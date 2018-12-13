Обвиняемого в мошенничестве бывшего вице-спикера Гордумы Ижевска Шаталова объявили в розыск

Обвиняемого в мошенничестве бывшего заместителя председателя Городской думы Ижевска Василия Шаталова объявили в розыск. Также ему изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на три месяца с момента задержания.

Такое решение сегодня принял Устиновский районный суд столицы Удмуртии. Ходатайство об этом поступило от гособвинителя, сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества республики.

Отмечается, что Шаталов неоднократные требования сотрудников УФСИН по УР о явке в суд проигнорировал, уклонился от ношения электронного браслета, не предоставил доступ сотрудников УФСИН к месту содержания под домашним арестом. Также он не сообщил им о своем месте нахождения, избранную меру пресечения в виде домашнего ареста нарушил и скрылся от суда.

При этом изменение меры пресечения в суде назвали «вынужденной мерой, связанной с необходимостью обеспечения его участия в суде» в целях защиты «прав и законных интересов других участников по делу».

Напомним, 8 декабря Василий Шаталов разместил в YouTube видеоролик, в котором обвинил сотрудников УФСИН в «издевательствах», а также сообщил, что находится на больничном в связи с гипертоническим кризом. В УФСИН заявили, что слова Шаталова не соответствуют действительности.