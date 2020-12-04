ГБУК РТ Государственный Историко-Архитектурный и Художетственный Музей-Заповедник «Остров-Град Свияжск
Общая информация
«Остров-град Свияжск» — государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
Расположен в Зеленодольском районе.
Музей-заповедник создан постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан в 2009 году, официальное название установлено в 2015 году.
Руководитель — Силкин Артём Николаевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422520, Зеленодольский, с Свияжск, ул Московская, 6
- Телефон: (843)264-74-64
- Email: ostrov_grad@mail.ru
- Сайт: https://www.ostrovgrad.org/
Дата последнего обновления: 04.12.2020