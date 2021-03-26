Центральное духовное управление мусульман России
Общая информация
Центральное духовное управление мусульман России — старейшая централизованная религиозная организация мусульман, объединившая региональные духовные управления мусульман и местные мусульманские религиозные организации (мечети и общины) России. Является правопреемником Оренбургского магометанского духовного собрания, образованного Указом Екатерины II от 22 сентября 1788 года в г.Уфа.
Под руководством ЦДУМа России построено более тысячи мусульманских храмов, ведется благотворительная деятельность, создана сеть учебных мусульманских заведений всех уровней, под его эгидой работает Российский исламский университет, который входит в состав Федерации университетов исламского мира.
Руководитель — Талгат Сафа Таджуддин.
Контакты
- Регион: Башкортостан
- Город: Уфа
- Адрес: 450057, улица Тукаева, дом 50
- Телефон: (347) 250-80-79
- Email: info@cdum.ru
- Сайт: cdum.ru
Дата последнего обновления: 26.03.2021