Карающая Фемида: когда за взятки как за убийство дают

Топ-10 жестких приговоров по коррупционным делам в Татарстане

Фото: Ирина Плотникова

Чьи коррупционные достижения пробили ощутимую брешь в бюджете, кому из татарстанцев дали взятку гостиничными услугами и кто из получателей мзды «мотает» самый большой срок? «Реальное время» предлагает анализ самых жестких приговоров по коррупционным делам в Татарстане за последние 2—3 года.



На каждого зэка-взяточника — десятки условников



От 8 до 15 лет лишения свободы — такова верхняя планка наказаний по самому тяжкому составу получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Для сравнения — за умышленное убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) предусмотрено от 6 до 15 лет. Это если кто-то сомневался, что коррупция убивает…

Впрочем, на практике корреспонденту «Реального времени» не удалось найти в татарстанских приговорах применения верхнего порога наказаний для взяточников. Да и вообще, жесткие приговоры по коррупционным делам последних лет подобрать оказалось куда сложнее мягких. На каждого реально осужденного приходится несколько десятков условников и амнистированных. Примеры — в топ-10 мягких приговоров.

Тем интереснее сравнить истории так называемых матерых мздоимцев во власти. Сюда попали заместители руководителей и сотрудники рангом пониже. Первых лиц ведомств среди наказанных самыми большими сроками не оказалось вовсе. Зато выяснилось: охотнее всего за решетку отправляют тех, кого тюрьма не пугает — сотрудников ФСИН. А еще их коллег в погонах — приставов, военных, полицейских. Шансы на посадку добавляют приличный размер мзды (в среднем миллион рублей, хотя один офицер загремел и за 240 тысяч) и непризнание вины. Чиновников-коррупционеров с гражданки показательно «приземляют» по делам с весомым ущербом бюджету. Правда, в приговоре все не укажешь, порой при чтении остается ощущение некого подводного базиса для строгого наказания.

В июне Приволжский райсуд Казани решил было отправить на 9 лет в колонию строгого режима подполковника УФСИН по РТ, бывшего начальника двух колонии Алмаза Тазеева. Фото Марии Горожаниновой

1. «Хозяину зоны» — реальный срок со штрафом в 40 млн рублей

Самый жесткий за последние годы приговор уже отменен. В июне 2018 года Приволжский райсуд Казани решил было отправить на 9 лет в колонию строгого режима подполковника УФСИН по РТ, бывшего начальника двух колоний Алмаза Тазеева за пять взяток и 11 превышений полномочий, включая эпизоды с покупкой для колонии живого павлина и изготовления зэками мангала и ворот для дома родителей «хозяина зоны». В довесок осужденный получил уголовный штраф в 40 млн рублей. Правда, прокуратура в апелляции просила Верховный суд РТ смягчить его с 60-кратного до 40-кратного размера взяток — то есть до 26,7 млн рублей, а еще применить положения статьи 290 УК РФ (получение взятки) в новой редакции, улучшающей положение осужденного.

Защита Тазеева и его бывшего подчиненного Герасимова в апелляции добивалась оправдания, а Верховный суд РТ в итоге не просто отменил приговор, но и постановил вернуть материалы дела прокурору. Потому что обнаружил дефекты в обвинительном заключении — в частности, указание общей стоимости переданного, по версии СК, гражданам начальникам имущества без указания его детального наименования и оценки каждого предмета. Райсуд эти ошибки не устранил, а еще не дал оценку показаниям свидетеля-зэка, что переданную ему другим осужденным взятку для Тазеева за досрочное освобождение он потратил сам.

2. Тыл ФСИН — опасное место

Ранее рекорд посадки для сотрудников ФСИН поставил Нижнекамский горсуд. В декабре 2016-го бывший замначальника по тылу ИК-4 Эдуард Абзалов получил 9 лет строгого режима со штрафом в 5 млн рублей за превышение полномочий и взятки на общую сумму свыше 2 млн рублей. Суд согласился с версией следствия, что при покровительстве замначальника осужденные за решеткой организовали тюремный ресторан, где можно было приобрести деликатесы с воли и заказать пироги и торты. Сам Абзалов настаивал на невиновности, но добился лишь смягчения срока по приговору — в марте 2017-го Верховный суд РТ скостил тыловику 2 месяца.

