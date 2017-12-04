Дорогое УДОвольствие: «граждане начальники» ИК-10 обвинили Следком в воскрешении мертвых

Верховный суд Татарстана в апелляции приступил к изучению оправдательно-обвинительного приговора о поборах в менделеевской колонии

Фото: Ирина Плотникова

О давлении со стороны сотрудников ФСБ, пропавшем вещдоке — диктофоне, и явившихся в Следком с того света свидетелях рассказали Верховному суду Татарстана 28 ноября осужденные подполковники УФСИН по РТ. Как выяснило «Реальное время», часть сенсационных разоблачений также получила отражение в частном постановлении суда о «грубейших нарушениях законодательства», направленном в адрес прокурора республики Илдуса Нафикова и главы Следкома по РТ Павла Николаева.

Приговор оспорили прокурор и два подполковника

В системе ФСИН 45-летний капитан внутренней службы Рустам Сиразетдинов проработал больше десяти лет. При нем в менделеевской колонии №10 отбывали наказание и экс-депутат Госдумы РФ Сергей Шашурин, и бывший пресс-секретарь президента Татарстана Ирек Муртазин.

Сам экс-начальник участка центра трудовой адаптации осужденных Сиразетдинов попал за решетку в 2015-м по обвинению во взятках за условно-досрочное освобождение (УДО) и 11 сентября 2017-го был полностью оправдан и освобожден Менделеевским райсудом. Тем же приговором райсуд признал недоказанными порядка 30 взяток и превышений полномочий со стороны руководства ИК-10, прекратил часть эпизодов за сроком давности, еще часть переквалифицировал на мелкое взяточничество и превышение полномочий.

В результате из шести подсудимых за решеткой остались двое бывших замов начальника ИК-10 — подполковники Родион Камашев и Руслан Юсупов, которым определили свыше 7 лет колонии за взятки и превышения. Суд установил, что офицеры способствовали досрочному освобождению нескольких нарушителей режима, одного из них положительно характеризовали, несмотря на 11 дисциплинарных взысканий, поскольку тот проспонсировал закупку стройматериалов для колонии на 30 тысяч. Также судом установлены факты поборов за длительные свидания, доставку мобильника, продуктов и прочего. Экс-начальника колонии — полковника Фаиля Каримова — наказали только за превышение полномочий 2 годами и 4 месяцами колонии-поселения, оставив до вступления приговора в силу под домашним арестом.

Суд установил, что офицеры способствовали досрочному освобождению нескольких нарушителей режима, одного из них положительно характеризовали, несмотря на 11 дисциплинарных взысканий, поскольку тот проспонсировал закупку стройматериалов для колонии на 30 тысяч. Фото wikimapia.org



Приговор оспорили прокуратура и Камашев с Юсуповым. Последние участвовали в заседании Верховного суда РТ 28 ноября посредством видеосвязи из мензелинского СИЗО-4. Сиразетдинов приехал вместе с защитником. Каримов прислал лишь адвоката. Еще двое осужденных-оправданных, Альфред Галямов и Валерий Вошенков, участвовать в рассмотрении жалоб на приговор не пожелали. Впрочем, как и потерпевшие. Зато приехал директор спецшколы ИК-10, готовый подтвердить — его социальный объект в 2013—14 годах ремонтировали на деньги зэков-спонсоров. Потому что бюджетных не было.

«Как я мог в отпуске получать взятки, Ваша честь?»

В допросе свидетеля-добровольца апелляционная тройка судей Верховного суда РТ отказала. Зато согласилась с отказом осужденного подполковника Юсупова от услуг адвоката. Из оглашенного в суде апелляционного представления гособвинителя — помощника прокурора Менделеевского района Оксаны Латыповой следовало: в надзорном ведомстве считают приговор незаконным и просят его отменить, вернув дело на новое рассмотрение в тот же суд. По мнению Латыповой, оснований для переквалификации обвинения, прекращения части эпизодов за сроком давности, а тем более оправдания не было. В частности, суд «необоснованно не дал оценку» показаниям обвиняемого Сиразетдинова, которые «частично подтверждали» факты поступления им средств «на покупку продуктов питания» для осужденных, указала гособвинитель.

В суде представление коллеги поддержала представитель прокуратуры РТ Лилия Цеханович. Против удовлетворения жалоб осужденных она возражала. В свою очередь, подполковник Родион Камашев, будучи оправданным по десяти эпизодам взяток, настаивал на исключении еще двух. «Как я мог, находясь в отпуске, получать взятки, Ваша честь?!» — заявил он с экрана коллегии Верховного суда, отмечая, что суд первой инстанции проигнорировал его доводы. Камашев утверждает, что, по справке, с 9 января 2013 года он находился в отпуске и в колонии не появлялся, а потому не мог 10 января договариваться о перечислении 50 тысяч за УДО с потерпевшим Гатиным, как тот утверждает. «Как мы могли с ним видеться — непонятно. Каким образом я проник в колонию? У меня, наверное, крылья за спиной выросли!» — рассуждал осужденный.

