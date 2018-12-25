Суд над экс-главой Удмуртии начнется 28 декабря

Рассмотрение уголовного дела над бывшим главой Удмуртии Александром Соловьевым начнется 28 декабря.

Предварительное слушание будет проводиться в закрытом режиме. Материалы в Завьяловский районный суд Ижевска поступили 20 декабря, передает «Интерфакс».

Напомним, что Соловьев был задержан 4 апреля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин тут же отправил его в отставку в связи с утратой доверия. В августе экс-глава Удмуртии был переведен под домашний арест, поскольку начал сотрудничать с силовиками.

По версии следствия, в 2014—2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реки Каму и Буй у города Камбарки в УР, взятки на общую сумму 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также в виде незаконного оказания ему кадастровых услуг имущественного характера.



В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием, подробно давая показания об обстоятельствах преступлений.

