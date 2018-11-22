Правительство Удмуртии направит на ремонт дорог в 2019 году почти 7 млрд рублей

Правительство Удмуртии в 2019 году направит на ремонт дорог 6,9 млрд рублей. Из них из республиканского бюджета планируется выделить 5,9 млрд рублей.

Власти республики за год рассчитывают реконструировать 5 объектов и отремонтировать 87 дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», передает председатель правительства УР Ярослав Семенов.

Кроме того, запланирована реконструкция 11 объектов по программе развития сельских территорий. Также продолжится ликвидация непроезжих участков дорог.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексея Горбачева, процент дорог в нормативном состоянии планируется довести до 52%. При этом на конец 2018 года этот показатель составляет 48%.

За 2018 год в республике было отремонтировано 257 км дорог, реконструировано 44,5 км, восстановлено 132 км. Удмуртия вошла в тройку лучших регионов по качеству выполнения программы «Безопасные и качественные дороги».