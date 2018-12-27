Совет директоров «Ижевских электросетей» одобрил продажу первой части имущества предприятия

Совет директоров АО «Ижевские электрические сети» одобрил сделку по продаже первой части имущественного комплекса предприятия за 2,6 млрд рублей.

В качестве покупателя выступает «МРСК Центра и Приволжья» — дочерняя структура ПАО «Россети». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Отмечается, что было принято решение о реализации имущества «ИЭС» двумя частями. В состав первой части включат все имущество, не подвергавшееся изменениям в период I и II кварталов 2018 года, в состав второй части — остальное, в том числе вновь возведенные объекты строительства, по которым будет проведена дополнительная оценка. Таким образом, соотношение этих частей, исходя из балансовой стоимости, составит 81,5 и 18,5 процента.

Между тем, первый зампредседателя правительства Удмуртии Александр Свинин на своей странице в Facebook сообщил, что в первую часть вошло 78% имущества, которое и будет продано за 2,6 млрд рублей. Вторая часть актива на сумму более 400 млн рублей будет реализована уже в 2019 году.

Напомним, ранее совет директоров «МРСК Центра и Приволжья» принял решение о приобретении имущественного комплекса «Ижевских электрических сетей» за 2,16 млрд рублей, без учета НДС. После этого глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал «Реальному времени», что речь о снижении стоимости сделки не идет, она будет проведена в несколько этапов. Общая стоимость составит, как говорилось и ранее, 2,9 млрд рублей с НДС.