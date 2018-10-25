В родную гавань. «Комос Групп» продал заправщика ижевскому аэропорту

В Ижавиа считают, что это позволит экономить на топливе.

«Комос Групп» объявил о продаже имущества топливозаправочного комплекса ижевского аэропорта авиакомпании «Ижавиа», которая также является оператором аэропорта. В холдинге решение объяснили избавлением от непрофильных активов. Эксперты полагают, что сделка выгодна для «Ижавиа», однако она может создать угрозу конкуренции на рынке. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Если грубо, то не менее 2 000 рублей за тонну будет возможность экономить на топливе»

Авиакомпания «Ижавиа», которой также принадлежит аэропорт Ижевска, приобретает имущество топливозаправочного комплекса у ООО «ТЗК «Крылатский», принадлежащего холдингу «Комос Групп». ТКЗ оставался последним активом, связанным с поставками топлива.

О заключении сделки на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор «Ижавиа» Александр Синельников.

«Мы наконец-то подписали комплект договоров о приобретении имущества топливозаправочного комплекса в аэропорту Ижевска. Для формирования успешной бизнес-модели развития регионального авиаузла ТЗК является ключевым», — написал Синельников.

Он также отметил, что собственный ТЗК даст авиакомпании экономию.

Александр Синельников и Андрей Шутов. Фото izhavia.su



«Топливозаправочный комплекс позволяет увереннее прогнозировать и управлять поставками горюче-смазочных материалов. Если грубо, то не менее 2000 рублей за тонну будет возможность экономить на топливе в базовом аэропорту. Для нас это возможности обновляться и развиваться», — отметил Синельников.

Завершить сделку планируется в ноябре, при этом сумма не называется. Согласно данным бухгалтерской отчетности ООО «ТЗК «Крылатский», опубликованной в открытых источниках, балансовая стоимость активов предприятия в 2016 году составляла 82,9 млн рублей, уставный капитал — 28,5 млн рублей. Выручка в 2016 году составила 189 млн рублей, чистый убыток — 8 млн рублей. «Свое дело» со ссылкой на свои источники сообщает, что ТЗК мог быть приобретен якобы за 40 млн рублей при первоначальной оценке стоимости в 80 млн рублей.

«ТЗК был нашим непрофильным активом»

В свою очередь в «Комос Групп» решение о продаже ТЗК объясняют желанием расстаться с непрофильным активом.

— Мы неоднократно поднимали вопрос о том, что доступность транспортной инфраструктуры — это ключевой фактор развития нашего региона, повышение его инвестиционной привлекательности. И основной транспортной артерией, которая будет связывать Удмуртию с глобальным миром, должна стать именно компания «Ижавиа». ТЗК был нашим непрофильным активом, реликтом эпохи «Удмуртнефтепродукта», и мы передали его в хорошие руки. Надеемся, что эффективная работа нового руководства компании, реализация их грандиозных планов позволит Ижевску стать центром не только внутренних, но и международных авиаперевозок, — рассказал «Реальному времени» управляющий акционер ООО «Комос Групп» Андрей Шутов.

«Мы наконец-то подписали комплект договоров о приобретении имущества топливозаправочного комплекса в аэропорту Ижевска», — написал Синельников. Фото facebook.com



«Удмуртнефтепродукт» в свое время владел крупнейшей сетью автозаправок в Удмуртии, и именно с этой компании, по сути, началось становление холдинга «Комос Групп». В 2009 году «Удмуртнефтепродукт» (около 100 АЗС) был приобретен ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». В 2010 году удмуртский холдинг продал остатки своего топливного бизнеса — еще 19 АЗС — башкирскому «Салаватнефтеоргсинтезу».



Второй игрок

Остававшийся актив — ТЗК «Крылатский» — долгое время был поставщиком авиационного топлива для «Ижавиа». При этом отношения с предыдущим генеральным директором авиакомпании Александром Городиловым у «Комос Групп» складывались непростые.

В 2014 году холдинг подал иск о взыскании с «Ижавиа» 17 млн 205 тыс. рублей долга по договору поставки авиационных ГСМ. Тогда сообщалось, что в тот год «Ижавиа» закупило у «Комос Групп» ГСМ на 335 млн рублей, при этом его доля составляла треть от объема закупаемого топлива. Перед другими топливозаправочными компаниями «Ижавиа» не имела тогда задолженности. Спор намеревались тогда уладить до суда.

При этом в декабре 2014 года «Ижавиа» заключила договор с новым поставщиком авиатоплива в аэропорту столицы Удмуртии — ГК «Аэрофьюэлз», которая, по словам Городилова, предложила более низкую цену. В настоящее время в ижевском аэропорту работают оба поставщика топлива.

Синельников отмечает, что собственный ТЗК даст авиакомпании экономию. Фото avia2.ru



По данным Росавиации, в августе 2018 года в ижевском аэропорту ТЗК «Крылатский» поставлял авиационный керосин по цене в 39 746 рублей за 1 тонну (без НДС), филиал ООО «Аэрофьюэлз-Пермь» Ижевск» — по 45 965 рублей.



«Авиаперевозки и продажа топлива достаточно редко сосредотачиваются в одних руках»

По мнению главы аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, переход ТЗК во владение оператора аэропорта не должен сказаться на деятельности второго заправщика. Во многих аэропортах России работают одновременно две-три компании, поставляющие топливо, сохраняется тенденция к демонополизации рынка. При этом в части владения ТЗК обычно разные аэропорты используют две схемы.

— Первая заключается в том, что ТЗК владеет одна из вертикально интегрированных нефтяных компаний либо крупный сетевой игрок. Сейчас таковым является компания «Аэрофьюэлз», у которой есть ряд ТЗК в разных регионах. Второй вариант отчасти не исключает первый. Он сводится к тому, что оператор аэропорта владеет ТЗК либо полностью, либо входит в уставный капитал управляющей ТЗК компании, — пояснил Пантелеев.

Он отметил, что хотя обеспечение топливом не является для оператора аэропорта профильным бизнесом, именно доходы от поставки топлива так или иначе являются существенной статьей в бюджете практически любого аэропорта.

— В данном случае складывается так, что оператор аэропорта будет владеть ТЗК, правда немного специфичная ситуация заключается в том, что авиаперевозки и продажа топлива достаточно редко сосредотачиваются в одних руках. Однако в будущем ожидается разделение аэропорта и авиакомпании, поэтому очевидно, что ТЗК будет в структуре оператора аэропорта, — добавил эксперт.

«В какой карман ни клади, все равно в свой получается»

Главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров считает, что объединение в одних руках оператора аэропорта, авиаперевозчика и поставщика топлива — это не очень хорошо для рынка, потому как создает угрозу для конкуренции.В этой связи лучше, если аэропорт и авиакомпания будут разделены, и ТЗК останется у оператора аэропорта.

— Это хорошо, если сейчас есть альтернативный поставщик топлива, однако я знаю пример, когда после слияния аэропорта и ТЗК были созданы невыносимые условия для альтернативного поставщика. Под различными предлогами он, по сути, был выдавлен из аэропорта. Я не говорю, что таким образом будет в данном конкретном случае. Если у тебя есть аэропорт, можно хорошо зарабатывать и поддерживать себя на топливе, в эту схему не вписывается конкурент. Конечно, аэропорт — это владелец инфраструктуры, он может закрыть шлагбаум и дальше в судах можно годами просидеть. Все зависит от того, как дальше себя поведет монополист. Когда ты заинтересован в бизнесе, ты будешь его защищать и бороться с конкурентами. А здесь, в какой карман ни клади, все равно в свой получается, — отмечает Гусаров.

Лучше, если аэропорт, поставщик топлива и его непосредственные потребители – авиакомпании существуют в конкурентной среде и имеют разных собственников, чтобы, к примеру, керосин не поставлялся своей авиакомпании по заведомо заниженной цене, а другим по завышенной, отмечает эксперт.

ООО «Ижавиа» полностью принадлежит Удмуртской Республики. В январе 2018 года глава региона Александр Бречалов объявил о решении разделить компанию на аэропорт и авиаперевозчика, при этом в мае произошла смена руководства. Генеральным директором «Ижавиа» стал Александр Синельников, который до этого руководил аэропортом в Нижнем Новгороде.

С приходом нового гендиректора авиакомпания взяла курса на привлечение в ижевский аэропорт новых перевозчиков, получила разрешение принимать самолеты Суперджет-100, на которых уже с этого воскресенья в столицу Удмуртии начнет летать «Аэрофлот». Кроме того, ижевский аэропорт вместе с самарским хочет стать транзитным хабом между аэропортами востока и запада России. С конца ноября они должны связать 13 городов. Помимо «Ижавиа» из Ижевска летает «РусЛайн».

В настоящее время «Ижавиа» осуществляет рейсы из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, в южных направлениях, а также между несколькими региональными столицами.

Также «Ижавиа» рассматривает варианты по приобретению в лизинг новых самолетов. Сейчас авиапарк включает самолеты Як-42Д и Ан-24. Также в Ижевске планируется провести реконструкцию аэропорта и ремонт взлетно-посадочной полосы.