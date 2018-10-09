В Ижевсе суд отправил экс-председателя Общественной палаты города под домашний арест

Фото: Михаил Красильников

В отношении директора ижевской финансовой компании «Гид» Людмилы Гуляшиновой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Такое решение сегодня было принято в Индустриальном суде Ижевска.

61-летняя женщина подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По версии следствия, с 2017 года по сентябрь 2018 года руководитель ФК «Гид» под предлогом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а именно путем заключения договоров займов и продажи векселей, похитила денежные средства вкладчиков, причинив материальный ущерб в особо крупном размере. Отмечается, что всего по уголовному делу в полицию поступило 96 заявлений от граждан, вложивших в компанию более 115 млн рублей.

Напомним, жалобы от вкладчиков ФК «Гид» начали поступать в конце сентября. Люди стали обращаться за выплатами, однако офис компании прекратил работу. На звонки в ФК «Гид» не отвечали. Известно, что люди покупали векселя на сумму от 100 тыс. до 10 млн рублей. Средства компания собирала на продолжение строительства жилого комплекса «Солнечная слобода».

Руководителем ФК «Гид» является Людмила Гуляшинова, до недавнего времени возглавлявшая Общественную палату Ижевска.