«Ижавиа» начала с провала. Новая схема полетов через Ижевск и Самару обернулась задержками

В авиакомпании проблемы объяснили техническим сбоем

Авиакомпания «Ижавиа», решившая стать ведущим региональным перевозчиком и связать города Урала, Сибири и Юга России через Ижевск и Самару, допустила сбой в первые же дни работы по новой схеме. Отмена рейса и задержка другого привели к задержке остальных перелетов. Проблемы авиаперевозчик объясняет техническим сбоем. Подробнее — в материале «Реального времени».

Небольшая авиакомпания из Удмуртии «Ижавиа», имеющая на своем балансе восемь самолетов ЯК-42Д, решила сделать Ижевск и Самару хабами, которые бы позволили пассажирам летать из Сибири и Урала на юг России, минуя Москву. О запуске новой схемы пару месяцев назад объявил генеральный директор авиакомпании Александр Синельников. Первые рейсы по ней начали выполнять 28 ноября. На карте полетов «Ижавиа» появилось 12 новых городов: Екатеринбург, Краснодар, Минеральные Воды, Нижневартовск, Новосибирск, Омск, Самара, Сочи, Симферополь, Сургут, Тюмень, Челябинск. В первый день был обслужен, таким образом, 421 пассажир.

— Предложение «Ижавиа» набирает популярность. Это полеты без лишних формальностей, потерь стыковок, багажа и дополнительных перемещений между терминалами. Это полет с гарантированной доставкой кратчайшим маршрутом до конечного пункта. Многое еще предстоит сделать, но первые результаты радуют и вдохновляют. Я благодарен нашим пассажирам, и особая признательность пассажирам из Омска, Новосибирска и Минеральных Вод. Рейсы в эти города «Ижавиа» выполнила впервые в своей истории, — рассказывал 28 ноября генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Синельников.

Однако уже 30 ноября схема дала сбой. Был отменен рейс Челябинск — Екатеринбург. Об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист Артем Краснов, который оказался единственным пассажиром.

«Предложение «Ижавиа» набирает популярность. Это полеты без лишних формальностей, потерь стыковок, багажа и дополнительных перемещений между терминалами. Это полет с гарантированной доставкой кратчайшим маршрутом до конечного пункта», — рассказывал 28 ноября генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Синельников. Фото izhlife.ru



«Сегодня в ночь должен был лететь в Екатеринбург. Ну то есть звучит странно, но план был именно такой: сесть на новый рейс авиакомпании «Ижавиа» и за полчаса полета быть в Екатеринбурге. Но это не считая времени, чтобы добраться до аэропорта, пройти регистрацию, посадку и так далее.<…> Собственно, сам по себе рейс между Челябинском и Екатеринбургом попахивал авантюрой, ведь объективно проще доехать на автомобиле: на личном, на такси, на «БлаБлаКаре». Я все пытался представить человека, который выберет самолет», — написал Краснов.

При этом он добавил, что ему объяснили — рейс этот транзитный. Журналист хотел устроить эксперимент, на чем же быстрее будет добраться до Екатеринбурга — на самолете или автомобиле, однако за шесть часов до вылета ему пришло смс-сообщение об отмене рейса.

В завершении своего поста он отметил, что в последние дни он мечтал выспаться и отмена ночного рейса-эксперимента оказалась тут кстати, а потому приписал: «Ижавиа». Осуществляем ваши мечты».

Задержка по решению авиакомпании

Далее произошла задержка рейса «Ижавиа» Самара — Симферополь. Вылет был перенесен с 7.25 на 13.45. «Волга Ньюс» со ссылкой на помощника куйбышевского транспортного прокурора Алексея Якишина сообщила, что на данный рейс зарегистрировано 23 пассажира, а причиной задержки послужило решение авиакомпании. По данным онлайн-табло самарского аэропорта «Курумоч» отменен рейс 30 ноября Нижневартовск — Самара — Минеральные Воды, отмена и задержка значится по рейсу Челябинск — Самара — Минеральные Воды в ночь на 1 декабря.

Уже 30 ноября схема дала сбой. Фото facebook.com



Менять планы приходится и пожелавшим отправиться самолетом «Ижавиа» из Сочи в Ижевск. О задержке рейса на несколько часов в Facebook сообщил пользователь Андрей Шишкин.



«Повелся я на поддержку отечественного производителя и сказки от «Ижавиа», что они теперь крутой внутренний перевозчик. Должен я прямо сейчас уже сидеть в самолете и вылетать из Сочи прямым рейсом в Ижевск, чтобы быть там в обед у мамы на пирожках. <…> Но неожиданно оказалось, что самолет еще в Нижневартовске!!! И по пути за мной в Сочи он должен залететь в Сургут, Самару, Симферополь и только потом к нам», — рассказал он.

Из Симферополя в Сочи борт «Ижавиа» должен был отправиться в 11.45, но был задержан до 17.30. Из Сочи в Ижевск самолет должен был вылететь в 16.05, но в действительности ожидается в 19.30.

«При запуске больших проектов возможны технические сбои»

Пресс-служба «Ижавиа» комментирует создавшуюся ситуацию, не вдаваясь в детали:

«При запуске больших проектов возможны технические сбои, в том числе сбои по расписанию и готовности. Авиакомпания «Ижавиа» обращает внимание на то, что до этого не выполняла полеты по узловой схеме, и сейчас нарабатывает опыт. Мы стараемся делать так, чтобы в дальнейшем таких накладок не возникало, работаем с каждым обращением, открыты для критики и пожеланий. С пассажирами отмененных рейсов работает наш кол-центр, и им предлагаются разные варианты перелетов до пункта назначения рейсами «Ижавиа», а также других авиаперевозчиков за счет средств АО «Ижавиа». Если пассажир желает самостоятельно организовать свою поездку, то ему возвращаются затраченные деньги на приобретение авиабилета в полном объеме. При задержках рейсов пассажирам оказываются все услуги согласно федеральным авиационным правилам», — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе авиакомпании.

«При запуске больших проектов возможны технические сбои, в том числе сбои по расписанию и готовности», — комментирует пресс-служба. Фото facebook.com



Позднее ситуацию у себя в Facebook прокомментировал и руководитель «Ижавиа» Александр Синельников.

«К сожалению сбоев в выполнении узлового расписания обойти не удалось. Лиха беда начало… и роды новой «Ижавиа» проходят не без мучений. Мы принимаем все необходимые меры. И в течение ближайших часов ситуация выправится», — сообщил он и принес извинения пассажирам задержанных рейсов.

Между тем традиционно «Ижавиа» был одним из лидеров по пунктуальности среди российских перевозчиков. Первые дни работы по новой схеме, похоже, серьезно скажутся на этих показателях.

«Проблема в том, чтобы синхронизировать вылеты по расписанию»



Руководитель аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что в целом схема полетов «Ижавиа» логична, однако на первых порах требуется время на ее отладку.

— Совершенно очевидно, что любая трансферная схема, когда речь идет о построении стыковок, пересадок, зависит от того, насколько четко по времени прибывают и убывают в стыковочные аэропорты воздушные суда. То есть если значительная часть пассажиров продолжает путешествие на другом рейсе, то нет смысла своевременно по расписанию отправлять рейс на втором сегменте, если пассажиры с первого сегмента не прибыли. Поэтому проблема действительно в том, чтобы синхронизировать вылеты по расписанию, — отметил Пантелеев.

Олег Пантелеев считает, что в целом схема полетов «Ижавиа» логична, однако на первых порах требуется время на ее отладку. Фото otr-online.ru



При этом он отметил, что в зимний период это сложнее, так как задержки могут быть из-за необходимости чистить от снега взлетно-посадочные полосы, кроме того, традиционно количество рейсов в южном направлении сокращается на зиму. Также требуется время на то, чтобы пассажиры узнали и привыкли к новым рейсам, а потому аншлага в первые дни в самолетах ожидать не стоит.

— Пока не стоит делать каких-то выводов относительно жизнеспособности всей этой схемы в целом. Нельзя исключать, что по прошествии некоторого времени авиакомпания «Ижавиа» пересмотрит города, участвующие в этой транзитной схеме, но сама по себе схема выглядит вполне логичной, может быть, не с таким набором городов, — добавил эксперт.

Перспективы для развития и потребность в таких трансферах, по его мнению, есть.