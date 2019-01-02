Бречаловская политика: чистка госаппарата Удмуртии, поиски мэра Ижевска и нелетная погода для авиаторов

Рассказываем об основных событиях в политической, экономической и социальной сферах жизни Удмуртской республики в 2018 году

2018 год в Удмуртии изначально воспринимался как переломный. Второй год под управлением главы Александра Бречалова, ожидание первых эффектов от обновления правительства, непростые взаимоотношения с Ижевском и разговоры о грядущих инвестициях и крупных проектов. Об основных итогах года в Удмуртии — в материале «Реального времени».

Внутренняя политика

На ежегодном докладе по итогам прошедшего года в апреле Александр Бречалов объявил о начале административной реформы. По его словам, штат министерств и ведомств сильно раздут, причем у него были сомнения в их компетентности некоторых заместителей министров. Решено сократить расходы на госаппарат на 30%.

Для начала решили оптимизировать численность чиновников на 15%. Указ был подписан в конце июня. Сокращали в том числе и заместителей министров — вместо пяти-шести отставляли двоих-троих.

Об итогах в конце октября доложил премьер Ярослав Семенов. Фактически уволены по сокращению были 162 человека. Заявленная экономия составит 106 млн рублей. Оптимизационные мероприятия будут продолжаться и в 2019 году, пообещали бречаловцы.

Настоятельно рекомендуют теперь заняться сокращением чиновников и в муниципалитетах, разработаны даже параметры, сколько госслужащих должно быть в администрации в зависимости от численности населения.

Больше всего претензий по поводу раздутого госаппарата было к Ижевску. Новый глава города представил обновленную структуру администрации, в которой будет укрупнен ряд управлений.

Одновременно в этом году завершилось начатое в 2017-м формирование правительства. Министром сельского хозяйства и продовольствия УР стала Ольга Абрамова, до этого работавшая в структурах «Комос-Групп». Вице-премьер Анастасия Муталенко, министр спорта Наталья Гольцова, министр природных ресурсов Денис Удалов, министр строительства Иван Ястреб и министр промышленности и торговли Виктор Лашкарев избавились от приставки «и.о.».

На ежегодном докладе по итогам прошедшего года в апреле Александр Бречалов объявил о начале административной реформы. Фото udmurt.ru



Под конец года члены правительства, представившие неполные сведения о доходах и имуществе за 2017 год, получили от Бречалова выговоры и замечания.

Выговор объявлен постпреду главы УР при президенте РФ — вице-премьеру Михаилу Хомичу, министру сельского хозяйства и продовольствия Ольге Абрамовой, министру по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталье Гольцовой, замечания вынесены вице-премьеру по социальным вопросам Анастасии Муталенко, министру здравоохранения Игорю Титову и министру природных ресурсов Денису Удалову.

В поисках мэра. Как депутаты Бречалова прокатили

Половину 2018 года Ижевск прожил без мэра. Юрий Тюрин после неоднократной критики со стороны главы Удмуртии Александра Бречалова 3 мая заявил о том, что покидает пост главы города. При этом прямо мотивы своего ухода Тюрин так и не пояснил.

На пост градоначальника был объявлен конкурс, и первым заявку на участие в нем подал председатель городской думы Олег Гарин. Ожидалось, что Ижевск обретет мэра ко дню города, который празднуется вместе с Днем России 12 июня. Именно Гарина прочили в победители конкурса, причем еще до отставки Тюрина его называли наиболее вероятным будущим главой города. Однако по неизвестным причинам в администрации главы УР внезапно передумали по поводу Гарина, и ввиду неявки части членов конкурсной комиссии, представляющих главу Удмуртии конкурс был сорван. Заседание комиссии отложили сразу на два месяца, а в предвыборной гонке у Бречалова появился новый фаворит — владелец сети парикмахерских и женской команды по футболу Константин Сунцов. Он был назначен внештатным советником главы УР и начал появляться на всех совещаниях и мероприятиях администрации Ижевска.

Однако 20 августа на сессии гордумы Сунцов не смог набрать необходимого для избрания главой города количества голосов. Шесть депутатов испортили бюллетени, что было воспринято как демарш против Бречалова, продвигавшего на пост мэра человека без опыта работы в органах власти. В результате был объявлен новый конкурс, заявление на участие в котором Сунцов тоже подал, но в итоге в администрации главы УР в этот раз решили сделать ставку на человека более опытного — мэра Глазова Олега Бекмеметьева.

Сунцов отказался от участия в конкурсе и получил пост руководителя Корпорации развития УР, а Бекмеметьев (на фото на постере) подавляющим большинством голосов депутатов был избран главой Ижевска и к своим обязанностям приступил с 19 октября.