Он отметил, что менделеевский суд даже не смог найти и допросить Гатина, как и потерпевшего по взятке в 90 тысяч рублей Бандыка. Камашев утверждает, что Виталий Рябов (полностью признавший вину и уже осужденный экс-начальник отдела по воспитательной работе ИК-10, на карту которого поступили средства) передавал ему только половину этих денег — на них были закуплены стройматериалы для колонии, которые он лично завозил через проходную. «Это была вынужденная мера, а не желание улучшить положение за счет осужденных! — убеждал суд адвокат подполковника Радик Галимов и просил квалифицировать эпизод как превышение полномочий. — Стройматериалы нужны были для ремонта в корпусе и его переоборудования под школу. Средства из бюджета не были выделены, несмотря на неоднократные обращения».

— В суде нет доказательства, что я положил себе в карман хоть копейку. Тем более в сговоре с другими лицами! — настаивал сам Камашев.

Адвокат подполковника Радик Галимов обратил внимание суда, что никакого корыстного мотива у сотрудников колонии не было и все полученные средства тратились на нужды учреждения



«Они сказали: откажусь — получу максимальный срок»

Адвокат подполковника Радик Галимов обратил внимание суда, что никакого корыстного мотива у сотрудников колонии не было и все полученные средства тратились на нужды учреждения:

— Самым важным в этом деле является факт недостаточного финансирования колонии — это стало причиной привлечения средств осужденных. В судебной инстанции было объективно доказано, что средства на очень многие работы не выделялись, но руководством УФСИН давались указания — сделать это и то к такому-то сроку. В связи с чем следователь направил в УФСИН представление.

Сам осужденный экс-сотрудник ФСИН упрекнул в незаконных действиях коллег-силовиков. По словам Камашева, 18—20 марта 2015 года его якобы вывозили из СИЗО (о чем имеется справка), но не для следственных действий. «Сотрудники ФСБ уговаривали взять на себя от трех до шести эпизодов вымышленных взяток и оговорить себя и еще нескольких лиц. На мои слова, что я не брал никаких взяток, они сказали: если откажусь — получу максимальный срок, они, мол, договорятся с судом», — сообщил осужденный к 7 годам и 2 месяцам колонии. «Во время следствия оказывалось давление на меня, как и на свидетелей обвинения, некоторые из них заявили об этом открыто в суде [первой инстанции]», — добавил Камашев.

Рассказал он и о пропавшем доказательстве защиты: «У меня в ходе следствия изымался диктофон, который чудным образом в Следственном комитете исчез. Хотя все документы об изъятии были». На диктофон был записан разговор Камашева с Аванесяном, подтверждающий, что между ними был конфликт, пояснил в перерыве заседания защитник Камашева. В райсуде было установлено, что показания Аванесяна по сумме неоднократно менялись — пока она не выросла до 810 тысяч рублей, но райсуд счел эту самую крупную по делу ИК-10 взятку недоказанной.

Адвокат отсутствующего экс-начальника колонии Эльдар Магеррамов просил суд изменить меру пресечения в виде домашнего ареста своему клиенту. Поскольку по не вступившему в силу приговору срок его наказания истек больше месяца назад. Что до оправданного Рустама Сиразетдинова, то он заявил суду: не имел никакого отношения ни к комиссии по УДО, ни к поощрению осужденных.

Рустам Сиразетдинов заявил суду, что не имел никакого отношения ни к комиссии по УДО, ни к поощрению осужденных



«Воскресали, появлялись в Следкоме, расписывались и умирали»

Бывший замначальника колонии Руслан Юсупов вообще обвинил следователя в фальсификации и подлоге. «Например, люди умерли уже, но каким-то образом воскресали, появлялись в Следкоме Челнов, расписывались в документах и умирали», — заявил он, подчеркнув, что такие факты вскрыты Менделеевским судом, в связи с чем в адрес прокурора Татарстана и руководителя Следкома по РТ направлены частные постановления. После заседания «Реальному времени» удалось ознакомиться с этими документами и убедиться — Юсупов не придумывает.

Так, в постановлении в адрес Илдуса Нафикова от 11 сентября менделеевский судья Рафис Ахметшин делает вывод: «в ходе предварительного следствия допущены грубейшие нарушения уголовно-процессуального законодательства». Сомнения у судьи вызвал указанный в обвинительном заключении период действий «организованной группы во главе с начальником колонии Каримовым — с 29 января 2013 года, поскольку к исполнению полномочий по приказу от 28 января Каримов приступил лишь 1 февраля 2013 года, так как находился в отпуске, что установлено судом. Причем ранее с сотрудниками колонии он знаком не был и в первый же день службы организовать коррупционный конвейер не мог. Тем более что ряд свидетелей заявили — схема закупки стройматериалов и денежных поборов на нужды ИК-10 существовала и в 2012-м, при начальнике Азфаре Кадирове (в 2016-м покончил с собой в кабинете начальника ИК-2 и был посмертно обвинен в поборах, — прим. ред.).

Часть эпизодов суд исключил из обвинения за недоказанностью, установив, что доказательства «основаны на предположениях», а якобы причастные к перечислению средств свидетели даже не допрошены следствием. Зато другого свидетеля, подозревавшегося в даче взятке, допросили без участия адвоката, а в заявлениях нескольких потерпевших забыли указать дату, ФИО принявшего заявление сотрудника, а главное — забыли о подписи заявителей под предупреждением об уголовной ответственности за ложный донос.

Также судом изучены рапорты полицейского Мухтарова от 23 октября 2015 года о том, что в этот день к следователю доставлялись трое осужденных — Григорий Колейчик, Андрей Рукавишников и Тулкин Абдуразаков, и что все трое были ознакомлены с постановлениями следствия о прекращении уголовных дел о даче взяток сотрудникам ФСИН. Причем в постановлениях имеются подписи. Однако с подачи защиты судом были сделаны несколько запросов и выяснилось: Абдуразаков умер в январе, а Рукавишников — в мае 2015 года, ну а Колейчик еще в феврале был депортирован на Украину за нарушение режима и больше в Россию не въезжал. Ввиду невозможности проверить достоверность бумажных показаний этих свидетелей суд оправдал обвиняемых по эпизодам с их участием.

Упомянул судья Ахметшин и об исчезновении в Следкоме диктофона Камашева, отметив, что в числе вещдоков были обнаружены три мешка с изъятыми мобильниками «в количестве более 500 штук» (!), которые «к материалам уголовного дела отношения не имеют». Отметим, выводы частного постановления суда в Следкоме по РТ пока не комментируют.





К вопросу о законности приговора менделеевским «гражданам начальникам» Верховный суд РТ вернется 12 декабря. Фото Максима Платонова



«На эти деньги квартиру не отремонтируешь!»

Осужденный Юсупов проиллюстрировал нестыковки в деле еще одним примером. Он заявил, что к взятке от осужденного Золоташкина за УДО никакого отношения не имел и бывший коллега-досудебщик его просто оговаривает. «Рябов утверждает, что получил средства 26 декабря и купил напольные электронные весы для комнаты передач в колонии. А по товарной накладной весов видно — они куплены 7 ноября, то есть за полтора месяца до перечисления средств!» — рассказал Юсупов суду, добавив, что в УДО тому зэку было отказано.

По словам осужденного, попав в оборот следствия еще в 2014 году, Рябов лишь через год стал давать показания против него: «Понял, что так можно срок скостить, свалив часть своего на меня. Прошу признать показания Рябова недопустимыми, поскольку они неоднократно опровергались как показаниями так называемых взяткодателей, так и подсудимых».

Не удержался отставной подполковник ФСИН и от упреков в адрес родной системы и государства.

— Как можно содержать колонию, если в год выделяется только 385 тысяч рублей?! На огромную колонию, которая содержит 1,5 тысячи осужденных и имеет территорию 6 га. На них в обычной квартире ремонт нельзя сделать! — сказал Руслан Юсупов. — Я виноват в том, что не было бюджетного финансирования, и нам приходилось каким-то образом привлекать спонсорскую помощь и содержать объекты так, чтобы осужденные, лишенные свободы, не были лишены нормальных условий. Думаю, когда-то это изменится…

Как выяснило «Реальное время», с озвученной в суде цифрой в 385 тысяч в УФСИН по РТ не согласны. «В 2013 году на текущий и капитальный ремонт этому учреждению выделялось более 7 млн 270 тысяч рублей», — комментирует ситуацию пресс-секретарь ведомства Инга Мазуренко. В свою очередь, адвокат Галимов со ссылкой на справки ФСИН в материалах уголовного дела уточнил: «Порядка 7 млн рублей было выделено колонии конкретно на очистные сооружения, а на все остальные объекты осталось как раз 385 тысяч».

К вопросу о законности приговора менделеевским «гражданам начальникам» Верховный суд РТ вернется 12 декабря.