Ну а Менделеевский райсуд отправил в колонию строгого режима двух бывших замов начальника ИК-10, подполковников ФСИН: Родиона Камашева — на 7 лет и 2 месяца, Руслана Юсупова — на 7 лет и 6 месяцев. Их признали виновными в организации коррупционного конвейера с получением свиданий, запрещенных предметов и положительных характеристик для УДО за неофициальную спонсорскую помощь колонии ввиду отсутствия федерального финансирования на текущий и капитальный ремонт. В прениях гособвинитель запрашивал «десятку» и для начальника колонии Фаиля Каримова, однако тот не доехал даже до колонии-поселения. Приговор вступил в силу, несмотря на вскрытые «гражданами начальниками» факты фальсификации с доказательствами от покойников.

Менделеевский райсуд отправил в колонию строгого режима двух бывших замов начальника ИК-10, подполковников ФСИН Родиона Камашева и Руслана Юсупова. Фото Ирины Плотниковой



3. Танкист пробил брешь в бюджете Минобороны

В спецколонию для сотрудников на 7 лет и 6 месяцев отправили бывшего замначальника Казанского танкового училища Александра Мельника. Согласно вступившему в силу приговору, он за взятки на общую сумму 240 тыс. рублей подписывал недостоверные акты приемки работ по санитарному содержанию территории училища, включая танковый полигон. В результате Минобороны переплатило поставщикам услуг 20,8 млн рублей и потребовало эти деньги с Мельника. В апреле 2018 года Казанский гарнизонный военный суд удовлетворил этот иск в рамках уголовного дела, признал офицера виновным в злоупотреблении полномочиями, взятке и тут же лишил его звания «полковник», а кроме реального срока наказал штрафом в 20-кратном размере взятки.

В августе в Приволжском окружном военном суде Мельник требовал оправдания по взятке, признавая, что мог допустить лишь халатность, поскольку замеры покоса травы и уборки на территории проводил выборочно. Кроме того, защита настаивала — ущерб по госконтракту должны возмещать получившие деньги компании. В результате апелляционная инстанция отменила приговор в части удовлетворения 20-миллионного иска, предложив потерпевшему Минобороны решить этот вопрос в порядке гражданского судопроизводства. А вот менять квалификацию и срок посадки военного окружной суд не стал, лишь скостил вдвое уголовный штраф — с 4,8 до 2,4 млн рублей.

4. Антикоррупционная зачистка братьев Гадеевых

Если оценивать сроки посадки в последние несколько лет, то на звание главного коррупционера из чиновников РТ можно выдвигать Рафика Гадеева, бывшего депутата и замглавы городского поселения Рыбная Слобода. Согласно приговору, превышая полномочия, Гадеев смог по подложной выписке оформить 20 соток в личную собственность, а еще получил четыре взятки на общую сумму 320 тыс. рублей за раздачу муниципальных квартир, порой даже без заключения договоров соцнайма. Одна из квартир досталась сотруднице ПИЗО и была приватизирована.

Вину в преступлениях чиновник, в прошлом начальник районного угрозыска не признал, но никак не ожидал получить 7 лет и 3 месяца колонии строгого режима со штрафом в 3,5 млн рублей. В апелляции приговор устоял, и лишь в кассации президиум Верховного суда РТ уменьшил уголовный штраф сидельца на 1 млн рублей. Судимости по другим делам получили и братья Рафика Гадеева: младшего посадили на 3 года за аферу с кредитами и отчуждение спорткомплекса, старшего наказали за массовую закупку липовых удостоверений уголовным штрафом. Антикоррупционную зачистку в одной семье силовики называли стечением обстоятельств.

Зубулин вместе с коллегой оформил арестованное имущество Дубъязского кирпичного завода как движимое и продал его заинтересованным гражданам без торгов. Фото ski2.ru



5. Беглый пристав с прокурорским прошлым

Бывшего высокогорского пристава Алексея Зубулина отправили за решетку на 6 лет и 5 месяцев за превышение полномочий и взятки 2004 года. Как установили в 2016—2018 годах суды трех инстанций, Зубулин вместе с коллегой оформил арестованное имущество Дубъязского кирпичного завода как движимое (корпус пошел как кирпичи, шифер и доски) и продал его заинтересованным гражданам без торгов за 995 тыс. рублей — в 5—6 раз дешевле оценочной стоимости. За что сами получили 1,1 млн рублей. Еще 50 тыс. рублей приставы в том же 2004 году получили за снятие ареста с производственной базы ООО «Алтайский трактор РТ».

Под суд нечистого на руку представителя системы правосудия отправили через 12 лет после совершения преступлений. По версии следствия, все это время Зубулин находился в бегах, сам же экс-пристав в суде уверял, что он просто переехал в Находку и спокойно жил — регистрировал дом и машины, оформлял свидетельство о рождении дочки, состоял на воинском учете и получал благодарности администрации портового города за организацию детских соревнований и олимпиад. Эти награды, срок давности и прошлую работу в прокуратуре РТ Зубулин просил учесть, оспаривая свой приговор в апелляции и кассации. В итоге в июне 2018-го из приговора «беглому» приставу исключили допнаказание — лишение права занимать определенные должности, однако срок посадки и штраф в 500 тысяч остались в силе. А вот напарник Зубулина по взятке Тимур Галеев свой срок уже отсидел.

6. Первый осужденный проректор КХТИ

Вот уже третий год находится в СИЗО бывший проректор по науке КНИТУ-КХТИ Ильдар Абдуллин. Его обвиняли в хищении на 56 млн рублей по госконтракту на поставку оборудования. В прениях прокуратура уполовинила ущерб до 28 млн рублей и попросила отправить проректора в колонию на 6 лет и 6 месяцев. Такой срок и назначил Московский райсуд Казани, и апелляционная инстанция с ним согласилась. В колонию не признавший вину Абдуллин не уехал, поскольку был привлечен по новому делу КХТИ, связанному с оборонными контрактами, и дал показания против своих коллег, включая теперь уже бывшего ректора Германа Дьяконова. Теперь экс-проректора судят в составе «организованного профессорского сообщества». По оценкам защиты, процесс может растянуться на год. Напомним, другой проректор КХТИ попал в топ-10 самых мягких коррупционных приговоров, отделавшись штрафом в 50 тыс. рублей за превышение полномочий с незаконным получением второй зарплаты в 1,3 млн рублей (общий размер за 2011—2015 годы).

Находясь за решеткой, врач смог погасить рекордную по размеру единовременной выплаты штрафа сумму. Фото Ирины Плотниковой

7. Взяточник в белом халате

К 6 годам колонии-общего режима со штрафом 28,5 млн рублей приговорил заведующего отделом физфакторов Центра гигиены и эпидемиологии РТ Ильдара Вазиева Советский райсуд Казани. Заслуженного врача РТ признали виновным в получении взяток на сумму 1,9 млн рублей и мошенничество на 2,8 млн рублей. Судом установлено: деньги передавались за беспрепятственную выдачу санэпидзаключений на размещение базовых станций ведущих сотовых операторов Татарстана. Заслуженный врач республики вину не признавал. Приговор вступил в силу в 2016 году, позже кассация признала Вазиева невиновным в мошенничестве и скостила ему уголовный штраф за взятку до 15,2 млн рублей. Находясь за решеткой, врач смог погасить эту рекордную по размеру единовременной выплаты штрафа сумму, по данным УФССП по РТ. И 30 ноября 2018 года — почти на год раньше срока — вышел на свободу по решению Приволжского суда Казани.

8. Юристы-аферисты исполкома Казани

Ущербом в 74,5 млн рублей для городской казны обернулась работа коррупционной команды юристов исполкома Казани. К такому выводу в июле 2018-го пришел Кировский райсуд Казани, рассмотрев дело первого заместителя начальника правового управления Казани Алексея Рыбушкина, а также его коллег Леонида Ляпахина и Альберта Мухутдинова. Все трое признаны виновными в мошенничестве и приговорены к 5, 3 с половиной и 3 годам колонии общего режима соответственно, со штрафами — по убывающей — от 2 млн до 500 тыс. рублей.

В прениях гособвинение запрашивало большие сроки, а подсудимые настаивали на своей невиновности. Так, сын депутата Госсовета РТ Рыбушкин недоумевал — если у него должно было осесть порядка 70 млн, то где они?! По словам вип-юриста и его «подельников», они и не знали о взыскании придуманных долгов с муниципалитета, в этих аферах с обманом судов ранее признался бывший главный юрист финуправления исполкома Казани Юлдуз Гарипов. Он заключил досудебное соглашение, дал показания против подельников и еще в апреле 2017-го получил 5 лет лишения свободы условно со штрафом в 2 млн рублей и, конечно, не оспаривал свой приговор. А Рыбушкин и К оспаривают, их судьбу Верховный суд РТ будет решать уже в новом году. Потерпевший муниципалитет продолжает держать нейтралитет и не торопится с предъявлением иска о возмещении ущерба.

