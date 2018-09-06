Следком Удмуртии нашел объявленного в розыск Тумаева в московской больнице

Удмуртский главк Следкома сообщил, что обвиняемый в организации покушения на убийство совладелец ПАО «Газпром спецгазавтотранс» Владимир Тумаев обнаружен. Его нашли в одной из московских больниц.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции получена информация, что обвиняемый 2 сентября выехал на автомобиле в Москву, где госпитализирован в одну из больниц. В настоящее время его местонахождение установлено», — говорится в сообщении СУ СКР по УР.

Сейчас следователи выясняют, может ли он участвовать в следственных действиях и можно ли его вернуть в СИЗО.

Напомним, что Следком был вынужден объявить Тумаева в федеральный розыск. Подозреваемый был отправлен под стражу еще зимой, однако в июне суд перевел его под домашний арест. В конце августа обвиняемый скрылся, не предупредив следствие.