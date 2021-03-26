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Центральное духовное управление мусульман России

Общая информация

Центральное духовное управление мусульман России — старейшая централизованная религиозная организация мусульман, объединившая региональные духовные управления мусульман и местные мусульманские религиозные организации (мечети и общины) России. Является правопреемником Оренбургского магометанского духовного собрания, образованного Указом Екатерины II от 22 сентября 1788 года в г.Уфа.

Под руководством ЦДУМа России построено более тысячи мусульманских храмов, ведется благотворительная деятельность, создана сеть учебных мусульманских заведений всех уровней, под его эгидой работает Российский исламский университет, который входит в состав Федерации университетов исламского мира.

Руководитель — Талгат Сафа Таджуддин.

Контакты

  • Регион: Башкортостан
  • Город: Уфа
  • Адрес: 450057, улица Тукаева, дом 50
  • Телефон: (347) 250-80-79
  • Email: info@cdum.ru
  • Сайт: cdum.ru

Дата последнего обновления: 26.03.2021

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