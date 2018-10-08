«На почве личной неприязни»: житель Ижевска взорвал девятиэтажку из ненависти к соседям

В Удмуртии стартовал процесс по делу о взрыве газа в многоквартирном доме с семью погибшими, следствие подробно описало действия обвиняемого

Верховный суд Удмуртии начал рассмотрение дела в отношении 27-летнего Александра Копытова, обвиняемого во взрыве 9-этажного дома в Ижевске в ноябре прошлого года. Тогда ЧП унесло жизни семи человек, еще 11 получили ранения. Сам Копытов в процессе не участвует, так как признан невменяемым. Список потерпевших превышает 400 человек и лишь часть из них смогла присутствовать в суде. Следствие сегодня представило полную картину того, что произошло в день трагедии. Подробности — в материале «Реального времени».

«Не способен на сегодняшний день понимать суть»

У входа в здание Верховного суда Удмуртии сегодня утром образовалась очередь. На первое заседание по делу о взрыве в жилом доме от 9 ноября 2017 года пригласили всех потерпевших. Пришли далеко не все — больше 60 человек, работники суда даже подумывали перенести заседание в актовый зал. Однако в итоге места хватило всем. Среди потерпевших была и мать Копытова, в момент взрыва она была на работе.

Сам обвиняемый в процессе не участвует. Эксперты пришли к выводу, что Александр Копытов ни в момент происшествия, ни сейчас в силу психического заболевания не может осознавать суть действий, и в настоящее время он проходит лечение в специализированном заведении.

— Согласно постановлению Верховного суда УР, его присутствие было признано необязательным, поскольку он в силу своих психических заболеваний неспособен на сегодняшний день понимать суть, существо происходящего, а также значение уголовного делопроизводства. Он не способен давать показания по делу. Данная судебная экспертиза проведена в отношении него соответствующим учреждением — НИИ психиатрии им. Склифосовского в Москве, — пояснил судья Сергей Колегов.

Вместо Александра Копытова в заседании участвовал в качестве законного представителя его старший брат Сергей.

Как все происходило

После того как участникам процесса объяснили их права, а потерпевшие представились, слово для зачитывания постановления следствия дали прокурору Юлии Пановой. Она сообщила, что 9 ноября 2017 года, по версии следствия, Александр Копытов «на почве личной неприязни к жителям дома», в котором проживал сам, в 11.43 «с использованием находившегося инструмента в помещении квартиры отсоединил газовый шланг от газового крана на отводе газовой трубы внутридомового газопровода, открыл газовый кран, чем обеспечил свободное поступление бытового газа в помещение квартиры и его смешение с воздухом».

— Далее в 12.00 он закрыл в квартире все окна, оставил включенным в розетку холодильник, закрыл за собой входную дверь и, понимая, что электрический заряд при штатной работе холодильника инициирует воспламенение взрывоопасной газовоздушной смеси бытового газа, что повлечет за собой объемный взрыв газовоздушной смеси бытового газа, покинул жилой дом, уехал в безопасное место, более в квартиру не возвращался, — сообщила суду прокурор.

В течение более четырех часов газ заполнял квартиру — объем достигал от 6,3 до 18,8 кубометра газа, и в 16.40 искра от работавшего холодильника привела к взрыву, в результате которого произошло частичное обрушение девятиэтажки. Практически полностью был разрушен пятый подъезд, располагавшийся на углу дома, повреждения получили и квартиры в соседних подъездах, а также находившийся на первом этаже магазин.

Под завалами спасатели обнаружили тела семи погибших, в том числе двоих малолетних. 11 человек получили травмы.

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Версия взрыва бытового газа в качестве основной звучала с самого начала. Информация о задержании подозреваемого, Александра Копытова, появилась вечером следующего дня. При этом сразу же возник вопрос о его психическом здоровье. В показаниях он утверждал, что совершить преступление его заставили «голоса». Первоначально Копытова поместили в СИЗО, однако затем перевели в психоневрологический стационар.

Жителей шестиподъездного дома поселили в пунктах временного размещения. В конце декабря проведенные исследования показали, что первый—третий подъезды не получили повреждений и полностью пригодны для проживания. Жильцы вернулись домой в канун Нового года. Остатки пятого подъезда полностью демонтировали, провели ремонт, укрепление конструкций и утепление крайних стен четвертого и шестого подъездов. Они также были признаны пригодными для проживания. Жильцы вернулись в свои квартиры в начале марта 2018 года. Жильцы пятого подъезда, в том числе мать обвиняемого, получили сертификаты и приобрели жилье. Средства в размере почти 58 млн рублей были выделены из резервного фонда правительства РФ.

Как рассказал сегодня судья, всего заявлено 459 потерпевших и 24 свидетеля. Одному из потерпевших во время заседания стало нехорошо, но госпитализация не потребовалась. Объем материалов дела составляет 60 томов, ожидается, что рассмотрение продлится не менее трех месяцев. Опрос пострадавших начнется с завтрашнего дня.