Константин Сунцов был назначен внештатным советником главы УР и начал появляться на всех совещаниях и мероприятиях администрации Ижевска. Фото vk.com

Сделка года. Заплести интригу с «Россетями»

Самой неоднозначной сделкой в 2018 году стала продажа имущественного комплекса АО «Ижевские электрические сети». К ее проведению был привлечен «ВЭБ Капитал», при этом весь год возникали споры о целесообразности продажи такого крупного городского актива. При этом первоначальная оценка имущества в 5,4 млрд рублей впоследствии была признана недействительной из-за якобы допущенных оценщиком ошибок. Другая компания оценила акции предприятия в 3,6 млрд рублей.

«ВЭБ Капитал» предложил продать не акции, а имущественный комплекс за 2,9 млрд рублей, объяснив, что городу так выгоднее. Продажа произойдет не посредством аукциона, а напрямую стратегическому партнеру — ПАО «МРСК Центра и Приволжья», дочерней структуре ПАО «Россети». При этом утверждается, что предложение о покупке направили 18 компаниям, но условия «Россетей» лучше. Глава Удмуртии Александр Бречалов несколько раз в течение года встречался с руководством федеральной компании.

В итоге было решено продавать имущество частями. Продажу первой и основной за 2,6 млрд рублей одобрили на заседании совета директоров «Ижевских электрических сетей» 26 декабря, вторую часть за 400 млн рублей планируется реализовать в 2019 году.

При этом власти обещают, что сокращений персонала «ИЭС» не будет, как и значительного роста тарифов для населения.

Самой неоднозначной сделкой в 2018 году стала продажа имущественного комплекса АО «Ижевские электрические сети» Фото susanin.news



Скромный рост

Серьезных экономических побед правительство Удмуртии в 2018 году не одержало. Хотя предприятия республики в этом году были особенно активны в получении льготных кредитов и поддержки от Фонда развития промышленности и Российского экспортного центра, выросло количество резидентов в ТОСЭР «Сарапул», индекс промышленного производства лишь в конце года вышел на положительную отметку, правда, намного лучше росла отгрузка товаров.

Первый вице-премьер правительства Александр Свинин отметил, что показатели действительно не устраивают главу региона и председателя правительства. Инвестиции приросли всего на миллиард, а доходы бюджета на 6%, так что до обещанного удвоения налоговых поступлений еще далеко. Кроме того, оказалось, что не ожидают особого эффекта в ближайшие годы и в Минэкономики УР, представившем прогноз социально-экономического развития республики. За столь низкие ожидания ведомство подвергли критике, а сам прогноз будет скорректирован.

Спасение «Ижметмаша». Наиль Маганов спешит на помощь

Практически весь год длилась эпопея по спасению предприятия «Ижметмаш», принадлежащего структурам «Татнефти». Власти Удмуртии вели переговоры с руководством «Татнефти» и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, искали для предприятия потенциальных заказчиков. В итоге предприятие все-таки было признано банкротом, а под сокращение попали практически все работники предприятия — около 800 человек.

Тем не менее «Татнефть» согласилась сохранить производство, которое было передано вновь образованному юрлицу — ООО «Буммаш». Работа предприятия возобновилась, оно вновь начало принимать персонал.

Однако теперь правительству УР придется спасать еще одно предприятие, на этот раз принадлежащее «Газпрому», — «Спецгазавтотранс». На нем была введена процедура наблюдения, известно, что имеются большие задержки по зарплате перед работниками. Александр Свинин на встрече с журналистами рассказал, что пока неизвестно решение «Газпрома» о будущем предприятия в Ижевске, возможен его перезапуск, но с сокращением части персонала.

Практически весь год длилась эпопея по спасению предприятия «Ижметмаш», принадлежащего структурам «Татнефти». Фото izhmetmash.ru



Первым делом самолеты. Нелетная погода

Находящуюся в собственности республики авиакомпанию «Ижавиа», которой принадлежит ижевский аэропорт, при президенте Удмуртии Александре Волкове хотели разделить, при главе региона Александре Соловьеве сохранить единой, при Александре Бречалове вновь решили разделить. О таком решении руководитель республики объявил в январе в присутствии тогдашнего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича и министра транспорта РФ Максима Соколова.

Соколов тогда отметил, что разделение «Ижавиа» на аэропортовое хозяйство и авиакомпанию даст стимул к их развитию. Бречалов тогда говорил, что процесс завершится осенью, однако по факту этого не произошло.

В мае в «Ижавиа» сменилось руководство. Компанию возглавил Александр Синельников, который до этого возглавлял аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде. Он сделал упор на привлечение в аэропорт новых перевозчиков, в частности успешно закончились переговоры с «Аэрофлотом», и осенью его самолеты начали осуществлять рейсы Ижевск — Москва, составляя конкуренцию собственно «Ижавиа». Аэропорт для этого получил разрешение принимать самолеты «Сухой-Суперджет». Недавно Синельников намекнул, что в Ижевск может начать летать и S7.

