, первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву. А тот в свою очередь рассказал, что в этом году завершаются работы по возрождению Болгара. И вся деятельность координируется с ЮНЕСКО.

— Мы приступаем к новому делу: нам предстоит обустроить эту территорию, где была добровольно принята религия ислам, — анонсировал Минтимер Шарипович.

Продолжая его мысль, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выразил пожелание, чтобы Болгар стал духовным и образовательным центром татар. Более того, он бы хотел, чтоб здесь проводились деловые и молодежные конференции, творческие встречи. Глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан выразил готовность организовать в этом городе и Валдайский форум. По его мнению, вся необходимая инфраструктура для реализации таких планов уже имеется.

Камиль Самигуллин выразил пожелание, чтобы Болгар стал духовным и образовательным центром татар

— Разве только Булгар свят? — выступил председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин. — Весь земной шар — это Божий храм. Только на кладбищах и в бане мы не можем молиться. Но мы должны беречь эти места, с которыми связана наша вера и наша история, наше прошлое, настоящее и будущее. Мы должны беречь и нашу Отчизну!

Руководитель ЦДУМ, как и год назад, акцентировал внимание на вооруженных силах страны, позволяющих защищать родину от внешней угрозы. Верный своей риторике, он вновь поблагодарил первых лиц Татарстана и России. Правда, в этот раз, в отличие от 2016 года, ему не пришлось соревноваться с главой Совета муфтиев России и ДУМ РФ Равилем Гайнутдином в пении дифирамбов властям, как это случалось раньше. Гайнутдин же вместо себя опять прислал своего первого заместителя Рушана Аббясова.

Таджуддиновские традиции

Надо сказать, что масштабные съезды проводятся в Болгаре с 1995 года. По сути, главным их идейным вдохновителем и «пиарщиком» является Таджуддин. Даже перебравшись в Уфу в 1980 году и возглавив ДУМЕС, он практически на всех площадках продвигал идею возрождения Булгара. И некоторые традиции «Изге Болгар жыены», которые у отдельных верующих могут вызывать недоумение, ввел именно верховный муфтий. И нет ничего удивительного, что самая большая делегация (после татарстанской) сюда из года в год приезжает из Башкирии.

Именно после церемонии открытия все двинулись к Малому минарету для совершения обряда коллективного покаяния (тауба). Добравшись до пункта назначения, глава ЦДУМ России, будучи ведущим действа, окруженный многочисленной свитой с флагами своего духовного управления, стал по листочку зачитывать арабские и татарские фразы с просьбой к Аллаху отпустить грехи. А тысячи мусульман повторяли слова за хазратом.

Далее следует второй обряд – своеобразный мусульманский парад, в чем-то сравнимый с крестным ходом. По завершении покаяния Таджуддин возглавил шествие к Соборной площади у Большого минарета. С зелеными знаменами, с произнесением такбиров («Аллаху акбар») и салаватов (восхвалением Бога и пророка) толпа двинулась к месту полуденного намаза.



С зелеными знаменами, с произнесением такбиров («Аллаху акбар») и салаватов (восхвалением Бога и пророка) толпа двинулась к месту полуденного намаза



На фундаменте некогда существовавшей мечети происходит третий этап мероприятия – коллективный полуденный намаз, как правило, в два ракаата (вместо положенных четырех), поскольку практически все здесь приехали из других населенных пунктов. Забегая вперед, скажем, что возглавил молитву Талгат Таджуддин. А икамат (призыв на намаз) и тасбих после молитвы произнес Камиль Самигуллин.



«Уходи, тебе нельзя здесь стоять»

Следует отметить, что придя в мечеть на коллективную молитву, мусульманину необходимо занимать первые ряды в мечети. При заполнении первого ряда выстраивается второй и т.д. Считается, что больше благодати перепадает тем, кто молится впереди. И при совместном намазе совсем рядом, плечом к плечу, могут стоять и стар, и млад, и король, и нищий. Вероятно, такими принципами руководствовались и гости торжества, пришедшие на молитву пораньше и разместившиеся впереди. Разумеется, тысячи молящихся не помещаются на довольно маленькой Соборной площади.

Однако сотрудники, отвечающие за безопасность отдельных персон, видимо, таких тонкостей не знают. И неприятные казусы вновь повторяются. Когда Таджуддин и его последователи приблизились к Большому минарету, человек в строгом костюме остановил верховного муфтия, не разрешив ему подниматься до прихода высоких чиновников. ЦДУМовские флаги проносить на импровизированную мечеть тоже запретили. А верующих, расположившихся в первых рядах, а также фото- и видеожурналистов отдельные безопасники начали выгонять с насиженных мест.

В итоге важные персоны прибыли, и верховный муфтий со своими приближенными направился к первой линии. Если Таджуддина спокойно пропустили, то ректора Российского исламского университета ЦДУМ России Артура Сулейманова – двухметрового крепкого мужчину – люди из «охранки» умудрились вытолкнуть. Пожилые имамы, которые решили встать во втором ряду, оказались грубо оттиснуты парнями в тюбетейках и белых футболках с надписью «Волонтер ДУМ РТ». Более того, сцепившись руками, словно образовав кордон омоновцев, они перегородили проход в первые два ряда, расталкивая хазратов. Я же оказался в третьем ряду и пытался снять процесс на фотоаппарат.



— Уходи, тебе нельзя здесь стоять, — схватил меня за локоть еще один молодчик в тюбетейке и почему-то тоже сразу перешел на «ты».

— Почему? – выразил я недоумение, освободив свою руку.

— Потому что нельзя, — последовал невразумительный ответ.

— Тогда не пойду, — продолжал я настаивать на своем.

Разумеется, тысячи молящихся не помещаются на довольно маленькой Соборной площади



— Ты меня не понял что ли? – завопил парень.



— У вас есть хоть какое-нибудь мало-мальское религиозное образование? – теперь начал наседать я.

— Есть. Исламское высшее.

— Замечательно. И где вы учились?

— Не твое дело, — сказал незнакомец.

— Вам не объясняли порядки и правила поведения при совместных молитвах?

Человек замялся.

Тут в дело вмешался суровый лысый мужчина, описанный в самом начале.

— Пофотографировал? Все, уходи! – приказал он мне строгим тоном.

— А если я хочу помолиться здесь? – возразил я.

— А-а-а, ну тогда просто убери свою камеру, — смягчил он тональность.

Если охранников – людей нерелигиозных – в каком-то отношении еще можно понять (и простить), то действия молодых людей вызывают полное недоумение. Кому эти «волонтеры» помогали? Приехавшим мусульманам? Не очень заметно. Скорей, старшим товарищам в костюмах и микронаушниках. Или готовятся влиться в казачьи патрули и разгонять протестные акции? Только верующие, особенно дедушки, – люди безобидные, чтоб их прессовать. И почему подобная ситуация повторяется не первый год (о чем «Реальное время» уже писало)? И с какой целью они мешают работе прессы?



Как рассказала «Реальному времени» и.о. пресс-секретаря ДУМ РТ Лилия Хамидуллина, муфтият действительно привлек к работе на съезде 30 парней, которые находились в их базе волонтеров. И эти молодые люди – не студенты исламских учебных заведений Татарстана (поскольку все шакирды сейчас на каникулах), а учащиеся казанских вузов и рабочая молодежь. Разгонять мусульман перед намазом в их задачу не входило. Также она передала извинения начальника отдела по делам молодежи духовного управления Айгуль Биктимировой, которая заверила, что с этими добровольцами будет проведена разъяснительная беседа, и больше такого не повторится.

1 / 121 Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин