Команда Бречалова оставила Ижевск без мэра, но с новым фаворитом

Кого не устроил лидер предвыборной гонки на кресло главы столицы Удмуртии? ФСБ? Губернатора?

Предсказуемость исхода выборов главы Ижевска внезапно была разрушена 8 июня. Шестеро членов конкурсной комиссии, которая должна была собраться утром в пятницу, чтобы провести собеседование с кандидатами, не пришли на заседание. Все они — представители главы Удмуртии. Эксперты «Реального времени» говорят, что связано это может быть с внезапной сменой фаворита.

Срыв заседания



Утром 8 июня пресс-служба главы Удмуртии распространила сообщение о переносе заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Ижевска. Четверо членов комиссии из 12, как оказалось, не смогут на нем присутствовать «по разным причинам», а значит, необходимого кворума для принятия решения не будет — присутствовать должны как минимум девять членов комиссии.

Интересно, что срыв заседания комиссии произошел из-за членов, представляющих главу Удмуртии Александра Бречалова. Кто именно и по какой причине не смог посетить столь важное мероприятие — неизвестно, но в итоге на заседание комиссии не приехали все шесть представителей главы Удмуртии. Шестеро же депутатов Гордумы, несмотря на это, все же собрались в администрации города.

Главу региона в комиссии представляют руководитель его администрации Сергей Смирнов и заместитель Смирнова по работе с органами местного самоуправления Вероника Лекомцева, депутат Госдумы от Удмуртии Алексей Загребин, председатель комиссии по местному самоуправлению Госсовета Удмуртии Александр Прозоров, директор завода «Купол» Фанил Зиятдинов и профессор из Удмуртского университета Олег Боткин.

Основным претендентом на пост мэра столицы Удмуртии до сих пор считали председателя Городской думы Олега Гарина. Фото izvestiaur.ru



Заседание теперь состоится, как предполагается, примерно через месяц. Новую дату должна утвердить Гордума на сессии 21 июня.



Эксперты отмечают, что неявка представителей главы Удмуртии на заседание комиссии нельзя считать случайным стечением обстоятельств. Политолог Павел Заболотских отметил, что «это означать, что кандидатура не до конца согласована либо в Москве, либо в Ижевске».



Основным претендентом на пост мэра столицы Удмуртии до сих пор считали председателя Городской думы Олега Гарина. Ожидалось, что после утверждения конкурсной комиссией двух-трех кандидатов 8 июня на следующий день собрали бы внеочередную сессию Гордумы, чтобы выбрать из них главу города. Депутаты надеялись, что Ижевск обретет нового мэра к празднованию дня города, которое традиционно проходит 12 июня.

Смена фаворитов

Теперь наблюдатели отмечают, что очевидность выбора оказывается под большим вопросом. В популярных анонимных телеграмм-каналах заговорили о том, что якобы против избрания Олега Гарина выступают силовики, у которых есть некие претензии по его прошлому, когда он возглавлял Игринский район Удмуртии. При этом якобы возможным новым фаворитом главы Удмуртии может стать предприниматель Константин Сунцов — владелец крупной сети парикмахерских и женской команды по футболу. Опыта работы во властных структурах у него нет, однако в последнее время его активно пиарит Александр Бречалов как успешного бизнесмена, поддерживающего спорт.

Якобы возможным новым фаворитом главы Удмуртии может стать предприниматель Константин Сунцов — владелец крупной сети парикмахерских и женской команды по футболу. Фото myudm.ru

«В таких вопросах, как избрание первого лица столицы субъекта, предполагаю, случайностей не бывает, — прокомментировал депутат Гордумы Ижевска Дмитрий Сурнин. — Кого-то не устроила очевидность избрания одного из кандидатов, предполагаю. Другого просто не дано. Месяц, возможно, нужен, чтобы досогласовать Сунцова или уговорить сняться с выборов Гарина».

«Сегодняшняя неявка полного состава представителей от главы Удмуртии в конкурсной комиссии говорит о том, что глава республики либо не видит в конкурсантах достойную на его взгляд кандидатуру, либо его не устраивает, что по всем параметрам намного опережает остальных участников председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин, — считает политконсультат Марат Хамидуллин. — На последнего впрочем, делали ставку почти все кто, так или иначе, интересуется общественно-политической жизнью республики. Учитывая, что градоначальник будет избираться всего на 2 года, кандидатура Гарина является оптимальной. Как минимум он знает все городские проблемы и ему не нужно тратить время на вникание в городские процессы».

При этом появившиеся слухи по Константину Сунцову, по его словам, сразу вызвали определенное раздражение в депутатском корпусе. В случае же лоббирования Сунцова на пост главы Ижевска со стороны республики теперь уже местные элиты, сделавшие ставку на Гарина, могут устроить «демарш», считает эксперт. А это может лишь еще сдвинуть время, когда Ижевск обретет градоначальника.

Слишком долго

Член конкурсной комиссии, руководитель фракции ЛДПР в Гордуме Ижевска Дмитрий Кулишов отказался комментировать неявку представителей главы Удмуртии и разговоры о «фаворитах». По его словам, его больше беспокоит долгое отсутствие у столичного города руководителя. А именно сейчас для городского хозяйства горячая пора ремонтов коммунальных сетей, дорог и дворов. Плюс вызывает у него опасение возможные проблемы с финансированием работы городской инфраструктуры. Главу Ижевска необходимо выбрать как можно скорее, чтобы он приступил к решению этих вопросов. Первый замглавы администрации Сергей Задорожный, который стал исполнять обязанности главы после отставки Юрия Тюрина, все же не может действовать в полной мере ответственности, отметил депутат.

Один из кандидатов на пост главы Ижевска Владимир Чепкасов, поддерживаемый КПРФ, отметил, что лично для него перенос заседания комиссии — не проблема. Он может выступить со своей подготовленной программой развития города в любой день. При этом он признал, что испытывает иллюзий по поводу своих шансов, однако намерен использовать эту возможность, чтобы донести свою точку зрения.

Сергей Смирнов попытался опровергнуть разговоры о возможной подоплеке срыва заседания комиссии. Фото izvestiaur.ru



Между тем, разговоры о возможной подоплеке срыва заседания комиссии к вечеру пятницы попытался опровергнуть председатель комиссии — руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

«Вечером 7 июня нам стало известно, что двое членов комиссии не смогут присутствовать на конкурсе. Для кворума их должно быть девять, так что причин отменять мероприятие у нас не было. Однако утром 8 июня стало известно, что таких отказавшихся уже четверо. У кого-то семейные обстоятельства, у кого-то — работа. Решать, кто достоин занять место главы города, будет конкурсная комиссия. Мы сейчас присматриваемся к кандидатам. Например, есть интересный претендент — директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных», — приводит слова Смирнова пресс-служба.

Внезапный акцент на одном участнике конкурса видимо сделан, чтобы еще больше развеять атмосферу предопределенности выборов.

Стоит отметить, что с выборами глав городов с помощью конкурсных комиссий в Удмуртии в последнее время что-то не ладится. 6 июня не удалось выбрать главу города Можги — голоса депутатов разделились поровну. Двое кандидатов, отобранных комиссией, получили по 12 голосов, один бюллетень признали недействительным. Конкурс теперь объявят заново.

За выборы глав городов и районов отвечает Сергей Смирнов. Он же возглавлял до сих пор все конкурсные комиссии. Задержку с избранием главы столичного города явно нельзя расценивать как качественную работу внутриполитического блока команды главы Удмуртии, полагают наблюдатели.