Кроме того, в следующем году республика получит федеральные средства на реконструкцию аэропорта и взлетно-посадочной полосы, которые она ждала очень долго. Александр Бречалов, который ранее сомневался в необходимости и возможности открытия в аэропорту международного терминала, осенью объявил, что Удмуртия будет стремиться к этому.

Также «Ижавиа» приобрела у «Комос-Групп» топливозаправочный комплекс в ижевском аэропорту, что позволит ей снизить затраты на топливо.

На фоне радужных перспектив аэропорта авиакомпания к концу года столкнулась с серьезными проблемами. Объявленная Синельниковым стратегия сделать из аэропортов Ижевска и Самары хабы для транзитных перелетов из городов Урала и Сибири на юг России с первых дней работы по новой схеме дала осечку. Десятки отмененных и перенесенных рейсов «Ижавиа» из-за «технического сбоя», пока авиакомпания «нарабатывает опыт», вызвали возмущение пассажиров.

В мае в «Ижавиа» сменилось руководство Фото avia2.ru



Тарифы на мусор. Умерить аппетиты

20 декабря комиссия Минстроя Удмуртии утвердила тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов. С 1 января 2019 года жители многоквартирных домов будут платить 98,48 рубля, частных домов — 95,20 рубля. «Мусорная» реформа была одной из самых обсуждаемых тем в Удмуртии.

Региональным оператором по обращению с ТКО было выбрано ООО «Спецавтохозяйство», основным собственником которого является бывший замглавы администрации Ижевска Сергей Климов. Собственные предложения по тарифам они представили только в ноябре — 166 рублей с жителя частного дома и 7,54 рубля с кв. м в многоквартирных домах. Альтернативный вариант представил разработчик электронной модели территориальной схемы размещения отходов — соответственно 135 и 7,61.

В итоге тариф оказался меньше 100 рублей, и власти говорят о перспективах его дальнейшего снижения, так как в схему планируется включить еще три полигона, что должно сократить транспортные расходы. Александр Бречалов назвал тариф «приемлемым», однако председатель Госсовета Алексей Прасолов считает оптимальным снижение его до 50—60 рублей.

Уголовные дела

Самым громким уголовным делом в Удмуртии остается задержание в апреле 2017 года главы республики Александра Соловьева. В этом году продолжалось следствие, и Соловьеву было предъявлено обвинение в окончательном виде. По версии следствия, в 2014—2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реки Каму и Буй у города Камбарки в УР, взятки на общую сумму 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также в виде незаконного оказания ему кадастровых услуг имущественного характера. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием, подробно давая показания об обстоятельствах преступлений. Дело для рассмотрения передано в Завьяловский районный суд Удмуртии.

Самым громким уголовным делом в Удмуртии остается задержание в апреле 2017 года главы республики Александра Соловьева Фото sledcom.ru



В июле признан виновным в превышении должностных полномочий ближайший соратник Соловьева — Рафис Касимов, занимавший посты министра лесного хозяйства и вице-премьера. Дело было связано с передачей участков для лесозаготовки. Касимов получил условный срок.

В феврале был задержан бывший руководитель «Спецгазавтотранс» Владимир Тумаев. Он обвиняется в организации покушения на своего бывшего бизнес-партнера. В сентябре он был объявлен в розыск, при этом нашли его в московской больнице, Тумаев имеет сложности со здоровьем.

Практически без движения многие месяцы находится суд над бывшим заместителем председателя гордумы Ижевска Василием Шаталовым. Он обвиняется в крупном мошенничестве. При этом из-за проблем со здоровьем он не является на судебные заседания, однако в суде это посчитали намеренным затягиванием процесса и объявили его в розыск.

В этом году по обвинению в мошенничестве была задержана руководитель финансовой компании «Гид» и бывший председатель Общественной палаты Ижевска Людмила Гуляшинова. Дело касается векселей, которые выпускались, чтобы собрать средства на завершение строительства ЖК «Солнечная слобода».

Бывший начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артем Богданов был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, он оказывал покровительство нескольким коммерческим структурам, которые выполняли работы в сфере благоустройства и ремонта дорог по муниципальным контрактам.

В октябре началось рассмотрение уголовного дела по факту взрыва в жилом доме 261 по улице Удмуртской в Ижевске. Следствие считает, что произошел он по вине жителя дома Алексея Копытова, у которого нашли психическое заболевание.

2018 год был объявлен в Удмуртии Годом дорог, так как острота проблемы достигла своего пика. Фото udmurt.ru



Год дорог

2018 год был объявлен в Удмуртии Годом дорог, так как острота проблемы достигла своего пика. В республике насчитывалось 62 участка непроезжих дорог. Именно этому направлению было уделено особое внимание. За 2018 год в республике было отремонтировано 257 км дорог, реконструировано 44,5 км, восстановлено 132 км. Удмуртия вошла в тройку лучших регионов по качеству выполнения программы «Безопасные и качественные дороги». К концу года в нормативном состоянии находятся 48% дорог.