Рыбушкин недоумевал — если у него должно было осесть порядка 70 млн, то где они?! Фото Олега Тихонова

9. Как бывший следователь не заработал 100 млн на «взятке»

Под стражу в зале Верховного суда Татарстана 16 октября 2018 года взяли пятерку осужденных к условным срокам по делу о «взятке» в 100 млн рублей. Апелляционная инстанция не согласилась с мягким приговором Набережночелнинского суда, исключив из него слова об условных сроках. В результате за решетку на 5 лет отправились челнинец Рустем Зарипов, учредитель ООО «Восавто», и трое москвичей — гендиректор ООО «Концерн Блок» Олег Сягин, гендиректор ООО «РТС Групп» Руслан Пыненков и его зам Николай Краснов. Все они были признаны виновными в покушении на посредничество взяточничеству в особо крупном размере. На год меньше в колонии за покушение на мошенничество предстоит провести коммерческому директору СК «Профиль» Иреку Маннанову, который обещал передать взятку 100 млн рублей силовикам. Теоретически связи позволяли: как уверяют источники «Реального времени», этот коммерсант некогда служил в Следкоме и водил дружбу с сотрудниками прокуратуры. Говорят, с одним из них даже в Эмираты летал.

Впрочем, согласно приговору, связи Маннанов использовать и не собирался — просто решил заработать на чужих проблемах вокруг уголовного дела «РенБизнесАвто» по афере с продажей и регистрацией самосвалов КАМАЗа по фальсифицированным документам о соответствии экологическому классу «Евро-4». Через несколько дней после возбуждения дела в отношении отца и сына Габделхаковых — руководителей «РБА» — Маннанов вышел на их партнеров в Челнах и Москве, заявив, что дело может быть закрыто миллионов за 80 (позже цифра возросла до 100). У партнеров был свой интерес — под арестом оказались грузовики, за поставку которых через «РБА» они уже успели получить деньги.

Бизнесмены довели информацию о необходимости взятки до Габделхакова-старшего, а он заявил в ФСБ, после чего уже под контролем спецслужб перевел предполагаемым посредникам 13 млн и отгрузил запчастями товар еще на 17 млн. После передачи Маннанову первого миллиона оперативники задержали всю пятерку, и те почти сразу признали вину и направили в суд ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке в надежде на самое мягкое наказание. Вот только условную посадку оспорила прокуратура Автограда. Любопытно, что второй группе бизнесменов-«решал» по тому же делу «РБА» челнинский суд сразу дал реальные сроки до 3 лет колонии. Правда, вину в мошенничестве со «взятками» на 40 млн рублей они признавали частично. Приговор в силу не вступил.

По приговору, в 2015—2016 годах станционному смотрителю через посредников перевели 641 тыс. рублей за своевременную подачу и уборку вагонов, а также исключение фактов их простоя. Фото transindustrial.ru



10. Главный железнодорожник Высокой Горы

На 4 года и 7 месяцев в колонию общего режима уехал бывший начальник железнодорожной станции «Высокая Гора» Данис Аглуллин. В начале 2017-го Ново-Савиновский райсуд Казани признал его виновным в получении взяток в интересах представителей Высокогорской базы минеральных удобрений «Татагрохимсервиса» и «Логистической железнодорожной компании». По приговору, в 2015—2016 годах станционному смотрителю через посредников перевели 641 тыс. рублей за своевременную подачу и уборку вагонов, а также исключение фактов их простоя. Безвозмездные для Аглуллина услуги по проживанию в гостевом доме частной компании суд также квалифицировал как взятку. Сам железнодорожник признавал вину лишь частично: утверждал, мзду не брал, лишь пытался заниматься коммерцией, не ставя в известность руководство РЖД. Под стражу железнодорожника взяли сразу после приговора, добиться смягчения наказания он не смог. По требованию транспортной прокуратуры суд вынес заочное решение о взыскании с Аглуллина в бюджет полного размера взяток.