Список компаний

ГБУК РТ Государственный Историко-Архитектурный и Художетственный Музей-Заповедник «Остров-Град Свияжск

Культура

Общая информация

«Остров-град Свияжск» — государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Расположен в Зеленодольском районе.

Музей-заповедник создан постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан в 2009 году, официальное название установлено в 2015 году.

Руководитель — Силкин Артём Николаевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 422520, Зеленодольский, с Свияжск, ул Московская, 6
  • Телефон: (843)264-74-64
  • Email: ostrov_grad@mail.ru
  • Сайт: https://www.ostrovgrad.org/

Дата последнего обновления: 04.12.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам