Экс-начальник управления благоустройства Ижевска обвиняется в покровительстве коммерческим структурам

Следователи рассказали, в чем именно обвиняется бывший начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артем Богданов. Как оказалось, дело не связано со строительством фан-зоны, по которому начало расследование Управление УФАС по Удмуртии.

Богданов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, в период с марта по июнь 2018 года он оказывал незаконное покровительство нескольким коммерческим структурам, которые выполняли работы в сфере благоустройства и ремонта городских дорог по муниципальным контрактам, рассказали в пресс-службе СУ СК по Удмуртии.

В рамках расследования уголовного дела в администрации Ижевска и в офисах коммерческих организаций изъята документация, представляющая интерес для следствия, допрошены сотрудники городской администрации, представители коммерческих структур. Расследование уголовного дела продолжается.

В отношении обвиняемого в октябре была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако сегодня Индустриальный суд Ижевска рассмотрел ходатайство следствия о переводе его под домашний арест и удовлетворил его. Под домашним арестом он будет находиться по 9 февраля 2019 года, сообщили в пресс-службе судейского сообщества УР.